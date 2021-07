Efemérides: en honor a Juana Azurduy, hoy se celebra Día de las Heroínas de la Independencia de América

Fue instaurado el 10 de agosto de 2007 por la Ley nacional 26.277.

El 12 de julio de cada año se celebra el “Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia de América”, en honor a la Tte. Cnel. Juana Azurduy de Padilla, nacida un día como hoy pero de 1780.

Dicha conmemoración fue instaurada el 10 de agosto de 2007, por la Ley nacional Nº 26.277, con motivo de brindar homenaje a todas aquellas mujeres anónimas que durante la lucha por la emancipación Americana, valientes y decididas, intervinieron en duros combates, tanto en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. “Todas ellas, aún hoy anónimas, están representadas por Juana Azurduy, única mujer que alcanzó el grado de Teniente Coronel del Ejército y protagonista de una gesta que no ha sido, aún, justamente reconocida”, señaló en sus fundamentos la senadora salteña Sonia Escudero, autora del proyecto de ley. En el mismo, la legisladora recuerda la gesta de esta mujer que luchó junto a su esposo, arriesgando su vida en sangrientas jornadas, alistando hombres y mujeres para la guerra. Organizó un batallón que bautizó con el nombre de “Leales”, al cual comandó en acciones contra la dominación española y con quienes ganó treinta y tres batallas que le dieron el reconocimiento de Belgrano. También luchó en Salta junto a los hombres de Don Martín Miguel de Güemes. “A pesar de haber entregado su vida y la de los suyos, falleció en la miseria el 25 de mayo de 1.862 y fue enterrada en una fosa común”, observó Escudero. “Porque es hora de dejar atrás los olvidos, de rendir homenaje a nuestras numerosas y valientes mujeres, representadas en esta heroína, debemos declarar al 12 de julio, fecha en que se conmemora su nacimiento, como el “Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia de América”, justificó.

Fuente: senado.gob.ar

Otras efemérides

● Día de la Medicina Social, por el natalicio de René Favaloro.

● 1852. Nace Hipólito Yrigoyen. Nieto de un integrante de La Mazorca ejecutado tras la caída de Rosas, fue sobrino de Leandro Alem, el fundador de la UCR. Distanciado de su tío en el momento del suicidio de Alem, se hizo del control del partido e impulsó acciones contra el fraude. Lideró las revoluciones de 1893 y 1905 y logró que los conservadores cedieran. Así se logró la sanción de la Ley Sáenz Peña, que convirtió a Yrigoyen en el primer presidente elegido a través del voto secreto. Asumió en 1916. Se mostró neutral ante la Primera Guerra y no reconoció al gobierno de la Revolución Rusa. Reprimió a través del Ejército en la Semana Trágica y en la huelga de Santa Cruz. Intervino provincias que no le eran afines. Antes de cederle la banda y el bastón a Marcelo Torcuato de Alvear creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Se distanció de Alvear por su cercanía a grupos conservadores, al tiempo que el alvearismo le criticaba su conducción caudillesca, que definió como personalista. En 1928 fue elegido presidente por segunda vez. Enfrentó los coletazos de la crisis mundial de 1929. El 6 de septiembre de 1930 fue derrocado, en el inicio del ciclo de golpes de Estado en el país. Lo encarcelaron en la isla Martín García. Falleció en Buenos Aires el 3 de julio de 1933 y tuvo un entierro multitudinario.

● 1904. En la ciudad chilena de Parral nace Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto. Será universalmente conocido como Pablo Neruda. La carrera del poeta comenzó con la publicación de Crepusculario, en 1923. Un año después aparecería Veinte poemas de amor y una canción desesperada. En los años siguientes vendrían obras mayores, como Residencia en la tierra y Canto general. Diplomático de carrera, por su militancia comunista partió al exilio. Pasó por Italia, donde publicó Los versos del capitán. Luego llegarían Odas elementales y Cien sonetos de amor, entre otras obras. Designado embajador de Chile en Francia por el gobierno de Salvador Allende, recibió en París la noticia de la concesión del Premio Nobel de Literatura en 1971. Dos años después regresó por problemas de salud a Chile. Alcanzó a ver el golpe militar y murió doce días después, el 23 de septiembre de 1973. Tras su muerte se publicó un volumen de memorias: Confieso que he vivido.

● 1930. Un tranvía que llega desde la zona sur cae al Riachuelo cuando cruza el Puente Bosch, al querer ingresar a la ciudad de Buenos Aires. El accidente ocurre pasadas las 6 de la mañana. La unidad de la línea 105 sigue su marcha cuando el puente se hallaba levantado. Adentro había 60 personas, de las que mueren 56. Además de la imprudencia del conductor, se determinó que la manivela del tranvía estaba trabada por el desgaste, lo que impedía bajar la velocidad.

● 1989. A los 71 años fallece Carlos Puebla. El cantautor cubano había nacido en Manzanillo y fue un entusiasta de la Revolución de 1959, a la que le dedicó temas tan famosos como “Y en eso llegó Fidel” y “Hasta siempre, Comandante”.

● 1997. En Mingora, Pakistán, nace Malala Yousafzai. Tenía doce años cuando comenzó su militancia política a través de un blog en el que denunció las condiciones de vida bajo el yugo talibán. Comenzó a tener cada vez más popularidad y en octubre de 2012 atentaron contra ella. Un hombre le disparó en un micro escolar: un disparo le rozó la frente y pasó varios días en estado crítico. Más tarde habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y pidió por el libre acceso a la educación en todo el mundo. En 2014 compartió el Premio Nobel de la Paz con el indio Kailash Satyarthi. A sus 17 años, se convirtió en la más joven ganadora del Nobel.

● 1998. Francia se consagra campeón mundial de fútbol por primera vez, al derrotar a Brasil por 3 a 0 en la final del torneo organizado por los galos. Zinedine Zidane es la gran figura con dos goles en el partido definitorio. Petit marca el tercer gol de los locales. El partido queda envuelto en la polémica por Ronaldo. El delantero brasileño sale a la cancha después de haber tenido convulsiones. Más tarde se admite que no debió haber jugado. “Sentí un miedo terrible. Perdimos el Mundial, pero yo gané otra copa, la de la vida. Nunca sentí semejante malestar y espero no volver a sentirlo nunca. Lo único seguro es que lo que me pasó no fue por miedo a salir a la cancha”, diría el astro sobre aquel episodio.

● 2015. El cantautor español Javier Krahe muere a los 71 años. Figura de la movida madrileña, colaboró con Joaquín Sabina y tuvo fama con su canción “Cuervo ingenuo”, una sátira de las ambigüedades ideológicas del gobierno de Felipe González. De hecho, el tema fue censurado en 1986 por Televisión Española, una situación que no pasaba desde el fin del franquismo.