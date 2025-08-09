Efemérides: Día Nacional de la Educación Especial

La fecha recuerda el aniversario de la creación de la Dirección de Educación Especial.

La Educación Especial es la modalidad del Sistema Educativo destinada a asegurar el derecho a la Educación de las personas con discapacidad. La fecha deriva del Aniversario de la creación de la Dirección de Educación Especial, que tuvo lugar el 9 de agosto de 1949.

La modalidad, se sitúa hoy en una nueva dimensión, deja de centrar la mirada en el déficit de los sujetos, poniendo énfasis en sus capacidades y las respuestas educativas, construyendo una educación inclusiva.

La modalidad de Educación Especial, establecida en la Ley de Educación Nacional, que fuera sancionada allá por 2006, propone asegurar el derecho a la educación en todos los niveles y modalidades a las personas discapacitadas, al garantizarles un conjunto de servicios en escuelas especiales y comunes, desde la primera infancia hasta la adultez.

Como alguna vez sostuviera Paulo Freire, «la educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor», con lo cual, en Argentina, la Educación Especial se encuentra orientada por el principio de inclusión educativa, y brinda atención educativa en casos específicos que no pueden ser abordados por la educación común.

Fuente: Dirección de Educación Especial

Otras efemérides

1173 – TORRE DE PISA. Comienza a construirse la Torre de Pisa en la ciudad italiana homónima sobre un suelo de sustrato arenoso que provocaría una inclinación que atrae a turistas de todo el mundo. Su altura original era de 60 metros y hoy mide 56.67 desde la base en el lado más alto y 55,86 desde su lado más bajo. Su inclinación es de unos 4 grados sobre 3,9 metros de la vertical.

1822 – FACULTAD DE MEDICINA. Comienzan los cursos de la Academia de Medicina de Buenos Aires, antecedente de la actual facultad de la Universidad de Buenos Aires. La cursada comenzó con las cátedras de Instituciones Médicas, a cargo de Juan Antonio Fernández, Instituciones Quirúrgicas, dirigida por Francisco Cosme Argerich, y Clínica Médica y Quirúrgica, encabezada por Francisco de Paula Rivero.

1945 – BOMBA ATÓMICA. Estados Unidos lanza su segundo y último ataque nuclear sobre Japón, esta vez sobre la ciudad de Nagasaki, donde murieron al menos 110.000 personas y otras 130.000 resultaron heridas. Los ataques nucleares a Japón determinaron el fin de la Segunda Guerra Mundial en el frente del océano Pacífico.

1972 – JUANES. Nace en el municipio de Carolina del Príncipe (Antioquia, Colombia) el cantante colombiano Juanes (Juan Esteban Aristizábal Vásquez) quien lleva ganado 26 premios Grammy y ha vendido más de 16 millones de discos.

1986 – MAGIC TOUR. Unos 400.000 fans asisten a un recital de la banda británica de rock Queen en Londres, el último show con su elenco original. Fue en la gira europea Magic Tour, destinada a promocionar el álbum A kind of magic. Un año después, Freddie Mercury sería diagnosticado con sida, por lo que la banda dejó de dar conciertos en vivo.

1989 – RAMÓN VALDEZ. A la edad de 64 años muere en Ciudad de México el actor y comediante mexicano Ramón Valdez, reconocido en todo el mundo por interpretar el papel de “Don Ramón” en la popular serie de televisión “El Chavo del 8”.

1998 – CARLOS BIANCHI. El técnico Carlos Bianchi debuta al frente del equipo de Boca Juniors, en partido amistoso con Rosario Central con victoria por 4-2 con dos goles de Martín Palermo, uno de Guillermo Barros Schellotto y otro de Diego Cagna. Bianchi ganó con Boca cuatro campeonatos, tres copas Libertadores de América y dos Intercontinentales.

2013 – EDUARDO FALÚ. Muere en Buenos Aires, a la edad de 90 años, el guitarrista, cantautor y compositor Eduardo Falú, quien recibió un Premio Konex en 1985 y otro post mortem en 2015. Fue declarado ciudadano Ilustre de Salta, Córdoba y Santa Fe.

2022 – PUEBLOS ORIGINARIOS. Se celebra el Día Internacional de los Pueblos Originarios, instituido en 1998 por la Organización de las Naciones Unidas para generar conciencia sobre los problemas sin resolver que afectan a esas poblaciones, que reúnen a unos 370 millones de personas.