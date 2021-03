Efemérides: 26 de marzo, Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino y el Día Mundial de la Epilepsia

También se celebra el Día Mundial del Clima.

Este viernes 26 de marzo tienen lugar importantes conmemoraciones a nivel internacional, como lo es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino y el Día Mundial de la Epilepsia.

Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino

El 26 de marzo de cada año se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. La OMS ha estimado 500.000 nuevos casos por año, de los cuales el 80% ocurren en países subdesarrollados. Según datos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), en Argentina se diagnostican 4400 casos nuevos por año y se producen alrededor de 1800 muertes por la enfermedad.

A pesar de ser una enfermedad evitable, el Cáncer de Cuello Uterino tiene una alta prevalencia en nuestro país por la influencia de los factores de riesgo asociados: inicio precoz de relaciones sexuales, promiscuidad, edad joven al primer parto, multiparidad, bajo nivel socioeconómico y enfermedades de transmisión sexual como el herpes simple tipo 2 y el VPH (Virus del Papiloma Humano).

Existe una relación directa entre el VPH y el Cáncer de Cuello Uterino, 13 subtipos de los 150 de este virus son considerados de alto riesgo. En Latinoamérica se estima que el 70% de los cánceres de cuello uterino se deben a los tipos 16 y 18 de VPH y su forma principal de transmisión es la vía sexual.

En el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, dependiente de la Universidad de Buenos Aires ingresan alrededor de 120 casos nuevos por año. El 70% de ellos no se encuentra en estadios iniciales de la enfermedad.

En estadios iniciales el tratamiento es quirúrgico y el porcentaje de curación es superior al 95 %. En estadios avanzados el tratamiento es quimio- radioterapia en simultáneo y su evolución está directamente relacionada con la etapa de la enfermedad. Es una enfermedad prevenible y curable en estadios iniciales y por eso es fundamental implementar campañas y extender programas de detección temprana accesibles a los sectores más vulnerables.

En países desarrollados la citología cervical (PAP), como método de screening ha logrado reducir significativamente la incidencia y mortalidad por CCU. Por el contrario, en países subdesarrollados presenta limitaciones como baja cobertura de mujeres tamizadas, dificultades en el seguimiento de las pacientes con PAP anormal y sensibilidad de la prueba entre moderada y baja (falsos negativos).

En nuestro país, el Instituto Nacional del Cáncer (INC), incluye entre sus recomendaciones la prueba del HPV para tamizaje primario que, complementada con la citología, permitirá reducir los falsos positivos y negativos del screening citológico.

En colaboración con el Programa Nacional de prevención del Cáncer Cérvico-uterino, el INC inició en 2011 un proyecto para para la incorporación de la prueba de HPV en los servicios de salud de la provincia de Jujuy y ya fueron incorporadas Catamarca, Neuquén, Misiones y Tucumán, jurisdicciones del conurbano bonaerense y se espera la incorporación progresiva del resto de las jurisdicciones del país en los próximos años.

Relación del VPH con el CCU

La vacuna es un valioso elemento para la prevención de la infección por VPH. Existen hasta el momento dos vacunas aprobadas:

*Cuadrivalente contra los virus 6, 11, 16 y 18

*Bivalente: contra los virus 16 y 18.

En Latinoamérica se estima que el 70 % de los cánceres de cuello uterino se deben a los tipos 16 y 18 de HPV (OMS 2007). Con la posibilidad de la vacunación en adolescentes y mujeres (11 a 26 años sin inicio de relaciones sexuales), pertenecientes a la población de riesgo para cáncer de cuello uterino, se podrá comenzar a disminuir la incidencia de este tumor en los próximos 10 a 15 años.

A partir del 2011 el Ministerio de Salud de la Nación Argentina la vacuna forma parte del calendario de vacunación nacional para niñas de 11 años en forma gratuita y obligatoria. Actualmente incluye la aplicación a niños de 11 años.

Si bien no evita otras infecciones de transmisión sexual, ni todos los cánceres de cuello uterino, sigue siendo indispensable recalcar el uso de preservativo y la realización de los controles ginecológicos habituales (Papanicolaou y colposcopia), en todas las mujeres desde el inicio de las relaciones sexuales.

Día Mundial de la Epilepsia

El 26 de marzo se conmemora el Día Mundial para la Concienciación de la Epilepsia o ‘Día Púrpura’ (Purple Day), una efeméride impulsada desde el año 2009 por la Asociación de Epilepsia de Nueva Escocia (EANS) y la Fundación Anita Kaufmann (AKFUS) con el objetivo de concienciar e informar a la población sobre la realidad y necesidades de las personas con epilepsia, conjunto de trastornos neurológicos caracterizados por la presentación de crisis convulsivas que padecen cerca de 65 millones de personas en todo el mundo, según indica la Organización Mundial de la Salud.

