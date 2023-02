Efemérides: 9 de febrero, Día Mundial de la Pizza, una de las comidas rápidas más consumidas

Y en su honor, tiene un día de conmemoración. Conocé el origen de esta efeméride.

Cada 9 de febrero, desde el 2017, se celebra en Argentina y el mundo el Día Mundial de la Pizza, una fecha que reúne a millones de fanáticos que aprovechan la ocasión para deleitar las infinitas versiones de este plato, tanto en su preparación como en sus condimentos.

Se trata de una de las comidas rápidas más consumidas en el mundo y, junto con la pasta, el plato italiano más internacional. El nivel de atención que se lleva esta comida es tal que, desde 2017, es considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, debido a su rol en la vida social y la transmisión de este arte culinario entre generaciones.

Origen de la pizza

A pesar de su origen italiano, la palabra pizza proviene del griego “pēktos”, que significa “sólido” o “coagulado”. La base es una masa, generalmente circular (aunque también puede ser rectangular o de cualquier otra forma), elaborada con harina de trigo, sal, agua y levadura.

Se cree que el antecedente es el pan que se consumía en las antiguas culturas de Egipto, Persia, Grecia y Roma. En el periodo 521-500 a.C., los soldados persas comían una especie de pan plano en el que ponían dátiles y queso fundido, lo mismo que en la antigua Roma, donde los soldados hacían lo propio con un pan plano al que echaban aceite de oliva macerado con distintas hierbas.

Sin embargo, la comida que se conoce hoy en día se originó en la ciudad italiana de Nápoles, y se dice que las personas que vivían allí le echaban tomate a un pan plano elaborado a base de levadura. De acuerdo a una leyenda urbana muy popular, Raffaele Esposito, quien vivía allí, inventó una pizza en 1889 en honor a la reina Margherita, a la que bautizó como pizza margarita.

Al ser una elaboración creativa e innovadora para aquel entonces, la receta comenzó a difundirse de manera totalmente rápida hasta que la industria finalmente la incorporó a sus menúes.

Pizzas más populares y consumidas alrededor del mundo

En el mundo estos son los tipos de pizza y sabores más consumidos:

Margarita: es el tipo de pizza más básico y popular en el mundo, con tomate, albahaca y queso mozzarella.

es el tipo de pizza más básico y popular en el mundo, con tomate, albahaca y queso mozzarella. Pepperoni: también conocido como salami, con un toque picante.

también conocido como salami, con un toque picante. Hawaiana: es una combinación agridulce de piña, jamón y queso. Este sabor tropical es muy controversial entre los amantes de la pizza.

es una combinación agridulce de piña, jamón y queso. Este sabor tropical es muy controversial entre los amantes de la pizza. Napolitana o Romana: con anchoas, ajo y alcaparras.

con anchoas, ajo y alcaparras. Cuatro quesos: contiene queso azul, mozzarella, parmesano y provolone.

contiene queso azul, mozzarella, parmesano y provolone. Cuatro estaciones: con sabores de cada estación: alcachofas (primavera), aceitunas, tomate y albahaca (verano), champiñones (otoño) y jamón serrano (invierno).

con sabores de cada estación: alcachofas (primavera), aceitunas, tomate y albahaca (verano), champiñones (otoño) y jamón serrano (invierno). Calzone: es una versión de la pizza poco convencional, por su forma de media luna o empanada. Rellena con jamón, queso, tomate y mozzarella.

Fuente: Ámbito

Otras efemérides

1931. Nace Thomas Bernhard

Nace Thomas Bernhard. El escritor y dramaturgo austríaco fue uno de los principales autores en lengua alemana. Entre sus novelas destacan La calera, Hormigón, El malogrado y Maestros antiguos. Murió en 1989.

1943. Victoria aliada en Guadalcanal

Segunda Guerra Mundial: termina la batalla de Guadalcanal. Significó la mayor ofensiva de las fuerzas aliadas en el Pacífico contra las tropas de Japón. La campaña militar se extendió desde agosto de 1942, cuando Estados Unidos desembarcó en Guadalcanal, la más grande las islas Salomón. Hasta diciembre hubo esfuerzos nipones para recuperar la ofensiva, pero desde entonces iniciaron un repliegue que culminó seis meses después del desembarco norteamericano. Japón perdió algo más de 30 mil hombres frente a 7 mil bajas de los Aliados.

1943. Nace Liliana Heker

En Buenos Aires nace la escritora Liliana Heker. Se sumó de joven al grupo de la revista El grillo de papel, dirigida por Abelardo Castillo. Más tarde fue secretaria de redacción de su continuadora, El escarabajo de oro, y en los 70 colaboró con Castillo en la revista El Ornitorrinco. Su obra literaria se inició en 1966 con los cuentos de Los que vieron la zarza. Entre sus libros de cuentos se cuentan Acuario, Las peras del mal y La crueldad de la vida, entre otros. De 1987 es su primera novela, Zona de clivaje. En 1996 apareció la novela El fin de la historia. Como ensayista, ha publicado títulos como Las hermanas de Shakespeare y La trastienda de la escritura.

1964. Los Beatles conquistan los Estados Unidos

La beatlemania llega a los Estados Unidos. Dos días después de su multitudinario recibimiento al arribar a Nueva York, los Beatles se presentan en The Ed Sullivan Show. Una audiencia de 73 millones de personas mira a la banda británica por televisión, un récord absoluto. La expectativa por ver al cuarteto de Liverpool fue tan grande que, más tarde, se llegó a decir que no hubo denuncias por hechos de inseguridad en la ciudad mientras duró su presentación.

1981. Muere Bill Haley

Fallece el músico Bill Haley, a los 55 años. Con “Rock Around The Clock” alcanzó masividad en 1954. La canción fue incluida como parte de la banda sonora de la película Semilla de maldad. Bill Haley y sus Cometas, el grupo que lideraba, salió de gira por varios países, la Argentina incluida. Está considerado uno de los padres del rock.

2020. Fallece Mirella Freni

A los 84 años muere la soprano italiana Mirella Freni, una de cantantes de ópera más conocidas de la segunda mitad del siglo XX. Destacó sobre todo en personajes de Puccini, así como también en roles de Verdi y Mozart.

2021. Adiós a Chick Corea

Fallece uno de los músicos de jazz más reconocidos de la segunda mitad del siglo XX: Chick Corea. Fue clave en el desarrollo del jazz fusión como pianista de Miles Davis. A comienzos de los 70 creó el grupo Return to Forever. Luego formó The Electric Band, la Akoustic Band, un trío y otro grupo, Five Peace Band. Colaboró con Gary Burton y Paco de Lucía, entre otros.

Fuente: Página 12