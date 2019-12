Efemérides: el 23 de diciembre de 1951 falleció Enrique Santos Discépolo

Actor, director, dramaturgo, compositor y cineasta

Enrique Discépolo, actor, director, dramaturgo, compositor y cineasta. Su inclaudicable compromiso social lo llevó a apoyar la campaña electoral de Perón desde su programa radial: “¿A mí me la vas a contar?”, feroz retrato de “Mordisquito”, epítome de una clase social banal, regida por las apariencias y el lugar común.

Su intervención le granjeó el odio y el desdén del sector social al que pertenecía, lo que lo sumió en una profunda amargura, acelerando su deterioro físico, hasta que su corazón ya no pudo más y dio el último adiós el 23 de diciembre de 1951.

Fue autor de infinidad de tangos populares: Yira, yira, Malevaje, Cambalache, Cafetín de Buenos Aires, Desencanto, entre otros. Había nacido el 27 de marzo de 1901 en el barrio de Balvanera.

EFEMÉRIDES

2007

Julio Bocca se despide en la 9 de Julio

El más célebre y prestigioso bailarín argentino puso fin a su carrera como intérprete en un multitudinario espectáculo gratuito en la Avenida 9 de Julio, en la Ciudad de Buenos Aires. Bailarín de prestigio internacional. En 1990 creó su propia compañía, el Ballet Argentino. Actuó como artista invitado en el Royal Ballet de Londres, el Bolshoi de Moscú, el Kirov de Leningrado y Alla Scala de Milán, entre otros.

2013

La Justicia absolvió a los acusados por los sobornos en el Senado durante el gobierno de De la Rúa

El fallo absolvió a todos los acusados, pero lo sorprendente fue que el tribunal aseguró que los hechos no existieron. Los jueces afirmaron que las coimas a senadores para que aprobaran la reforma laboral, en abril de 2000, “no existieron” y que el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, cuyo testimonio fue base de la acusación, es un “embaucador” que ofreció un relato “inconsistente”, “inverosímil” y “autocontradictorio”.

El tribunal pidió que el Consejo de la Magistratura investigue al juez Daniel Rafecas porque consideró que actuó con “parcialidad”, cuestionó a la fiscalía de instrucción y del juicio, a la querella de la Oficina Anticorrupción, denunció al abogado de Pontaquarto, Hugo Wortman Jofre, y pidió que se abran causas por posibles delitos durante la investigación inicial. El TOF3 afirmó que lo que se probó es la inexistencia de los sobornos y lo hace con una enumeración de los sucesos centrales que componían la acusación, que define como sostenida en una “disparatada versión” que se relaciona con un texto anónimo que circuló en el Senado en agosto de 2000 y con el relato de Pontaquarto. El anónimo, sin embargo, fue descartado al inicio de las pruebas. Los jueces del Tribunal Oral Federal 3 (TOF3), desde su sentencia, dijeron que “No existió una reunión en la Casa Rosada con el objeto de acordar el pago de un soborno; no existió una reunión entre Fernando De Santibañes y Pontaquarto el 18 de abril de 2000 al mediodía para convenir la entrega de dinero; no es cierto que Pontaquarto concurriera a la Secretaría de Inteligencia ese día para retirar 5 millones de pesos; no es cierto que faltare esa suma de dinero de la entonces SIDE. No es cierto que Pontaquarto llevara y guardara en su casa esa suma entre el 19 y 26 de abril de 2000. Tampoco lo es que dejara ese dinero en una habitación del Hotel Howard Johnson durante la jornada del 26 de abril, para retirarlo luego de la sesión parlamentaria de ese día, ni que lo llevara al domicilio de Emilio Cantarero en horas de la noche, ni que hubiera entregado a José Genoud la suma de 700 mil pesos en la mañana del día siguiente, en el despacho que ocupara en el Senado de la Nación”. Ni Cantarero ni Genoud estuvieron en el juicio. El primero por padecer Alzheimer, el segundo por haberse suicidado.

“Es raro que tengamos una sentencia que absolvió a todos los que fueron encontrados culpables por dos instancias judiciales previas”, afirmaron los integrantes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

2013

Muere Mijail Kalashnikov, el inventor del arma emblema de la Unión Soviética

Mijaíl Timoféyevich Kaláshnikov fue un destacado diseñador de armas de fuego que en 1947 comenzó a perfeccionar el fusil de asalto AK-47 mientras se recuperaba de una herida recibida durante la Segunda Guerra Mundial. El arma fue una de las más utilizadas en todo el mundo, y en la Unión Soviética fue el equipamiento oficial del ejército ‘rojo’ hasta 1978. Kalashnikov es uno de los rusos más conocidos en el mundo y figura entre las personas más condecoradas por su país. Su fusil fue utilizado por los ejércitos de más de 80 países y figura en los escudos de seis estados rusos.

