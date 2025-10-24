Efemérides: Día Mundial contra la Poliomielitis y Día del Diseñador Gráfico en Argentina

El origen de cada conmemoración.

Este 24 de octubre se recuerdan importantes hechos de la historia y también tienen lugar importantes conmemoraciones y celebraciones, como lo es el Día Mundial contra la Poliomielitis y el Día del Diseñador Gráfico en Argentina.

Día Mundial contra la Poliomielitis

La fecha del 24 de octubre fue elegida como Día Mundial contra la Polio, por el Rotary International para recordar el nacimiento de Jonas Salk. Hijo de los inmigrantes rusos Daniel Salk y Doris Press Salk, nació ese día de 1914. Una beca le permitió estudiar medicina en la Universidad de Nueva York.

Después de ejercer en el Mount Sinaí Hospital, pasó a formar parte del equipo de investigadores de la Universidad de Michigan que desarrolló la primera vacuna contra la gripe en 1945.

Para entonces, a instancias de Roosevelt, la National Foundation for Infantil Paralysis (actual March of Dimes Birth Defects), encabezaba las campañas para combatir la enfermedad. En esa época, sobre todo en verano, miles de chicos la padecían.

Uno de los mayores brotes ocurrió en 1952, cuando Salk ya trabajaba en una vacuna. No era el primer intento —Maurice Brodie había fracasado en 1935—, pero Salk aprovechó los avances en cuanto al cultivo del virus.

De esta manera, Jonas Salk desarrolló una vacuna inyectable a base de poliovirus inactivados (IPV). Para probarla se la inyectó a sí mismo, a su ayudante de laboratorio, a su esposa Donna y a sus hijos Jonathan, Darrel y Peter.

En 1954 los ensayos incluyeron a 1,6 millones de chicos de todo Estados Unidos. El 12 de abril de 1955 el gobierno anunció el éxito de la vacuna de Salk y, para 1957, las cifras de infectados bajaron de 50.000 a 5.000 al año.

En tanto, Albert Sabin desarrollaba otra vacuna (OPV), en este caso basada en poliovirus atenuados, que otorgaba mayor inmunidad y que, además, se administraba por vía oral. La OPV fue aprobada en 1962 y para 1979, la polio había sido erradicada en los Estados Unidos.

Sin embargo, en 1988, por ejemplo, en todo el mundo hubo 350.000 casos. Las campañas de vacunación dieron sus frutos: en América, el último caso se registró en 1994; en Europa, en 2002; en el sudeste asiático en 2014, y en África el año pasado. Solo se registran algunos brotes en Afganistán y Pakistán.

El notable Jonas Salk, quien también trabajó en la búsqueda de una vacuna contra el HIV, murió en 1995 y nunca patentó su vacuna contra la polio (Sabin tampoco lo hizo). “No hay patente, ¿acaso se puede patentar el sol?”, respondía Salk cuando le preguntaban al respecto, con una grandeza que ilumina las páginas más sagradas de la medicina.

Fuente: Clarín

Día del Diseñador Gráfico en Argentina

Instituido en conmemoración de Haydée Strittmatter, la primera graduada con título de la Escuela de Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUyo) en 1966, el 24 de octubre se celebra en Argentina el Día del Diseñador y la Diseñadora Gráfica.

El diseño gráfico es una actividad que consiste en proyectar comunicaciones visuales destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos sociales, con objetivos determinados. Su desarrollo ayuda a optimizar las comunicaciones gráficas.

Para un mundo que cada vez se hace más ávido de imágenes y mensajes que tengan calidad artística, el trabajo de un diseñador gráfico es de vital importancia. La idea es comunicar lo mejor posible una idea.

La celebración de esta fecha significó un reconocimiento del área como profesión y no simplemente como un oficio “auxiliar” de la industria gráfica. Este hecho fue el puntapié para la valorización del diseño como una herramienta fundamental en la comunicación.

También se puede mencionar que el festejo internacional para esta profesión es el 27 de abril y recuerda cuando se constituyó, en 1966, el Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico en Londres.

Fuente: um.edu.ar

Otras efemérides

1929. El crack de Wall Street

Jueves Negro en la Bolsa de Nueva York. La caída estrepitosa de la bolsa neoyorquina es el hecho que da inicio a la gran crisis económica de los años 30. El crack del 29 afectará a la economía de todo el mundo y será clave para el auge de las teorías keynesianas, en un mundo que en medio del descalabro económico verá el ascenso del nazismo.

1931. Condenan a Al Capone

Al Capone es condenado en los Estados Unidos a once años de cárcel y 50 mil dólares de multa. Lo habían hallado culpable una semana antes. El más importante jefe de la mafia va a prisión, pero no por sus actividades delictivas, sino por no pagar impuestos. El responsable de su caída es un agente del Tesoro, Eliot Ness, que lidera un grupo famoso por no ceder a sobornos de la mafia: “Los intocables”.

1942. Nace Fernando Vallejo

Nace el escritor colombiano Fernando Vallejo, uno de los más destacados de las últimas décadas en la literatura latinoamericana. Es autor de novelas como La Virgen de los sicarios (1994) y El desbarrancadero (2001), que le valió el Premio Rómulo Gallegos. También publicó, en 2007, el ensayo La puta de Babilonia, una diatriba contra la Iglesia Católica.

1985. Argentinos Jrs. gana la Libertadores

En Asunción, Argentinos Juniors vence al América de Cali 5-4 por penales tras haber igualado 1 a 1 en el partido desempate de la final de la Copa Libertadores de América. El conjunto de La Paternal alza su primer trofeo internacional.

1999. El triunfo de De la Rúa

Fernando de la Rúa se impone con el 48 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales. El candidato de la Alianza le saca diez puntos a Eduardo Duhalde. Es el fin de diez años y medio de gobierno peronista encabezado por Carlos Menem. La victoria del candidato de origen radical marca la llegada al poder del primer gobierno de coalición de la historia argentina. La UCR y el Frepaso gobernarán la Nación mientras el peronismo retiene ese 24 de octubre la provincia de Buenos Aires con el triunfo de Carlos Ruckauf.

2016. Fallece Jorge Batlle

Un día antes de cumplir 89 años, en Montevideo muere Jorge Batlle, presidente de Uruguay entre 2000 y 2005. Descendiente de una familia tradicional que fue determinante en la historia del país en el último siglo y medio y en el Partido Colorado, Batlle gobernó Uruguay en medio de una dura crisis económica. A la fecha es el último presidente colorado y, desde su salida del gobierno, su partido es tercera fuerza detrás del Frente Amplio y el Partido Nacional. En 2002 dijo en una entrevista televisiva que los argentinos son “una manga de ladrones del primero hasta el último” y debió disculparse públicamente.

2019. Retiran los restos de Franco del Valle de los Caídos

Después de casi 44 años en el mausoleo del Valle de los Caídos, y pese a la oposición de grupos de derecha, los restos de Francisco Franco son exhumados. El ataúd del dictador español es llevado al cementerio de El Pardo, en Madrid. La familia Franco también se expresa en contra de la medida que impulsa el gobierno socialista de Pedro Sánchez.