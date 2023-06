Efemérides del 25 de junio: en 2009 fallecía Michael Jackson, uno de los artistas más famosos de la historia

Fue considerado el “Rey del Pop”.

Michael Joseph Jackson nació en Indiana el 29 de agosto de 1958. Falleció el 25 de junio de 2009 en Los Ángeles por un paro cardiorrespiratorio.

Cantante, compositor, bailarín, empresario, filántropo y actor fueron algunas de las profesiones que desarrolló durante su vida aunque siempre será recordado por haber sido el Rey del Pop.

Sus inicios

Michael Jackson nació en una gran familia, siendo el octavo de 10 hermanos. Siempre afirmó que tuvo una infancia muy dura, sufriendo los abusos físicos y psicológicos de su padre.

En su casa se respiraba música desde que nació. Su padre Joe Jackson fue un guitarrista de una banda de rhythm and blues mientras que su madre Katherine tocaba el clarinete y el piano.

Desde pequeño Michael demostró su interés por la música, saliendo siempre a cantar en las fiestas de navidad desde la guardería o en reuniones familiares. Sus hermanos mayores, Jackie, Tito y Jermaine, ya habían formado una banda bajo la batuta de su padre, los Jackson Brothers. En 1964 dos nuevos hermanos se unen al grupo, Marlon y Michael, que sólo tenía seis años.

Desde que comenzó, su calidad vocal sorprendía a todo el mundo que veía a los Jackson Brothers actuar, lo que hizo que Joe pusiera a Michael al frente de la banda compartiendo voz principal con Jermaine. En ese momento el grupo cambia de nombre por los Jackson 5.

Jackson 5

En 1966 los Jackson 5 ganaron un talent show que les embarcó en una gira de dos años por el Medio Oeste. Fueron teloneros de grandes artistas del momento como Sam & Dave, Etta James o Gladys Knight lo que les abrió las puertas del Teatro Apollo de Harlem (Nueva York).

Series de televisión, merchandising…todo valía para vender al grupo de los Jackson. La locura por el grupo de hermanos estaba desatada.

El grupo fue apadrinado por Diana Ross lo que junto a su calidad les llevó al estrellato. Berry Gordy, presidente de Motown, los contrató y lanzó de inmediato al estrellato. Durante los años que estuvieron en la discográfica la locura de los Jackson 5 se desató por canciones que ya forman parte de la historia de la música como I want you back, ABC o I´ll be there. La figura de Michael Jackson cada vez era más importante siendo el que más seguidores tenía allá dónde actuaban y el que más admiración causaba. Michael crecía y aquel niño que despertaba ternura y admiración, lejos de perder su voz por la madurez, tornó en un adolescente con unas cualidades vocales fuera de lo normal.

Entre 1972 y 1975 lanza cuatro álbumes de estudio en solitario, algunos de ellos con mucho éxito como Ben. Durante unos años compaginó su carrera en solitario con la de los Jackson 5.

En 1975 los Jackson 5 se marchan de Motown para recalar en Epic Records pasando a ser The Jacksons. El hermano pequeño de la familia, Randy, se une a la banda mientras Jermaine comienza su carrera en solitario quedándose en Motown.

Michael no sólo era el líder vocal del grupo sino que componía la mayoría de los temas.

Carrera en solitario

Ya metidos en los años 80, las apariciones de Michael en The Jackson empezaban a complicarse. El líder del grupo quería fortalecer su carrera en solitario.

Un encuentro con Quincy Jones durante el rodaje de El mago, nueva versión, cimentó las bases del éxito en solitario de Michael Jackson. El famoso productor musical le prometió producir el próximo álbum y lo apadrinó. Jackson comenzó a frecuentar la discoteca Studio 54 dónde se vio influenciando al beatbox y al hip-hop.

En 1979 lanza su primer álbum con Epic, Off the Wall, siendo un éxito mundial. Cada canción que sacaba del disco se convertía en éxito. El álbum contaba con canciones escritas por el propio Michael y otras con artistas de la talla de Stevie Wonder, Rod Temperton o Paul McCartney.

Tras este álbum vino el álbum estrella de Michael Jackson, Thriller. Este disco lanzado en 1982 vendió más de 32 millones de copias sólo en EE.UU. El Rey del Pop se acababa de coronar. Este álbum contó con uno de los primeros videoclips de la Historia, Thriller. En los 14 minutos de vídeo no sólo se oye la canción, sino que la acompaña una historia y bailes icónicos. Fue tal el éxito que el canal MTV estuvo emitiendo el videoclip dos veces cada hora ante la demanda del público.

Este tema fue uno de los “culpables” del resurgimiento de la música. Thriller pasó a ser un producto y todo el mundo quería tener algo relacionado con esa canción. El videoclip consiguió el Grammy al Mejor Vídeo Musical de Formato Largo.