Sin embargo, el inventor del AK-47 escribió, un año y medio antes de su muerte, una emotiva carta a la Iglesia Ortodoxa Rusa en la que manifestó remordimiento por haber creado el arma.

A los 94 años, y dirigida al patriarca de la iglesia -Cirilo I- se preguntó si era culpable de las muchas muertes causadas por su creación. Las dudas le causaron un profundo dolor y escribió “Mi dolor espiritual es insoportable. Sigo haciéndome la misma pregunta sin resolución: si mi rifle le quitó la vida a personas, ¿podría ser que yo sea culpable de esas muertes, aun cuando fueran enemigos?”, se preguntó.

Kalashnikov había nacido el 10 de noviembre de 1919 en Kuriá.

2002

Estallan dos bombas en las principales sedes partidarias del Justicialismo y la UCR

Dos bombas caseras estallaron en la madrugada frente al Comité Nacional radical y el Consejo Nacional Justicialista, las principales sedes partidarias de la UCR y el PJ. Los explosivos detonaron, uno a las 4.20 y el segundo quince minutos más tarde, provocando la rotura de vidrios pero no víctimas. La onda expansiva rompió los vidrios de la entrada y causó daños en la mampostería. A las 4.35 en el Comité Nacional radical (Alsina entre Solís y Entre Ríos), un segundo explosivo abolló la cortina metálica e hizo astillar tanto los vidrios del lugar como los de las casas vecinas. Voceros de seguridad detallaron que las bombas caseras consistieron en “caños con pólvora negra y bulones, tuercas de acero y municiones de rulemanes”. Ambas fueron colocadas en un horario en el que habitualmente no hay gente en la calle, lo que indica la intención de generar un hecho con rebote en los medios, con un acento más mediático que policial.

2002

Muere en Necochea Hilario Fernández Long

Pionero en la introducción de herramientas informáticas en la ingeniería y del juego del Go en Argentina, fue autor de numerosas publicaciones, decano de la facultad de Ingeniería, rector de la Universidad de Buenos Aires, integrante de la CONADEP, Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires, y de la Universidad Católica Argentina.

1994

Muere en Buenos Aires Bonifacio del Carril

Abogado, escritor, editor, historiador, político, ministro de Relaciones Exteriores, colaborador de La Nación, autor de “Buenos Aires frente al país”, “Los Mendoza”, “El bautismo de América”, “Crónica interna de la Revolución Libertadora”, “La cuestión con Chile”, “El futuro de Malvinas”, etc.

1986

Se sanciona la Ley de Punto Final para el juzgamiento a militares

El Congreso sanciona la ley que pone “punto final” a los procesos por violación de los derechos humanos, enviada por el presidente Raúl Alfonsín, quien desde su decisión de juzgar a las juntas de comandantes de la dictadura no había dejado de retroceder ante la amenaza de los sectores militares.

No fue suficiente y luego de la asonada carapintada de Semana Santa, el Poder Ejecutivo propiciaría la sanción de la Ley 23521, llamada de Obediencia Debida, según la cual los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas durante la dictadura no eran punibles, por haber actuado en “obediencia” a órdenes emanadas de sus superiores. Estas leyes provocaron fuertes cuestionamientos por parte de las organizaciones de derechos humanos, el movimiento estudiantil, y las fuerzas políticas progresistas, así como de sectores internos del radicalismo, marcando un punto de inflexión en el gobierno de Alfonsín, que a partir de ese momento comenzó a sufrir una irreversible merma en sus niveles de popularidad.

En el año 2003, a instancias del entonces presidente Néstor Kirchner, el Congreso acabó con este oprobio declarando la nulidad de las “leyes de la impunidad”.

1984

Argentinos Juniors se consagra campeón del Torneo Nacional de fútbol

Fue en la cancha de Ferrocarril Oeste, ante 15.000 espectadores. El ‘Bicho Colorado’ ganó con gol de Jorge Olguín de penal, en un partido ante Temperley.

1978

El cardenal Samoré es designado mediador del conflicto entre Argentina y Chile

Antonio Samoré es designado representante papal ante la Argentina y Chile para la resolución pacífica del diferendo limítrofe en el Canal de Beagle suscitado a raíz del fallo arbitral de la Corona británica del 2 de Mayo de 1977, que otorgaba a Chile el dominio sobre las islas Lennox, Picton y Nueva.

La infatigable y paciente mediación de Samoré evitó una guerra segura entre ambos países, gobernados por sendas dictaduras militares que, siempre propensas a las huidas hacia delante, ya tenían a sus tropas alistadas en las fronteras. La mediación fue exitosa en lo inmediato y en sus consecuencias posteriores, ya que la inteligente labor de Samoré sentó las bases para el Tratado de Paz y Amistad que ambos países firmarían en 1984.

