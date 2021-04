Efemérides: en homenaje a Houssay, hoy se celebra en el país el Día del Investigador Científico

El 10 de abril nació el primer premio Nobel argentino y creador del CONICET y, en su memoria, investigadoras e investigadores celebran su día.

Como cada 10 de abril, este viernes se celebra el Día del Investigador Científico, en conmemoración al nacimiento de Bernardo Houssay, primer premio Nobel argentino y latinoamericano y fundador del Conicet.

Houssay nació hace 134 años, en 1887, en Buenos Aires. Sus padres Clara Laffont y Alberto Guillermo Houssay, ambos franceses, decidieron que Bernardo, su cuarto hijo, estudiara en la Argentina a diferencia de sus hermanos.

Su mente brillante se dejó ver desde muy joven, como relatan Irina y Solange, dos de sus nietas: “Nuestro abuelo llegó a disfrutar de la gran biblioteca paterna desde muy pequeño. Comenzó la escuela primaria y sin dificultades continuó rindiendo exámenes para terminarla en tan sólo dos años”.

“A los 13, se recibe de Bachiller en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Decide, a sus 14 años, continuar con sus estudios universitarios, pero al no poder ingresar en la carrera de Medicina por su corta edad, se anotó en la Escuela de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, obteniendo su título de Farmacéutico con solo 17 años”, contaron.

Lejos de conformarse, Houssay siguió estudiando: en 1911, a los 23, se graduó de médico, y ya desde los 21 ejercía como profesor en la Universidad de Buenos Aires. El laboratorio y la docencia fueron sus grandes pasiones.

Se casó en 1920 con María Angélica Catan, una doctora en Química a quien conoció trabajando en el Instituto Bacteriológico del Departamento Nacional de Higiene. Juntos tuvieron dos hijos, quienes también se dedicaron a la medicina, al igual que dos de sus diez nietos.

En 1922, Houssay recibió el Premio Nacional de Ciencias por su trabajo sobre la acción fisiológica de los extractos hipofisiarios. También sumó en su carrera como investigador 18 doctorados honoris Causa, 127 medallas y condecoraciones, y 286 certificados y diplomas de honor, entre otros.

Su exitosa carrera de investigador alcanzó su pico el 10 de diciembre de 1947, cuando recibió en la Academia Sueca, en Estocolmo, el premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre el papel que juegan las hormonas de la glándula pituitaria en la regulación de la cantidad de glucosa de la sangre en los animales, estudios que posibilitaron nuevos avances en el tratamiento de la diabetes, según difunde el portal Educ.ar.

Once años más tarde, y convencido en que era necesario un organismo gubernamental que albergue a la comunidad científica, Houssay fundó en 1958 el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Fue su presidente desde la creación hasta su muerte, el 27 de septiembre de 1971.

“No deseo estatuas, placas, premios, calles o institutos cuando muera. Mi voluntad es que no se haga nada de eso. Mis esperanzas son otras. Deseo que mi país contribuya al adelanto científico y cultural del mundo actual, que tenga artistas, pensadores y científicos que enriquezcan nuestra cultura y cuya obra sea beneficiosa para nuestro país, nuestros compatriotas y la especie humana”, expresó en una de sus citas más recordadas.

Fuente: Télam

Otras noticias

● 1868. Estreno en Bremen de Un Réquiem Alemán de Johannes Brahms. La obra se da a conocer un Viernes Santo, no de forma completa, y está alejada de la liturgia: Brahms no se basa en textos en latín, sino en alemán, más próximo al luteranismo que al catolicismo.

● 1919. En Chimaneca, estado de Morelos, es asesinado uno de los líderes más influyentes de la Revolución Mexicana: Emiliano Zapata. Tenía 39 años y comandó el Ejército Libertador del Sur. Denunció el latifundismo y la pobreza en que vivían los campesinos. Combatió al gobierno del general Venustiano Carranza. Fue acribillado al ir a reunirse con un jefe militar que falsamente le había prometido su apoyo. Marlon Brando protagonizó la película ¡Viva Zapata!, de 1952, que cuenta su vida como líder de los campesinos, y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomó su nombre al comenzar sus acciones en Chiapas, en 1994.

Nace Claudia Piñeiro, una de las escritoras más leídas de la Argentina. Saltó a la fama con la novela Las viudas de los jueves, en 2005. Le siguieron Tuya, Elena sabe, Las grietas de Jara, Betibú, Un comunista en calzoncillos, Una suerte pequeña, Las maldiciones y Catedrales. También publicó el volumen de cuentos Quién no y escribió obras de teatro. Varias de sus novelas fueron llevadas al cine. Ha sido una de las caras visibles en la lucha por la legalización del aborto.

● 1970. Paul McCartney anuncia la disolución de los Beatles al lanzar al mercado su primer disco solista, McCartney. La placa incluye temas compuestos para la banda, y que incluso un año y medio antes formaron parte de las sesiones de Let it Be, como “Junk” y “Teddy Boy”. El grupo de Liverpool deja de existir después de 13 discos, decenas de sencillos y cuatro películas, en medio de rencillas internas.

● 1982. Una multitud se congrega en Plaza de Mayo. La manifestación es una forma de impresionar a Alexander Haig, recién llegado al país. El secretario de Estado norteamericano acaba de arribar en su rol de mediador con Gran Bretaña por la cuestión de las Malvinas, que la Argentina ha ocupado militarmente el 2 de abril. El dictador Leopoldo Galtieri sale al balcón para saludar a la muchedumbre. Toma la palabra y hace una encendida arenga, que incluye la frase más recordada del conflicto, dirigida a los británicos, que alistan la fuerza de tareas para viajar al archipiélago: “Si quieren venir, que vengan: les presentaremos batalla”.

● 1994. Amplio triunfo del peronismo en la elección de convencionales para la reforma de la Constitución. El PJ obtiene el 35 por ciento de los votos y 137 de las 305 bancas en la Constitución. El radicalismo llega el 19 por ciento y se queda con 74 escaños. La novedad pasa por el Frente Grande, que logra el 13 por ciento y 31 bancas: es la tercera fuerza del país, se impone en la ciudad de Buenos Aires y termina en segundo lugar en la provincia de Buenos Aires. Los resultados acercan a Carlos Menem a su principal objetivo: la reelección presidencial, que le está vedada en la Carta Magna vigente.

● 2019. Por primera vez se divulga la imagen de un agujero negro. El proyecto Event Horizon Telescope consigue la histórica instantánea en la galaxia Messier 87.