Yesterday, Today and Forever, Michael Jackson ataviado de su icónica chaqueta y guante de lentejuelas y mientras cantaba Billy Jean, hizo su movimiento por excelencia, el Moonwalk. Esta actuación fue una de las más memorables de la Historia de la música, Michael estaba en el olimpo de la música.

En 1984 Michael y sus hermanos se embarcan en el Victory Tour, la última gira dónde se vio a los hermanos cantando juntos.

Tras esta gira Jackson se lanza 100% en solitario. Su carrera mantuvo su línea ascendente cosechando éxitos con cada canción que lanzaba al mercado. Bad, Smooth Criminal, Leave me alone, Black or White…todas las canciones pasaban a formar parte casi de inmediato de la historia de la música. No sólo contaban con una musicalidad y letras perfectas sino que venían acompañadas de una coreografía y puesta en escena que hacían de sus vídeos y conciertos todo un espectáculo.

Fallecimiento

En 2009 Michael Jackson anunció su gran gira This Is It que contaría con 10 conciertos en el O2 Arena de Londres, prometiendo un gran espectáculo con canciones de siempre y nuevos temas. Tal fue la expectativa que la gira se amplió hasta 50 conciertos.

La salud de la estrella del pop se vio muy mermada en sus últimos meses, luciendo una delgadez extrema que él mismo achacaba a los ensayos de la gira. El abuso de medicamentos para paliar el dolor de varias lesiones a lo largo de los años y sus problemas de insomnio le llevaron a una situación extrema. El 25 de junio de 2009 una llamada a urgencias alertaba de la parada cardiorrespiratoria de Michael Jackson. Ni el médico personal de Jackson ni los servicios de emergencia pudieron hacer nada por revertirlo, declarándose fallecido al poco de entrar en el Ronald Reagan UCLA Medical Center.

El médico de Michael, Conrad Murray, fue acusado de haberle administrado una dosis letal accidental de Propofol al cantante. Fue juzgado y sentenciado a cárcel por su fallecimiento. Actualmente está en libertad condicional.

Otras efemérides

25 DE JUNIO

1752: Juan de Echegaray funda la ciudad de Jáchal, en San Juan.

1783: Tomás de Rocamora funda la ciudad de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos.

1783: Nace en Buenos Aires el brigadier general Manuel Guillermo Pinto. Participó en la Reconquista de Buenos Aires tras la invasión inglesa de 1806. Participó más tarde en la lucha por la independencia, en la campaña al Alto Perú. El 11 de septiembre de 1852 asumió interinamente como gobernador de Buenos Aires. Murió el 28 de junio de 1853.

1791: San Martín recibe su bautismo de fuego en el combate de Orán, contra los moros.

1806: La poderosa escuadra británica comandada por sir Home Popham desembarca en Quilmes, Buenos Aires.

1814: El general Carlos de Alvear vence totalmente en Las Piedras a las tropas comandadas por el teniente Otorguez, a las órdenes de José Gervasio de Artigas, hostil a la política directorial.

1821: Nace en San Juan el doctor Guillermo Rawson. Estudió en Buenos Aires y se doctoró en Medicina en 1844. Ocupó varios cargos de gobierno. Fue diputado de su provincia ante el Congreso de Paraná de 1854, y ministro del Interior durante la presidencia de Bartolomé Mitre. En 1880 se retiró de la política y se dedicó a la ciencia. Fue el fundador de la Cruz Roja Argentina. Murió en París, Francia, el 2 de febrero de 1890.

1827: El gobierno de Bernardino Rivadavia rechaza la Convención Preliminar de Paz, que había sido firmada entre los representantes de la República Argentina y el imperio del Brasil, Manuel J. García y el marqués de Quetús y Macías, respectivamente.

1827: La provincia de Mendoza declara que se regiría por sus propias leyes, desconociendo la constitución unitaria de 1826.

1852: El capitán general Justo José de Urquiza nombra a Vicente López gobernador provisorio de la ciudad.

1908: El globo «Pampero» se remontó en Belgrano, alcanzó una altura de 1700 metros y tres horas más tarde descendió en Adrogué.

1912: Se produce la huelga agraria en Santa Fe, conocida como el «Grito de Alcorta».

1919: Muere el vicepresidente radical Pelagio Baltasar Luna.

1978: Argentina gana el Mundial 1978.

1983: Muere en Ginebra, Suiza, Alberto Ginastera. Músico y compositor, fue el autor de óperas como Bomarzo y Don Rodrigo. Había nacido en Buenos Aires el 11 de abril de 1916.

Fuente: ElHistoriador