Efemérides: el 4 de diciembre se celebra en Argentina el Día de la Publicidad

Se festeja desde 1936.

El 4 de diciembre de 1936 se llevó a cabo en Buenos Aires el Congreso de Publicidad con el objetivo de promocionar la enseñanza de la materia en la Argentina. Esta fecha fue convocada por la antigua Asociación de Jefes de Propaganda y desde ese entonces comenzó a celebrarse cada 4 de diciembre el Día de la Publicidad o del Publicista en nuestro país.

La publicidad, como herramienta de comunicación, intenta incrementar el consumo de un producto o servicio, insertarlo dentro del mercado de consumo y mejorar su imagen en el universo del consumidor. Estos objetivos se alcanzan mediante campañas publicitarias que se difunden en los medios de comunicación siguiendo un plan de comunicación preestablecido.

Actualmente con el avance de las tecnologías y las redes sociales, la publicidad debió adaptarse a los distintos públicos y aprovechar al máximo las herramientas dadas para lograr la atención de los consumidores. El publicista busca ser un catalizador de todo ese conocimiento para lograr los objetivos propuestos a través del conocimiento del ambiente y la sociedad.

Fuente: La Nación

Otras efemérides

● 1912. La policía arresta a Cayetano Santos Godino por el crimen del niño Gesualdo Giordano, cometido el día anterior. Le secuestran el piolín con el que ahorcó al chico de tres años y confiesa dos asesinatos anteriores: el de Arturo Laurora, de 13 años, cuyo cadáver fue hallado en un baldío a comienzos de ese año; y el de Reina Vainicoff, una nena de cinco años a la que le prendió fuego y que murió por las quemaduras. Además, se le prueban tres tentativas de asesinato y varios incendios. El primer asesino serial de la crónica policial argentina pasa a la historia como El Petiso Orejudo. Tenía 16 años al momento de su detención. Fue enviado al penal de Ushuaia, donde los reclusos lo asesinaron en 1944, luego de que Godino matara al gato que tenían de mascota.

● 1928-Nace Hebe Pastor de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo. El 8 de febrero de 1977, su hijo mayor Jorge Omar fue secuestrado y desaparecido, en La Plata y, el 6 de diciembre, lo mismo ocurrió con su otro hijo varón, Raúl Alfredo, en Berazategui. El 25 de mayo de 1978 desaparecería también su nuera, María Elena Bugnone Cepeda, esposa de Jorge.

● 1964. Aparece Beatles for Sale, el cuarto disco de la banda inglesa, que cierra el año en el que la beatlemania se convirtió en un fenómeno mundial. El álbum reúne ocho temas originales y seis covers, y marca el comienzo del adiós del grupo al rock clásico. Ya se vislumbra la evolución musical hacia temas más complejos y elaborados y con mayor trabajo de estudio.

● 1965. En Bilbao nace Alejandro de la Iglesia Mendoza, más conocido como Álex de la Iglesia. Su primera película fue Acción mutante, en 1993 y, dos años más tarde, El día de la bestia lo catapultó a la fama. Siguieron obras como Muertos de risa, La comunidad, 800 balas, Crimen ferpecto y, en inglés, Los crímenes de Oxford, basada en la novela Crímenes imperceptibles, del argentino Guillermo Martínez. Más tarde llegaron films como Balada triste de trompeta, La chispa de la vida y El bar. Fue presidente de la Academia de Cine de España entre 2009 y 2011.

● 1971. Incendio en Montreux, Suiza, del casino en el que tocaba Frank Zappa con The Mothers of Invention. El hecho inspira la canción “Smoke on the Water”, de Deep Purple, que se hallaba grabando en la ciudad en esas horas. El tema, incluido en el álbum Machine Head, es famoso por su riff, el más reconocible de la historia del rock.

● 1976. Muere el más importante compositor británico del siglo: Benjamin Britten. Tenía 63 años. Revitalizó la ópera en inglés con obras como Peter Grimes, La violación de Lucrecia, Billy Budd, Muerte en Venecia y Sueño de una noche de verano. También compuso el Requiem de Guerra, encargado para la consagración de nueva catedral de Coventry, construida en reemplazo de la que quedó en ruinas por el bombardeo alemán de 1940. En esa obra usó el texto litúrgico en latín alternado con poemas de Wilfred Owen, poeta muerto en la Primera Guerra.

● 1993. A los 52 años muere Frank Zappa. Fue uno de los músicos más importantes de rock y su obra cruzó las fronteras de la música popular. El lanzamiento de Freak Out! en 1966, al frente de la banda The Mothers of Invention, marcó el comienzo de su fama. Su carrera en los años 70 quedó definida por Joe´s Garage, una ópera rock que apareció en 1979. Continuó trabajando hasta su muerte y dejó una discografía amplísima.

● 2009. Spinetta y las Bandas Eternas. En la cancha de Vélez, Luis Alberto Spinetta protagoniza uno de los shows más grandes de la historia de la música en la Argentina. Durante más de cinco horas repasa, ante casi 40 mil personas, las cuatro décadas de su trayectoria junto a los músicos que lo acompañaron desde fines de los 60. Así, a través de 52 canciones, desfilan por el escenario Almendra, Pescado Rabioso, Invisible y Spinetta y Los Socios del Desierto, más la presencia de invitados como Charly García, Fito Páez, Gustavo Cerati, Juanse y Ricardo Mollo. El monumental concierto se editó en un disco triple.

● 2011. Muere uno de los grandes futbolistas brasileños: Sócrates. Tenía 57 años y fue un emblema de la llamada “democracia corinthiana”, la forma en que se gestionaron decisiones como las contrataciones de jugadores por parte del platel del Corinthians de San Pablo a fines de los 70. La manera en que se manejó el grupo contrastó con la dictadura brasileña que duró hasta 1985. Sócrates brilló en el mundial de España 82, en la, para muchos, mejor selección brasileña que no salió campeona del mundo. También jugó en México 86 y en el fútbol italiano, antes de retirarse en 1989.