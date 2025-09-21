Efemérides: Día del Estudiante, de la Sanidad y del Artista plástico, y el inicio de la Primavera

Además, es el Día Internacional de la Paz, y el Día Mundial del Alzheimer. Qué otras celebraciones y acontecimientos se recuerdan un día como hoy.

El 21 de septiembre tiene varias celebraciones. A nivel mundial se celebra el Día Internacional de la Paz y el Día Mundial del Alzheimer.

El Día Internacional de la Paz se festeja el poder de la solidaridad mundial para construir un mundo pacífico y sostenible, pero tiene varias connotaciones dependiendo el contexto cultural de cada región.

El inicio de la primavera

La llegada de la estación más florida varía según el año. En 2024, por ejemplo, la primavera astronómica comienza el domingo 22, cuando se produce el equinoccio que da comienzo a este período del año, en un evento donde el día y la noche tienen la misma duración, algo que solo ocurre dos veces al año.

En Argentina

Se celebra el Día del Estudiante en la Argentina.

Se celebra el Día del Artista Plástico en la Argentina.

Se celebra el Día de la Sanidad en la Argentina

Día del Diseñador

Día del Fotógrafo

Día del Ingeniero Aeronáutico

Día del Rock Progresivo.

Día de los Cosmetólogos

Día del Perfumista

Día del Economista

Efemérides: ¿qué pasó un día como hoy?

1792 – La Convención declara la Revolución Francesa y la abolición de la monarquía.

1866 – Nace el novelista británico H. G. Wells, también historiador.

1888 – Llegan los restos mortales de Domingo Faustino Sarmiento a Buenos Aires, fallecido el 11 de septiembre en Asunción, Paraguay.

1937 – Se publica la clásica novela El Hobbit, de J.R.R. Tolkien.

1938 – Nace el músico Jaime Torres.

1947 – Nace Stephen King, escritor estadounidense reconocido por sus historias de terror.

1955 -Nace en la ciudad cordobesa de Villa Dolores la actriz de cine, teatro y televisión Mercedes Morán.

1956 – Nace Celeste Carballo, cantante argentina.

1961 – Nace Diego Capusotto, actor y humorista, protagonista del programa Peter Capusotto y sus Videos.

1964 – Nace Jorge Drexler, músico uruguayo.

1969 – Nace en la ciudad bonaerense de Avellaneda el actor y productor Pablo Echarri.

1971 – A la edad de 84 años muere en Buenos Aires el médico, farmacéutico y catedrático Bernardo Alberto Houssay, quien en 1947 ganó el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre el papel de la hipófisis en la regulación de la cantidad de azúcar en sangre.

1981 – Nace el cantante argentino Luciano Pereyra.

1983 – Nace el exfutbolista Fernando Cavenaghi.

