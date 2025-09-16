Efemérides: Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios

Además, es el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.

El 16 de septiembre se conmemora el «Día de los derechos de los estudiantes secundarios», en homenaje a los estudiantes secundarios desaparecidos durante la última dictadura militar. ¿Qué sucedió ese día en 1976? ¿Por qué se conmemora el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios? Se presentan recursos y actividades para las aulas.

¿Qué sucedió el 16 de septiembre?

En septiembre de 1976, un grupo de efectivos policiales del Batallón 601 organizó un operativo para secuestrar a jóvenes de entre 16 y 18 años, de distintas pertenencias políticas, que habían participado de la campaña por el boleto estudiantil, entre otras acciones vinculadas a la participación política estudiantil. En la noche del 16 de septiembre, fueron secuestrados en la ciudad de La Plata María Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Claudio de Acha, Francisco López Muntaner, Daniel Alberto Racero y Horacio Ángel Ungaro. Dentro de este mismo operativo, el 17 de septiembre fueron detenidas Emilce Moler y Patricia Miranda; y el 21 de septiembre, Pablo Díaz. Gustavo Calotti, que compartió el cautiverio con este grupo de jóvenes, había sido secuestrado el 8 de septiembre.

Los estudiantes fueron sometidos a torturas y vejámenes en distintos centros clandestinos de detención, entre ellos: el Pozo de Arana, el Pozo de Banfield, la Brigada de Investigaciones de Quilmes y la Brigada de Avellaneda. Seis de ellos continúan desaparecidos: Francisco, María Claudia, Claudio, Horacio, Daniel y María Clara, y sólo cuatro sobrevivieron: Pablo Díaz, Gustavo Calotti, Emilce Moler y Patricia Miranda. Este episodio emblemático se recuerda como «La noche de los lápices».

El informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) estableció que más del 20% de los desaparecidos y desaparecidas durante este período (1976-1983) eran estudiantes.

Fuente: Edu.ARPortal

Otras efemérides

1810. El Grito de Dolores

Se produce el hecho que marca el inicio de la guerra de Independencia en México: el Grito de Dolores. El cura Miguel Hidalgo hace que sus fieles se levanten en armas contra la dominación española en la parroquia de Dolores, en Guanajuato. Hidalgo será capturado por los españoles y ejecutado en julio de 1811.

1945. Nace Tanguito

En la localidad de Caseros nace José Alberto Iglesias, Tanguito. Tocó en clubes de barrio antes de llegar a La Cueva. Escribió “La balsa” junto a Litto Nebbia, y el tema se convirtió en la piedra basal del rock en la Argentina a partir de la grabación de Los Gatos. Estuvo detenido en la cárcel de Villa Devoto y luego pasó por el Borda, a raíz de sus problemas con las drogas. Murió a los 26 años, el 19 de mayo de 1972, al caer de una formación del Ferrocarril San Martín.

1946. El nacimiento de Hugo Varela

En San Francisco, provincia de Córdoba, nace un referente del humor: Hugo Varela. A lo largo de su carrera, se valió de la música y los géneros populares para hacer reír. Además de sus shows, ha personificado en teatro a Inodoro Pereyra, el personaje creado por Roberto Fontanarrosa.

1955. Comienza el golpe para derrocar a Perón

El general Eduardo Lonardi ingresa la Escuela de Artillería de Córdoba, en el comienzo de un alzamiento militar que culminará, una semana más tarde, con el derrocamiento y el exilio de Juan Domingo Perón. La Revolución Libertadora proscribirá al peronismo una vez que llegue al poder, primero con Lonardi y después con Pedro Eugenio Aramburu.

1976. La Noche de los Lápices

Comienzan los operativos de lo que se conoce como la Noche de los Lápices: el secuestro de estudiantes secundarios de La Plata. En total, los grupos de tareas se llevan a diez jóvenes, que son torturados por los hombres de Ramón Camps y Miguel Etchecolatz. Seis estudiantes permanecen desaparecidos. Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes, contó su calvario en el juicio a las Juntas. La fecha se recuerda como Día de los Derechos del Estudiante Secundario.

1982. Masacre de palestinos en Beirut

Masacre de Sabra y Chatila. Palestinos refugiados en los campos que se instalan en esos dos barrios de Beirut son asesinados por la Falange Libanesa con la anuencia del ejército israelí, que tres meses antes había invadido el Líbano. Es una venganza por el asesinato, el 14 de septiembre, del presidente Bashir Gemayel. La matanza se extiende hasta el 18 de septiembre. El informe del ejército del Líbano habla de 460 víctimas, pero la cifra final podría ser de unos 3500. La ONU definió a la masacre como un genocidio y uno de los responsables fue asesinado en 2002.

Fuente: Página 12