En nuestro país, en 2009, el Poder Ejecutivo Nacional reglamentó la Ley de Epilepsia. Silvia Kochen, investigadora principal del CONICET, profesora adjunta de Neurología en la Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctora en Medicina, especialista en Neurología, co autora del proyecto de ley, cuenta que “a partir de la Ley los pacientes pueden recibir la medicación antiepiléptica con un 70% de descuento y hacerse los estudios diagnósticos requeridos” aunque todavía existen falencias “dependiendo de las diferentes jurisdicciones u obras sociales”. Otro aspecto positivo de la Ley, indica Kochen se pretende evitar la discriminación a nivel laboral o escolar de quienes tienen la enfermedad.

Conocimiento

La epilepsia es una enfermedad caracterizada por la tendencia a sufrir convulsiones recurrentes –contracciones musculares bruscas y, por lo general, violentas, causadas por una descarga eléctrica anormal de las neuronas cerebrales–. La intensidad y duración de las convulsiones varían según la zona del cerebro donde se localice la descarga, y pueden afectar a diversas partes del cuerpo.

En algunos casos, la enfermedad es hereditaria. En el resto es de origen desconocido (idiopática), no apreciándose ninguna lesión localizada en el cerebro. Los estímulos que desencadenan las crisis epilépticas son muy numerosos (luces centelleantes, sonidos repetitivos, etc.), que en caso de presentar una gran intensidad pueden provocar convulsiones también en las personas no epilépticas.

Y es que como recuerda la Organización Mundial de la Salud (OMS), “un único ataque no es una señal de epilepsia –de hecho, más del 10% de la población de todo el mundo presentará un ataque a lo largo de su vida–; así, la epilepsia se define como dos o más crisis no provocadas”.

Fuente: UBA Salud, Somos Pacientes

Otras efemérides

● 1827. Muere Ludwig van Beethoven a los 56 años. El compositor alemán perdió el oído de forma progresiva desde comienzos del siglo XIX. Su obra incluye nueve sinfonías, cinco conciertos para piano, el concierto para violín, el concierto para piano, violín y cello, la ópera Fidelio, 16 cuartetos de cuerda, 32 sonatas para piano, diez sonatas para violín y piano, y marca una de las cumbres de la música occidental.

● 1925. Nace el compositor y director de orquesta francés Pierre Boulez. Fue uno de los músicos más destacados de la segunda mitad del siglo XX. Autor de obras como El martillo sin dueño y Notations, se especializó en la divulgación de la música del siglo XX, con grabaciones de referencia de Debussy, Bartók, Schoenberg, Stravinsky y Webern. Creó en París el Ensamble Intercontemporáneo y fue director de la Filarmónica de Nueva York. Falleció en 2016.

● 1969. En Biloxi, Mississippi, se suicida el escritor John Kennedy Toole, a los 31 años. No encontraba editor para su novela La conjura de los necios y su madre continuó tratando de publicar el libro en los 70. Recién halló editor en 1980, cuando la publicó la editorial de la Universidad Estatal de Louisiana. La desopilante historia de Ignatius Reilly y sus disparatadas aventuras en Nueva Orleans han hecho reír a millones de lectores en todo el mundo desde entonces. La conjura de los necios, que se resiste a ser llevada al cine, obtuvo el premio Pulitzer y, a la par del libro, se ha generado otra historia: la de su autor y cómo es que no halló editor en vida de Toole.

● 1979. Israel y Egipto firman la paz en Washington. Delante del presidente Jimmy Carter se materializan los acuerdos de Camp David. El primer ministro israelí Menachem Beguin y el presidente egipcio Anwar el Sadat habían recibido el Nobel de la Paz en 1978. Israel abandona la península del Sinaí, que ocupaba desde la guerra de los Seis Días; y Egipto termina con el clima de beligerancia imperante desde el nacimiento del Estado hebreo en 1948. El resto del mundo árabe boicotea al gobierno de Sadat (que será asesinado en 1981), por acercarse a Israel.

● 1988. Miguel Abuelo muere en Munro a los 42 años. Nacido Miguel Ángel Peralta, fue el líder de Los Abuelos de la Nada, una de las bandas emblemáticas de los años 80, con las que grabó cuatro discos de estudio y uno en vivo. La había formado en los 60 y la retomó en 1982 después de un periplo por Europa. La banda se disolvió meses antes de la muerte de Abuelo, que la había bautizado así en base a una línea de El banquete de Severo Arcángelo (“padre de los piojos, abuelo de la nada”), de Leopoldo Marechal.

● 1991. En Asunción, los presidentes Andrés Rodríguez, de Paraguay; Carlos Menem, de la Argentina, Fernando Collor de Mello, de Brasil; y Luis Lacalle, de Uruguay, firman el tratado que crea el Mercosur. El bloque regional comenzará a funcionar el 1º de enero de 1995. En los años siguientes se sumaron Venezuela, actualmente suspendida, y Bolivia, que todavía no es miembro pleno.