diciembre 8, 2025

logo el cuco digital
Efemérides: 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción 

Télam San Nicolás 25/09/2012 Miles de peregrinos de todo el país celebraban hoy el vigésimo noveno aniversario de la aparición de la Virgen María del Rosario en la localidad bonaerense de San Nicolás, en el marco de una fría pero soleada jornada. Foto: José Granata/Télam/cf
Debido a la fecha, es feriado nacional.

En el año 1854 el Papa Pío IX proclama en Roma el dogma de la Inmaculada Concepción, por el cual la Iglesia manifiesta que Jesús nació de la Virgen María a través del Espíritu Santo, libre del pecado original. Cuatro años más tarde, en Lourdes, Francia, la joven Bernadette Soubirous afirmará que la Virgen se le apareció y le confirmó la Inmaculada Concepción.

Otras efemérides

1829 – En la Argentina, Juan Manuel de Rosas asume como gobernador de la provincia de Buenos Aires y comienza su primer gobierno.

2004 – Muere el músico y compositor argentino José Libertella.

2020 – Muere el exfutbolista y director técnico argentino Alejandro Sabella.. Con la selección de argentina, fue subcampeón del mundo en Brasil 2014.

1980- Fue asesinado John Lennon.