1975

El ejército frustra la ocupación, por parte del ERP, del regimiento Domingo Viejobueno

En base a la información brindada por un agente de inteligencia infiltrado en las filas guerrilleras, el ejército frustra el copamiento del regimiento ubicado en la localidad bonaerense de Monte Chingolo con el saldo de 10 efectivos y cerca de 100 guerrilleros muertos y una cantidad indeterminada de víctimas civiles provocadas por el salvaje ametrallamiento de una villa de emergencia cercana.

1975

Es sofocado un intento de golpe de estado contra el gobierno de María Estela Martínez

El brigadier Orlando Capellini encabeza una rebelión de la Fuerza Aérea contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón que es rápidamente reprimida por las Fuerzas Armadas que, por el momento, deciden permanecer leales al gobierno constitucional de Isabel Perón.

1970

Muere en Buenos Aires el filósofo Carlos Astrada

Filósofo y escritor, profesor adjunto de Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Etica en la facultad de Ciencias y Humanidades en la Educación en la Universidad de La Plata, profesor de Filosofía en el Colegio Nacional de Buenos Aires y de Nomología y Metafísica en la facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires y director del Instituto de Filosofía en la misma universidad, fue autor de una vasta obra de la que cabe destacar “El juego existencial”, “Idealismo fenomenológico y metafísica existencial”, “El juego metafísico”, “Nietzsche, profeta de una edad trágica”, “Ser, humanismo, existencialismo”, “La revolución existencialista”, “Humanismo y dialéctica de la libertad”, “Heidegger, de la analítica ontológica a la dimensión dialéctica”, etc.

Había nacido en Córdoba el 26 de febrero de 1894.

1951

Muere en La Plata el escritor Benito Lynch

Periodista y escritor de gran popularidad, colaborador del periódico El Día, fue autor de “Plata dorada”, “Los caranchos de la Florida”, “De los campos porteños”, “Romance de un gaucho”, “El arrojo de la patrona”, “Pelo verde”, “De los campos porteños” y de la recordada “El inglés de los huesos”, entre los treinta y cuatro cuentos, seis novelas y alrededor de ciento quince relatos que abarca su producción literaria.

Había nacido en Buenos Aires, el 5 de julio de 1880.

1950

Muere en Buenos Aires el músico Francisco Lomuto

Pianista, director, letrista y compositor, debutó en 1910 y seis años más tarde integraba un cuarteto típico junto a Pedro Maffia en bandoneón, Raimundo Petillo y Bernardo Germinó en violines. En 1918 actuó como solista y luego un dúo de piano y armonio con su hermano Enrique y formó parte de la orquesta de Manuel Pizarro hasta que pudo organizar su propio conjunto. Fue autor de “El 606”, “La rezongona”, “La revoltosa”, “Dardanelos”, “Sin dejar rastros”, “Quintaesencia”, “Flor de campo”, “El chacotón”, “Muñequita”, “Nunca más”, “Si dejaras de quererme”, “Pipiolo”, “Pa`que te acordés”, “Rosas rojas”, “Sombras nada más”, “De buena fe”, “Soñador” y con el seudónimo de Pancho Laguna escribió las letras de “Cachadora”, “Dímelo al oído” y “Churrasca”.

Nació el 24 de noviembre de 1893 en el barrio porteño de Parque Patricios.

1946

San Lorenzo de Almagro debuta en su histórica gira por España.

En Madrid venció al Atlético Aviación (hoy Atlético Madrid) por 4 a 1 y deslumbró a los entendidos por su juego de alta calidad técnica.

1937

Fallece el escritor y periodista de Eustaquio Pellicer

Nacido en Burgos, España, se radicó primero en Montevideo, donde fundó el semanario La Pellicerina y luego en Buenos Aires, donde en 1898, junto a José S. Alvarez (Fay Mocho) y Emilio Mayol, dio forma a la emblemática revista Caras y Caretas. Más tarde, por desavenencias con Fray Mocho, en 1904 funda el semanario P.B.T. Activo animador de la vida cultural porteña, sumó al ejercicio del humor y el periodismo una intensa actividad teatral y cinematográfica, obteniendo gran éxito de público con piezas como “Sangre blanca”, “El gran estereóscopo”, y “Don Críspulo Céspedes”.

