Efemérides del 2 de marzo: los hechos históricos que ocurrieron un día como hoy

Las efemérides del 2 de marzo reúnen acontecimientos importantes que pasaron un día como hoy, domingo en que el músico Jon Bon Jovi cumple 63 años.

El reconocido vocalista y líder de la banda de rock Bon Jovi realizó más de 2700 shows en vivo para millones de personas y tiene más de 130 millones de discos vendidos a lo largo de sus 40 años de carrera. Además de su persona, la banda está formada por el teclista David Bryan, el baterista Tico Torres, el bajista Hugh McDonald y el guitarrista Phil X.

El compositor de “Livin’ on a Prayer” creció en una familia de clase media de Nueva Jersey, cerca de Nueva York. Jon obtuvo su primera guitarra cuando tenía siete años y en ese entonces ya cantaba en pequeñas bandas de música en el colegio.

A partir de ese momento, su mayor objetivo fue ser una leyenda del rock and roll. “You Give Love a Bad Name”, “Always”, “Wanted Dead or Alive”, “Keep the Faith” y “It’s My Life” son algunas de las canciones más exitosas de su banda, que muestran que logró su propósito.

A lo largo de su carrera, sus principales influencias fueron The Beatles, AC/DC, Deep Purple y Bruce Springsteen. Por su destacada trayectoria, en 14 de abril del 2018 Bon Jovi fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Actualmente, el artista está casado con Dorothea Hurley y tienen cuatro hijos.

Efemérides del 2 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?

1939 – Muere Howard Carter, arqueólogo británico.

1942 – Nace el escritor John Irving.

1943 – Nace Lou Reed, reconocido cantante y músico estadounidense.

1946 – Nace el periodista y locutor argentino Rolando Hanglin.

1959 – Comenzaba la grabación de Kind of Blue de Miles Davis. Para muchos, uno de los discos más importantes dentro de la historia.

1968 – Nace el actor británico Daniel Craig, conocido por interpretar a James Bond en las últimas cinco películas de la saga.

1976 – Nace la actriz argentina Florencia de la V.

1977 – Nace el músico Chris Martin, líder de la banda Coldplay

2019 – Muere Franco Macri, empresario y ejecutivo italiano nacionalizado argentino.

2023 – Muere el saxofonista Wayne Shorter

Fuente: LaNación