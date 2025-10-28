Efemérides: en el año 1951 Juan Manuel Fangio gana el primer título mundial de Fórmula 1

El piloto argentino Juan Manuel Fangio gana con la escudería italiana Alfa Romeo el Gran Premio de España en el circuito de Pedralbes, con lo que obtiene su primer título mundial de Fórmula 1, que repetiría en 1954, 1955, 1956 y 1957.
- 1974 – JOAQUÍN PHOENIX. Nace en San Juan de Puerto Rico el actor estadounidense Joaquín Phoenix, ganador de un premio Óscar por su papel protagónico en la película “Joker”. También ganó dos premios Globo de Oro y un Grammy, entre otros galardones.
- 1933 – GARRINCHA. Nace en la ciudad brasileña de Magé el ex futbolista Garrincha (Manuel Francisco Dos Santos), extraordinario delantero que fue considerado “el mejor gambeteador del mundo” y tan popular como su coetáneo Pelé. Fue campeón con la selección de Brasil en los de Suecia 1958 y Chile 1962.
- 1908 – ARTURO FRONDIZI. Nace en la ciudad correntina de Paso de los Libres el abogado, periodista y político Arturo Frondizi, presidente de la Nación entre el 1 de mayo de 1958 y el 29 de marzo de 1962, cuando fue derrocado por un golpe de estado militar. Fundó el Movimiento de Integración y Desarrollo.
- 1955 – BILL GATES. Nace en la ciudad de Seattle (Washington, EEUU) el empresario, informático y filántropo estadounidense Bill Gates (William Henry Gates III), cofundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo.
- 1963 – EROS RAMAZZOTTI. Nace en Roma el cantautor italiano Eros Ramazzotti (Eros Luciano Walter Ramazzotti), quien lleva vendidos más de 65 millones de discos en todo el mundo.
- 2007 – CRISTINA FERNÁNDEZ. La abogada y ex legisladora Cristina Fernández de Kirchner se convierte en la primera mujer elegida Presidenta de la Nación al ganar las elecciones presidenciales con el 45,29 % de los votos con la fórmula del Frente de Todos, acompañada por Julio Cobos como candidato a vicepresidente. Fue reelegida en 2011 con el 54,11%.
- 1967 – JULIA ROBERTS. Nace en la ciudad de Smyrna (Georgia, EEUU) la actriz estadounidense Julia Fiona Roberts, quien lleva ganados 37 premios, entre ellos un Óscar y tres Globo de Oro. Ha filmado 50 películas.
- 2009 – LIBERTADORES DE AMÉRICA. El Club Atlético Independiente reinaugura su estadio con el nombre de Libertadores de América, en partido amistoso con Colón de Santa Fe que ganó por 3 a 2 con dos goles de Ignacio Piatti y uno de Andrés Silvera. La cancha del “rojo” fue remodelada con fondos de las millonarias ventas de Sergio Agüero al Atlético Madrid español y de Germán Denis al Napoli italiano.
- 2024 – DIA DE LA ANIMACIÓN. Se celebra el Día Mundial de la Animación en conmemoración de la primera proyección pública del Théâtre optique (Teatro Óptico), de Émile Reynaud en el Museo Grevin de París en 1892, antecedente de la cinematografía de animación.