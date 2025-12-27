Efemérides: Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias

La fecha fue establecida por la ONU con el fin de resaltar la importancia de la prevención de las epidemias y la preparación y la colaboración para darles respuesta.

En 2020, la Asamblea General de la ONU estableció el Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias que se celebra el 27 de diciembre con el fin de resaltar la importancia de la prevención de las epidemias y la preparación y la colaboración para darles respuesta.

Como demostró la pandemia de coronavirus (COVID-19) a la que nos enfrentamos, las principales enfermedades infecciosas y epidemias tienen repercusiones devastadoras en la vida humana, que está haciendo estragos en el desarrollo social y económico a largo plazo. Las crisis sanitarias mundiales amenazan con saturar los sistemas de salud ya sobrecargados, interrumpir las cadenas mundiales de suministro y destruir los medios de subsistencia de las personas, en particular de las mujeres y los niños, así como la economía de los países más pobres y vulnerables de una forma desproporcionada.

Es por ello que se necesita con urgencia de disponer de sistemas de salud sólidos y resilientes, que lleguen a las personas que son vulnerables o se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Si no se presta atención en el plano internacional, las futuras epidemias podrían ser más intensas y graves que los brotes anteriores. Es fundamental concienciar al público, intercambiar información, conocimientos científicos y mejores prácticas, impartir educación de calidad e instituir programas de sensibilización sobre las epidemias en los planos local, nacional, regional y mundial, puesto que son medidas eficaces para prevenir las epidemias y responder a ellas.

Se debe mejorar en el área de prevención de las epidemias y para ello deberemos aplicar la experiencia adquirida sobre la forma de gestionarlas y de prevenir la interrupción de los servicios básicos, así como de aumentar el grado de preparación para responder cuanto antes y de la manera más apropiada a las epidemias que puedan surgir. Asimismo, se debe optar por un enfoque integrado Una Salud que fomenta la cooperación entre la salud humana, la sanidad animal y la sanidad vegetal, así como el sector ambiental y otros sectores pertinentes.

Como se ha podido comprobar con la actual pandemia, la importancia de la cooperación internacional y el multilateralismo en la respuesta a las epidemias es crucial. Se debe destacar la relevancia de la colaboración y la solidaridad entre cada persona, la comunidad y el Estado, y las organizaciones regionales e internacionales, en todas las etapas de la gestión de las epidemias, así como la importancia de incorporar una perspectiva de género a este respecto.

El sistema de las Naciones Unidas, en particular la Organización Mundial de la Salud (OMS), juega un papel fundamental en la coordinación de las respuestas a las epidemias, como dicta su mandato, y en el apoyo a los esfuerzos nacionales, regionales e internacionales dirigidos a prevenir y mitigar las repercusiones de las enfermedades infecciosas y las epidemias y hacerles frente.

Es también crucial el papel que juegan los Gobiernos y la responsabilidades que tienen, así como la contribución indispensable de las partes interesadas pertinentes para hacer frente a los problemas sanitarios mundiales, en especial la de las mujeres, que constituyen la mayoría del personal sanitario en todo el mundo.

Los Estados Miembros deben comprometerse a velar por una participación inclusiva, equitativa y no discriminatoria, prestando especial atención a las personas que son vulnerables o se encuentran en situación de vulnerabilidad, que tienen la probabilidad más alta de contagio.

Otrs efemérides

1901. Nace Marlene Dietrich

En Berlín nace uno de los mitos del cine: Marlene Dietrich. Actriz y cantante, comenzó su carrera después de la Primera Guerra. El ángel azul le dio fama en 1930. Filmó varias películas con el director de ese éxito. Josef von Sternberg, y abandonó Alemania por su oposición a Hitler. Continuó su carrera en Hollywood. Filmó Pánico en la escena, con Alfred Hitchcock, y Testigo de cargo, a las órdenes de Billy Wilder. Murió en París, en 1992.

1943. El nacimiento de Joan Manuel Serrat

Nace en Barcelona Joan Manuel Serrat. Uno de los cantautores más prolíficos y respetados en lengua castellana (también lo hace en catalán, lo cual fue todo un desafío en los años finales del franquismo), su carrera comenzó a fines de los 60. Musicalizó a poetas como Antonio Machado, Miguel Hernández y Mario Benedetti. Sus discos Mediterráneo y En tránsito, entre otros, forman parte de la cultura popular de varias generaciones. Es un asiduo visitante de la Argentina y ha salido de gira con otros artistas.

1948. Nace Gérard Depardieu

Llega al mundo uno de los grandes rostros del cine francés: Gérard Depardieu. Novecento, de Bernardo Bertolucci, lo lanzó a la fama. Protagonizó dos de los últimos largos de François Truffaut: El último metro y La mujer de al lado. Fue candidato al Oscar por Cyrano de Bergerac. También filmó, con Claude Berri, Jean de Florette y Germinal.

1979. La URSS invade Afganistán

Comienza la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética. Todo se desencadena a partir del golpe interno de Hafizullah Amín contra Nur Muhammad Taraki, el primer presidente marxista de Afganistán. Ninguno de los dos puede controlar la insurrección de los musulmanes fundamentalistas y Moscú decide intervenir por la fuerza. Amín es asesinado y reemplazado por Babrak Karmal, que afronta la guerra civil contra los talibán con apoyo del Kremlin. Las tropas se quedarán varadas toda la década del 80 en lo que sería conocido como “el Vietnam soviético”. Estados Unidos impone sanciones económicas y no concurre a los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980.

2001. Racing, campeón después de 35 años

En la cancha de Vélez, Racing empata con el local 1 a 1 y consigue el punto que le permite salir campeón por primera vez desde 1966. En medio de la gran crisis del colapso de la convertibilidad, el equipo de Avellanada, bajo la dirección de Reinaldo Merlo, corta una sequía de 35 años sin títulos locales.

2007. El asesinato de Benazir Bhutto

En la ciudad pakistaní de Rawalpindi es asesinada la ex primer ministra Benazir Bhutto. Un atacante le dispara y después se suicida con una bomba que también mata a otras 22 personas y causa numerosos heridos. La ex premier tenía 53 años y había gobernado el país entre 1988 y 1990, luego de la dictadura del general Zia ul-Hak, que había derrocado y mandado ejecutar a su padre, Zulfikar Alí Bhutto. Ella volvió a gobernar el país entre 1993 y 1996. Al momento de su asesinato hacía campaña para las elecciones de enero de 2008.