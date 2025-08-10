Efemérides: Día de la Fuerza Aérea Argentina

La conmemoración fue establecida en 1954 por el presidente Perón.

La Fuerza Aérea Argentina nació en el seno del Ejército donde creció, evolucionó y maduró hasta conseguir su completa autonomía el 4 de enero de 1945.

Al momento de su independencia institucional, contaba con una rica historia de 33 años y se encontraba totalmente organizada en unidades aéreas (2 Regimientos de Caza, 1 de Bombardeo, 3 de Ataque, Agrupación de Entrenamiento, Agrupación de Transporte y Grupo 2 de Observación).

Por otra parte, poseía una logística e infraestructura propias que satisfacía sus necesidades de alojamiento y operación: las bases aéreas militares de El Palomar, Coronel Pringles-Villa Mercedes, Paraná, los Tamarindos-Mendoza, Reconquista y Tandil; los talleres regionales de Río IV y Quilmes; y la Escuela de Aviación Militar.

También había desarrollado una importante red de servicios aéreos de fomento que cubrían gran parte del país, constituida por Líneas Aéreas Al Sudoeste (LASO) y Líneas Aéreas al Nordeste (LANE), las cuales se fusionarán en 1945 para formar Líneas Aéreas del Estado (LADE).

Cabe aclarar que, en 1945, cuando se produjo la autonomía, en el ámbito del Ejército no quedó ningún organismo o dependencia civil o militar, del que hasta entonces fuera el Comando en Jefe de Aeronáutica, instancia orgánica previa a la independencia institucional.

El derrotero histórico comenzó el 10 de agosto de 1912, cuando el presidente de la Nación, Dr. Roque Sáenz Peña, firmó el Decreto de creación de la Escuela de Aviación Militar (EAM). Este documento dio nacimiento al primer organismo estatal destinado a la enseñanza del vuelo militar y, por lo tanto, simiente de la Fuerza Aérea Argentina.

En ese momento, las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional se dieron cuenta de que estaban ante un nuevo elemento, el aire, que, como componente, exigiría una nueva Institución armada (Fuerza, o Arma) para afrontar los nuevos desafíos de la defensa nacional.

Así lo dejó traslucir el entonces ministro de Guerra, general Gregorio Vélez, en el discurso de inauguración de la EAM el 8 de septiembre de 1912: “La Escuela de Aeronáutica Militar es el fruto de vuestra labor patriótica para dar al Ejército y de consiguiente, a la Nación, el personal y los elementos que han de constituir la futura flota aérea, nuevo órgano bélico que, completando la organización de nuestras instituciones armadas, afianzará el prestigio de la Patria (…) Este, señores, es un día fausto no solo para los gestores de esta obra, sino también para el Ejército y la Armada y para el país entero: la Escuela de Aeronáutica Militar es un monumento levantado por el patriotismo y consagrado a la defensa de la Nación; es un nuevo altar donde los buenos hijos podrán ofrendarle el sacrificio de la vida por su fama, por su honor y por su gloria”.

Desde entonces la EAM, dependiente de la Dirección General de Ingenieros por su carácter técnico y especializado, se convirtió en asesora del Ministerio de Guerra en todo lo referido a la navegación aérea entendida como el vuelo en todas sus formas, incluyendo sus problemas y la navegación misma.

Un ejemplo de la creciente importancia que iba adquiriendo la aviación militar se reflejó en los dichos del coronel Jorge Bartolomé Crespo (director general de aeronáutica entre 1929 y 1930) cuando se refirió a la misma como “Fuerza Aérea”, y expresamente la citaba no sólo como Quinta Arma del Ejército, sino “como tercera potencia de la Defensa Nacional”, en pie de igualdad con el Ejército y la Armada.

El desarrollo de la aviación militar se extendió a lo largo de 33 años hasta alcanzar la plena madurez e independencia en 1945.

Día de la Fuerza Aérea Argentina ¿Por qué se conmemora el 10 de agosto?

Hacia 1954, la Institución no contaba con una fecha recordatoria o conmemorativa propia. Justamente, en pos de cimentar la tradición y afirmar un sentido de pertenencia, e identidad, tal como lo hiciera el Ejército en 1951 cuando se instituyó su Día (29 de mayo) o, en 1960 la Armada (17 de mayo), el ministro de Aeronáutica, brigadier mayor Juan Ignacio San Martín propuso al entonces presidente, teniente general Juan Domingo Perón, el 10 de agosto como la fecha más adecuada ya que evocaba la creación de la Escuela de Aviación Militar, primera unidad aérea militar del país.

