Efemérides: Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual contra las infancias

El abuso y maltrato infantil es un problema que afecta a todos los países del mundo. Es por eso que el 19 de noviembre se celebra el Día Mundial para la prevención del abuso infantil, lo cual es una iniciativa de la Fundación de la Cumbre Mundial de la Mujer (FCMM).

Una manera de generar protección efectiva contra el abuso infantil es la difusión y la prevención acciones a las que todos debemos sumarnos para cambiar indiferencia por compromiso.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

1828 – FRANZ P. SCHUBERT. A la edad de 31 años muere en Viena el pianista y compositor austríaco Franz Peter Schubert, pionero del romanticismo y continuador de la sonata clásica. Compuso más de 600 obras, entre las que se destacan la Sinfonía inacabada y la Sinfonía Grande.

1882 – CIUDAD LA PLATA. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Dardo Rocha, funda la ciudad de La Plata, planificada y construida específicamente para que sirviera como capital bonaerense.

1890 – TEATRO ARGENTINO. Se inaugura en la ciudad bonaerense de La Plata el Teatro Argentino, una de las salas más importantes del país. La primera obra en escena fue la ópera Otello, del compositor Giuseppe Verdi, interpretada por la soprano Elvira Colonnese y el tenor uruguayo José Oxilia.

1906 – RODOLFO PUIGGRÓS. Nace en Buenos Aires el historiador, escritor, periodista y político Rodolfo Puiggrós, autor de obras como Historia económica del Río de la Plata y El peronismo: sus causas.

1933 – SAN LORENZO. El Club Atlético San Lorenzo de Almagro gana su primer campeonato al vencer por 1-0 como visitante a Chacarita Juniors con gol de Diego García. El “Ciclón” fue campeón al sumar 50 puntos en 34 partidos, gracias a que River Plate derrotó por 3-1 a Boca Juniors, que llegó como líder a la última fecha del torneo.

1942 – MAURICIO BIRABENT. Nace en Buenos Aires el cantante, músico y compositor Mauricio Birabent, más conocido como Moris, pionero y figura del rock nacional, autor de clásicos como El oso, Ayer nomás y De nada sirve.

1962 – JODIE FOSTER. Nace en la ciudad de Los Ángeles (California, EEUU) la actriz y cineasta estadounidense Jodie Foster (Alicia Christian Foster), ganadora de dos premios Óscar y de tres Globo de Oro, entre otros galardones. Protagonizó las exitosas películas Taxi Driver y El silencio de los inocentes.

1972 – RICARDO BOCHINI. El mediocampista ofensivo Ricardo Bochini marca su primer gol con la camiseta de Independiente. El “Bocha” recibió una pared de Carlos Bulla y venció al arquero Ubaldo Fillol a los tres minutos de partido con Racing Club, que ganó ese clásico de Avellaneda por 2 a 1.

2006 – SAÚL UBALDINI. Muere en Buenos Aires, a la edad de 69 años, el sindicalista Saúl Ubaldini, líder del sindicato de Cerveceros y de la Confederación General del Trabajo entre 1986 y 1990. Como miembro de la “Comisión de los 25” organizó las primeras protestas sindicales contra la última dictadura cívico militar.

2025 – DÍA DEL HOMBRE. El Día Internacional del Hombre se conmemora cada 19 de noviembre desde 1992, cuando la fecha fue establecida en Estados Unidos por Thomas Oaster,​ director del Centro de Estudios Masculinos en la Universidad de Misuri-Kansas. El objetivo de esta especial jornada es abordar temas como la salud masculina.