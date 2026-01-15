Facebook X-twitter Youtube Instagram

Efemérides: a 82 años del devastador terremoto que dejó a la provincia de San Juan en ruinas

El hecho ocurrió a las 20.49 horas y causó la muerte de 10.000 personas.

El 15 de enero de 1944, a las 20.49 horas, un terremoto de 7,4 grados, sacudió a la provincia de San Juan que quedó reducida a escombros. Por el trágico hecho perdieron la vida unas 10.000 personas y solo el 1 % de los edificios quedaron en pie.

El epicentro del sismo se ubicó a unos 20 kilómetros al norte de la capital sanjuanina, en las cercanías de la localidad de La Laja, departamento Albardón. El movimiento de tierra se sintió también en las provincias de  Córdoba, La Rioja, Mendoza y San Luis.

En el momento del hecho, la provincia de San Juan, tenía una población total de 90 mil habitantes y contaba con la mayoría de las construcciones hechas por adobe y sin refuerzos antisísmicos, lo que provocó el derrumbe y colapso de prácticamente en su totalidad.

Además de la devastación total en las horas posteriores al terremoto, hubo una tormenta de lluvia que se prolongó por días y luego de eso una ola de calor intenso, lo que provocó un agravamiento en la situación sanitaria debido a los cuerpos en descomposición que habían quedado atrapados entre los escombros.

Otras efemérides

1929: Nace Martin Luther King, defensor de los derechos humanos.

1952: Nace Skay Beilinson, miembro de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Día del redactor publicitario.