Perón aceptó la propuesta y por Decreto Nº 14.204/54 se estableció al 10 de Agosto como “Día de la Fuerza Aérea Argentina”, y se ordenó que, a partir de ese momento, se celebrase su existencia en esa fecha, celebración que mantuvieron los sucesivos mandos que han regido los destinos de la Fuerza hasta la actualidad.

Fuente: argentina.gob.ar

Otras efemérides

1878. Nace Alfredo Palacios

Nace el dirigente socialista Alfredo Palacios. En 1904 se convirtió en el primer diputado socialista de América. Volvió a conseguir una banca en 1912. Fue electo senador nacional en 1932 y participó de la Convención Constituyente de 1957. Además, la Revolución Libertadora lo nombró embajador en Uruguay. Fue candidato presidencial del socialismo en 1958. En 1961 volvió al Senado y dos años después fue electo diputado nacional. Ocupaba una banca en la Cámara baja al momento de morir, a los 86 años, en 1965.

1912. El nacimiento de Jorge Amado

En Itabuna en el estado de Bahía, nace uno de los grandes escritores de Brasil:Jorge Amado. Se graduó en Derecho y militó en el comunismo. A los 19 años publicó su primera novela, El país del carnaval, a la que siguió Cacao. En 1958 apareció uno de sus grandes títulos: Gabriela, clavo y canela. De 1966 es otra de sus novelas más celebradas, Doña Flor y sus dos maridos. Luego llegarían, entre otros títulos, Teresa Batista cansada de guerra y Tieta de Agreste. Candidato al Premio Nobel, falleció en Salvador de Bahía, cuatro días antes de cumplir 89 años, en 2001.

1926. Nace Blanca Varela

La poeta peruana Blanca Varela nace en Lima. Unas de las más grandes voces líricas de América Latina en la segunda mitad del siglo XX, su carrera despuntó con la aparición de Ese puerto existe, con prólogo de Octavio Paz, en 1959. Otros títulos: Casa de cuervos, Canto villano, El libro de barro y Concierto animal. Estuvo casada con el pintor y escultor Fernando de Szyszlo. Falleció en 2009.

1960. El nacimiento de Antonio Banderas

En Málaga nace el más internacional de los actores españoles: Antonio Banderas. Filmó con Pedro Almodóvar en los 80. Juntos hicieron, entre otras películas, Laberinto de pasiones, Matador, La ley del deseo y ¡Átame! Fue a Hollywood y se convirtió en estrella con títulos como La balada del pistolero y La máscara del zorro. Fue la voz del Gato con Botas en la saga de Shrek. Volvió a filmar con Almodóvar en La piel que habito. Por Dolor y gloria fue premiado en Cannes y nominado al Oscar.

1977. Nace Luciana Aymar

Nace Luciana Aymar en Rosario. Considerada la mejor jugadora de hockey sobre césped de la historia, fue votada como la mejor jugadora en actividad durante ocho años, cuatro de ellos de manera consecutiva. Descolló a nivel de clubes en Quilmes y GEBA. Con el seleccionado participó de cuatro Juegos Olímpicos. Obtuvo la presea de plata en Sidney 2000 y Londres 2012, y la de bronce en Atenas 2004 y Beijing 2008. Además, ganó los mundiales de 2002 y 2010, el segundo en Rosario. Con las Leonas se alzó seis veces con el Champions Trophy y sumó tres medallas de oro y una plateada en los Juegos Panamericanos.

2019. El suicidio de Jeffrey Epstein

El magnate Jeffrey Epstein se ahorca en su celda de una cárcel de Manhattan. Tenía 66 años. Un mes antes había sido arrestado por tráfico de menores. El millonario, que amasó su fortuna en el sector financiero, se dedicó a prostituir a chicas menores de edad. En 2008 había sido condenado a un año y medio de prisión, de los cuales los últimos cinco meses los pasó en su casa. Se investigaron los vínculos de ricos y famosos (como el príncipe Andrés de Inglaterra) con la red de Epstein y la británica Ghislaine Maxwell. Ella fue condenada a 20 años de cárcel por un tribunal de Nueva York, en 2022.