1936

El Concejo Deliberante capitalino comienza a tratar la concesión a la CADE y a la ITALO

Luego de la reapertura del Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires, clausurado por la revolución de 1930, las concesiones eléctricas fueron analizadas por la Comisión de Servicios Públicos presidida por el socialista independiente Germinal Rodríguez. En base a los informes se prepararon tres proyectos sancionando severamente a las empresas. Sin embargo, sorpresivamente, bloque de legisladores de la Concordancia (el conservador Partido Demócrata Nacional, la Unión Cívica Radical Antipersonalista, y el Partido Socialista Independiente) cambió de opinión, reemplazando los proyectos consensuados por la creación de una Comisión de Conciliación con las concesionarias. Poco después de su votación el 29 de diciembre de ese año, el cohecho quedaría “probado” con la apertura de una caja de seguridad en el City Bank por parte del concejal Rodríguez, el ingreso de fuertes sumas en su cuenta, la compra del edificio de la sede radical de Alsina y Entre Ríos, así como la directa intervención en la maniobra del ministro de Hacienda Federico Pinedo para evitar la sanción de los proyectos elaborados.

1920

Nace en Buenos Aires el músico Pedro Alberto Caroprese

Bandoneonista y compositor de larga actuación en las más importantes orquestas, integró los conjuntos de Alberto Gambino, Pedro Laurenz, Víctor D`Amario, Santacápita, Pedro Maffia, Ciriaco Ortiz, Nicolás D`Alessandro, José Pascual, Mario Demarco, Antonio Arcieri, acompañó a Angel Vargas con Eduardo del Piano y a Alberto Podestá con Héctor Grané y a Roberto Rufino. Es autor, entre otros, de los tangos “Bandoneón de mi ciudad”, “Murales de cantina”, “En cada atardecer”, etc.

1911

Ramos Mejía encarga un libro para conmemorar a Sarmiento

El presidente del Consejo Nacional de Educación José María Ramos Mejía le encarga a Leopoldo Lugones un libro sobre Domingo Faustino Sarmiento para conmemorar el centenario de su nacimiento.

1907

Se estrena en Buenos Aires “Los baños de Saladillo”

El popular actor Florencio Parravicini estrena la comedia de Enrique García Velloso “Los baños de Saladillo”.

1897

Nace en Junín el escritor Elías Cárpena

Escritor y dibujante, Premio Municipal de Literatura en 1936 y Premio Nacional en 1949, autor de “Romance del pago de la Matanza”, “Matinales”, “Romancero de don Pedro Echagüe”, “El cuatrero Montenegro”, “Rumbo”, “Romancero del coronel Manuel Dorrego”, “Escenas de Floresta y Villa Luro”, etc.

Falleció el 2 de noviembre de 1988.

1831

Nace en Buenos Aires Lucio V. Mansilla

Escritor, militar y diplomático, hijo de un destacado general de la Confederación y de Agustina, hermana de Rosas, después de Caseros no le quedó más que seguir con el destierro europeo, al que lo había “condenado” su padre a fin de frustrarle unos amores tan precoces como imprudentes. Pero Lucio regresa pronto, para casarse. Encarcelado y desterrado por retar a duelo a José Mármol, se radica en Paraná, donde da inicio a su carrera periodística en El Nacional Argentino. Partidario de la candidatura de Sarmiento, no obtuvo la cartera de Guerra que tanto ansiaba -el sanjuanino se lo explicó: “No puede haber dos locos en el Gabinete, y conmigo alcanza”- pero fue designado comandante de Fronteras en Río Cuarto. Fue ahí que firmó un tratado con las tribus cercanas, que sería rechazado por Sarmiento, y dio forma a la tal vez más importante obra de la narrativa argentina del siglo XIX: “Una excursión a los indios ranqueles”. Fue también autor de piezas teatrales, ensayos históricos, notables relatos como “Los siete platos de arroz con leche”, “Retratos y recuerdos”, “En vísperas”, “Un país sin ciudadanos” y una vasta producción periodística agrupada en “Entre nos”.

Murió en París, en su departamento de la Rue Víctor Hugo, luego de muy ajetreados 82 años de vida.

1793

Nace el coronel Lorenzo Barcala

Hijo de esclavos, y esclavo en su niñez, liberado por orden de José de San Martín cuando era gobernador de Cuyo, no se incorporó al Ejército de los Andes e inició su carrera 1818 como soldado del Regimiento de Pardos. Combatió activamente en las guerras civiles integrando el bando unitario y en la guerra contra el Brasil, en cuyo transcurso fue tomado prisionero tras el frustrado asalto a Punta del Este y permaneció encarcelado varios meses en Río de Janeiro bajo la constante amenaza de ser vendido como esclavo, hasta que recuperó la libertad en un cambio de prisioneros.

Combatió a las órdenes de José María Paz en Oncativo y La Tablada y, prisionero de Quiroga, se desempeñó como jefe de su estado mayor hasta la muerte del caudillo riojano.

Radicado en San Juan, luego de participar de la conspiración de Domingo de Oro contra José Félix Aldao, fue fusilado en Mendoza el 1 de agosto de 1835