Efemérides: 2001 se inició el estallido social que culminará con la caída del gobierdo de De la Rúa

Casi tres semanas después de la implantación del corralito, se produce un estallido social que marcará el fin de la presidencia de Fernando de la Rúa. Hay siete muertos y más de 130 heridos en una jornada convulsionada en todo el país, con epicentro en el Conurbano. Por la noche, De la Rúa anuncia que implanta el estado de sitio. La respuesta de la gente es un gigantesco cacerolazo, con miles de autoconvocados en las calles. Al filo de la medianoche, renuncia el ministro de Economía, Domingo Cavallo.

