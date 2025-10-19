Efemérides: Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama

En América Latina y el Caribe, el cáncer de mama es el cáncer más común entre las mujeres y es el segundo en mortalidad.

Cada 19 de octubre, por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta fecha pretende sensibilizar a la población con un mensaje clave: la importancia de la detección precoz, a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama .

El cáncer de mama en la Región de las Américas

Cada año en las Américas, más de 462,000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama, y casi 100,000 mueren a causa de esta enfermedad.

Si las tendencias actuales continúan, para el año 2030, se prevé que el número de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama aumente en un 34% en las Américas.

En América Latina y el Caribe, el cáncer de mama es el cáncer más común entre las mujeres y es el segundo en mortalidad.

Varios países de América Latina y el Caribe tienen algunas de las tasas más altas de riesgo de muerte por cáncer de mama, lo que destaca las inequidades en salud en la Región.

En América Latina y el Caribe, el mayor porcentaje de muertes por cáncer de mama ocurre en mujeres menores de 65 años (56%) en comparación con los Estados Unidos y Canadá (37%).

El diagnóstico precoz junto con los avances en el tratamiento han resultado en una mayor supervivencia para las mujeres con cáncer de mama. Sin embargo, muchos países de América Latina y el Caribe continúan teniendo un acceso limitado a estas intervenciones.

Medidas de prevención

-El autoexamen mamario que debe realizarse mensualmente a través de una palpación simple. Las señales que deben tenerse en cuenta son la presencia de pequeños bultos, endurecimientos, dolores, pezones retraídos, o pérdida de líquido por los pezones.

-Se debe realizar un control ginecológico por lo menos una vez al año, con exámenes de mamografía y ecografía, lo cual es indispensable para asegurar una prevención integral. Cabe destacar que en caso de que el cáncer de mamas sea detectado en las primeras fases, las posibilidades de curación ascienden a un 97 %.

-Existen varios factores que predisponen la aparición del cáncer de mamas, tales como la obesidad, la ingestión exagerada de bebidas alcohólicas, ya que las mismas elevan el porcentaje de estrógeno en la sangre, así como la consumición de medicamentos u hormonas sin control ginecológico.

Fuente: OMS

Otras efemérides

● 1913. Nace Vinicius de Moraes en Río de Janeiro. El poeta brasileño fue quien dio letra a la Bossa Nova con canciones memorables como “Garota de Ipanema” y “A felicidade”, escritas con música de Tom Jobim. Murió a los 66 años, en 1980.

● 1914. Muere una de las figuras clave de la Generación del 80: Julio Argentino Roca. Tenía 71 años. Estuvo al frente de la Conquista del Desierto y completó dos mandatos presidenciales, entre 1880 y 1886 y, luego, entre 1898 y 1904. Asentó la organización nacional en tiempos del orden conservador previo a la Ley Sáenz Peña.

● 1943. Nace Adolfo Aristarain, uno de los más importantes directores del cine argentino. En 1978 estrenó su ópera prima, La parte del león, un policial al que siguieron dos películas conmocionantes en el ocaso de la dictadura: Tiempo de revancha y Últimos días de la víctima. Más tarde llegarían títulos como Un lugar en el mundo y Martín (Hache). Su última película es Roma, de 2004.

● 1960. El gobierno de Dwight David Eisenhower reacciona ante la política de expropiaciones de Fidel Castro en Cuba e impone el bloqueo comercial, económico y financiero a la isla. Es el paso previo a la ruptura de relaciones, que se concretará en enero de 1961.

● 1967. El escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, de 68 años, se convierte en el segundo latinoamericano, después de la chilena Gabriela Mistral, en ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura. El autor centroamericano escribió una novela clave del siglo XX en América Latina, El señor presidente. Recibió el Nobel el 10 de diciembre de ese año.

● 1975. En Buenos Aires muere Cátulo Castillo, uno de los grandes letristas de tango. Tenía 69 años. Fue autor de letras emblemáticas como “Tinta Roja”, que musicalizó Sebastián Piana, y “La última curda”, el primer tango canción de Aníbal Troilo después de la muerte de Homero Manzi.

● 1983. Seis días después del golpe de Estado que lo derrocó como primer ministro de Granada, Maurice Bishop es liberado por una revuelta popular. Sin embargo, tropas rebeldes lo capturan y lo matan. Su cuerpo nunca apareció. La crisis servirá como excusa al presidente norteamericano Ronald Reagan para ordenar la invasión de la isla caribeña.

● 1987. A los 42 años, la cellista británica Jaqueline du Pré pierde su batalla contra la esclerosis múltiple. La enfermedad la había obligado a retirarse a comienzos de los 70. Estuvo casada con el pianista y director argentino Daniel Barenboim.