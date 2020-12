Efemérides: desde el año 1988, cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del Sida

Fue el primer día dedicado a la salud en todo el mundo.

El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA se celebra en todo el mundo el 1 de diciembre de cada año. Se ha convertido en uno de los días intenacionales de la salud más reconocidos y en una oportunidad clave para crear conciencia, recordar a aquellos que han fallecido, y celebrar las victorias de esta batalla contra el virus, como el acceso a servicios de prevención y tratamiento.

Establecido en 1988, el Día Mundial del Sida fue el primer día dedicado a la salud en todo el mundo. Desde entonces las agencias de las Naciones Unidas, los gobiernos y la sociedad civil se reúnen cada año para luchar en determinadas áreas relacionadas con el VIH.

ONUSIDA ha liderado la campaña por el Día Mundial del SIDA desde su lanzamiento en 2004. A partir de ese año, el Comité directivo encargado de la Campaña Mundial contra el SIDA empezó a seleccionar temas para el Día Mundial, en consulta con la sociedad civil, así como con los organismos y las agencias que participan en la lucha contra el SIDA.

Los temas tienen una duración de uno a dos años y no solo se usan para el Día Mundial del SIDA. Los mensajes de las campañas como “Detén el SIDA. Mantén la promesa” se siguió usando tras la campaña, para que los gobiernos rindieran cuentas sobre sus compromisos relacionados con el VIH y el SIDA.

El Día Mundial del Sida sigue siendo tan importante hoy como cuando empezó, y continúa recordando a la sociedad y a los gobiernos que el VIH no ha desaparecido. Es esencial que la sociedad en su conjunto tome conciencia de cómo el VIH afecta la vida de las personas, para que de este modo se pueda poner fin al estigma y la discriminación, y conseguir mejorar la calidad de vida de las personas que viven con el VIH.

Solidaridad mundial, responsabilidad compartida

En el año 2020, todos los ojos se han puesto sobre la pandemia de la COVID-19 y sobre cómo esta ha afectado a la salud. se ha corroborado de qué manera las pandemias hacen tambalear tanto la existencia como los medios de vida. La COVID-19 ha puesto sobre la mesa una vez más que la salud se interrelaciona directamente con otros problemas fundamentales, tales como la reducción de la desigualdad, los derechos humanos, la igualdad de género, la protección social y el crecimiento económico. Con todo esto en mente, el lema del Día Mundial del Sida este año es ‘Solidaridad mundial, responsabilidad compartida”.

La COVID-19 nos ha demostrado que, en tiempos de pandemia, nadie está a salvo hasta que todos están a salvo. Dejar a alguien atrás no es una opción cuando lo que se quiere es alcanzar el éxito. Para acabar con las pandemias del VIH y de la COVID-19, coincidentes en el tiempo, es clave eliminar el estigma y la discriminación, poner a las personas en el centro de la pandemia, basar las respuestas en los derechos humanos y adoptar enfoques con perspectiva de género.

En su nuevo informe, Prevailing against pandemics by putting people at the centre (Vencer las pandemias con las personas en el centro de la respuesta), ONUSIDA pide a los países que inviertan mucho más en la respuesta mundial a las pandemia y que adopten un nuevo conjunto de objetivos para el VIH exigentes y ambiciosos, pero que se puedan alcanzar.

Fuente: Naciones Unidas

Otras efemérides

● 1935. Nace en Nueva York Allan Stewart Konigsberg. No es otro que Woody Allen, uno de los cineastas más prolíficos de los Estados Unidos, que desde fines de los 60 trabajó casi a razón de una película por año. Su consagración llegó con Annie Hall, por la cual ganó el Oscar como director y guionista. Los guiones de Hannah y sus hermanas y Medianoche en París le valdrían otras dos estatuillas. En su filmografía destacan, entre otros títulos: Bananas, Interiores, Manhattan, Zelig, La rosa púrpura del Cairo, Crímenes y pecados, Maridos y esposas y Match Point.

