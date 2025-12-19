Efemérides: 2001 se inició el estallido social que culminará con la caída del gobierdo de De la Rúa

Casi tres semanas después de la implantación del corralito, se produce un estallido social que marcará el fin de la presidencia de Fernando de la Rúa. Hay siete muertos y más de 130 heridos en una jornada convulsionada en todo el país, con epicentro en el Conurbano. Por la noche, De la Rúa anuncia que implanta el estado de sitio. La respuesta de la gente es un gigantesco cacerolazo, con miles de autoconvocados en las calles. Al filo de la medianoche, renuncia el ministro de Economía, Domingo Cavallo.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1833 – MIGUEL DE AZCUÉNAGA. A la edad de 79 años muere en Buenos Aires el militar y político Miguel Ignacio de Azcuénaga, vocal de la Primera Junta y primer gobernador de la intendencia porteña luego de la Revolución de Mayo de 1810.
- 1915 – EDITH PIAF. Nace en París la cantante francesa Edith Piaf (Édith Giovanna Gassion) una de las más célebres del siglo XX. Entre las canciones más populares de la artista apodada “el gorrión de París” se destacan Je, ne regrette rien, La vie en rose y Mon légionnaire.
- 1961 – LÁTIGO COGGI. Nace en la localidad santafesina de Fighiera el exboxeador Juan Martín “Látigo” Coggi, tres veces campeón mundial de los peso superligero, un récord en esa categoría. También tiene el récord de conquistar y defender la corona mundial seis veces en un año (1993). Finalizó su carrera con 75 peleas ganadas, 44 por nocaut, cinco perdidas y dos empatadas. Ganó tres premios Olimpias de Plata.
- 1971 – ALDO P. POY. El delantero de Rosario Central Aldo Pedro Poy convierte de palomita el gol de la victoria por 1-0 ante Newell ‘s Old Boys en partido de semifinales del Campeonato Nacional de 1971 disputado en el estadio Monumental de Buenos Aires. Desde entonces, una “comisión de homenaje” de la hinchada “canalla” celebra el gol de palomita de Poy. Rosario Central ganó el torneo al vencer a San Lorenzo por 2-1.
- 1982 – SODA STEREO. La banda de rock Soda Stereo realiza su primera actuación en público. Fue en una fiesta de cumpleaños de Alfredo Lois, compañero de universidad de Gustavo Cerati, líder y cofundador del grupo junto a Charly Alberti y Zeta Bosio.
- 1991 – RICARDO BOCHINI. En el antiguo estadio de la “doble visera” de Independiente se realiza el partido de despedida del volante ofensivo Ricardo “Bocha” Bochini, máximo ídolo del equipo de Avellaneda, con el que jugó 634 partidos y marcó 97 goles. Entre otras figuras, jugaron Hugo Orlando Gatti, Norberto Alonso, Daniel Bertoni, Luis Islas, Claudio Marangoni, Jorge Olguín y Enzo Trossero.
- 1995 – ROSARIO CENTRAL. Con Ángel Tulio Zof como director técnico, Rosario Central se convierte en el primer club de provincia en ganar un torneo internacional: la Copa Conmebol 1995, que obtuvo al vencer al Atlético Mineiro brasileño por 4-3 en tanda de penales en el estadio “Gigante de Arroyito”.
- 1997 – TITANIC. Se estrena en Estados Unidos el filme Titanic, dirigido por James Cameron y protagonizado por Kate Winslet y Lonardo Di Caprio, el más exitoso del siglo XX. La película, que narra el romance de una pareja antes del naufragio del transatlántico RMS Titanic en su viaje inaugural, en 1912, ganó once premios Oscar.