● 1955. En Montgomery, Alabama, se produce un pequeño incidente que parece insignificante, pero cuyos efectos cambiarán a los Estados Unidos para siempre. Rosa Parks, una mujer de color, sube a un colectivo y no se sienta en los asientos traseros, destinados a los negros. El chofer se lo recrimina: ella se niega a moverse y es arrestada y multada. Un pastor bautista organiza un boicot al transporte de colectivos. Las consecuencias económicas hacen que se termine la segregación en el transporte público en la ciudad. El pastor se llama Martin Luther King. Es el comienzo del movimiento por los derechos civiles.

● 1986. Muere el periodista Alipio Paoletti, a los 50 años. Había fundado el diario El Independiente, en La Rioja, en 1959, que más tarde funcionó como cooperativa. Partió al exilio a España después del golpe de 1976 y en democracia no pudo recuperar su puesto de trabajo en el diario, luego que le hubieran falsificado la firma en una renuncia. Denunció los crímenes de la dictadura y se sumó al proyecto del diario La Voz. Colaboró con las Madres de Plaza de Mayo y detalló el accionar represivo de cada fuerza en el libro Como los nazis, como en Vietnam, publicado después de su muerte.

● 1987. A los 63 años muere el escritor James Baldwin. Fue un referente literario de los derechos civiles, a partir de su novela autobiográfica Ve y dilo en la montaña, de 1953. También abordó la homosexualidad en su narrativa, que incluye títulos como El cuarto de Giovanni y Blues de la calle Beale y Sobre mi cabeza. Además, escribió ensayos, poesía y teatro.

● 1988. Comienza el tercer alzamiento carapintada, con epicentro en el Batallón de Arsenales 601, en Villa Martelli, en cuyo predio funciona hoy Tecnópolis. Fue más grave que Semana Santa y Monte Caseros, por la cantidad de rebeldes implicados: alrededor de mil oficiales, y porque hubo combates, a diferencia de la guerra de nervios de las ocasiones anteriores. Además, a los rebeldes se sumaron efectivos de Prefectura. La asonada contó con un nuevo líder en lugar de Aldo Rico: el hasta entonces desconocido coronel Mohamed Alí Seineldín, agregado militar en Panamá. Éste, un nacionalista católico fanático, se sublevó al saber que no podría ascender a general y pidió la cabeza del jefe del Ejército, Dante Caridi. El presidente Raúl Alfonsín estaba en la asunción de su par de México al momento del inicio de la crisis, que se resolvió el 5 de diciembre: Seineldín se rindió y cayó Caridi, que fue reemplazado por Francisco Gassino. En el medio, hubo enfrentamientos que dejaron tres muertos y más de cuarenta heridos.

● 1994. Vélez se queda con la Copa Intercontinental. El equipo de Carlos Bianchi derrota al Milan 2 a 0 en Tokio y obtiene el título mundial de clubes. Roberto Trotta, de penal, y Omar Asad, anotan los goles.

● 2001. El ministro de Economía, Domingo Cavallo, anuncia restricciones para acceder al dinero en los bancos. Solamente se podrán extraer hasta 250 pesos por semana durante 90 días. La medida es un recurso extremo después de varios días de salida masiva de depósitos. El manotazo de ahogado para tratar de salvar a la agonizante convertibilidad es bautizado como “Corralito”. Sube el descontento popular: es el comienzo de la cuenta regresiva hacia los incidentes que terminarán con el gobierno de Fernando de la Rúa.

● 2013. A los 59 años muere Alejandro Urdapilleta, uno de los más talentosos actores de su generación. Había nacido en Uruguay. Acompañó a Antonio Gasalla en TV y actuó en teatro, en obras como Mein Kempf, una farsa, que le valió el aplauso del público y la crítica. En cine, se lo vio, entre otras películas, en La sonámbula y La niña santa.

● 2019. Se registra el primer caso de infección de coronavirus en Wuhan, de acuerdo a lo divulgado por científicos chinos en la revista The Lancet. Según el trabajo, esa persona no tuvo contacto con el mercado donde se señala el origen de la pandemia.