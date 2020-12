Efemérides: hoy, 2 de diciembre, se conmemora el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud

by | Dic 2, 2020

Más de 40 millones de personas en todo el mundo son víctimas de la esclavitud moderna; las mujeres y las niñas representando el 71 por ciento del total.

Los informes preparados por los órganos de las Naciones Unidas y las ONG demuestran la persistencia de las viejas formas de esclavitud que subsisten al amparo de creencias y costumbres tradicionales. Esas formas de esclavitud son el resultado de una discriminación arraigada contra los grupos más vulnerables de la sociedad, como las personas consideradas de casta inferior, las minorías tribales y los pueblos indígenas.

El Día para la Abolición de la Esclavitud fue establecido para concienciar a la opinión pública sobre el flagelo que supone la esclavitud moderna. La fecha del 2 de diciembre fue elegida para conmemorar el aniversario de la Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, aprobada el 2 de diciembre de 1949.

La esclavitud no es una reliquia del pasado, sino una realidad muy presente

La servidumbre ha adquirido formas diferentes a lo largo de la historia. En la actualidad, persiste tanto en sus formas tradicionales como en otras nuevas modalidades.

Aunque no está definida en la ley, la esclavitud moderna se utiliza como un término general que abarca prácticas como el trabajo forzoso y el matrimonio forzado. Con ella, se hace referencia a situaciones de explotación en las que una persona no puede rechazar o abandonar debido a amenazas, violencia, coerción, engaño o abuso de poder. Si bien el trabajo infantil no entra dentro del término general de esclavitud moderna, normalmente se suele relacionar con ella.

Más de 40 millones de personas en todo el mundo son víctimas de la esclavitud moderna, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Las mujeres y las niñas se ven afectadas de manera desproporcionada por esta lacra, representando el 71 por ciento del total, casi 29 millones. Del total de víctimas, un 25% son niños, alrededor de 10 millones.

Trabajo forzoso

Se estima que unas 25 millones de personas estaban atrapadas en trabajo forzoso en un momento dado en 2016. De ellas, 16 millones eran víctimas de la explotación laboral forzada en el sector privado (trabajo doméstico, la construcción y la agricultura), alrededor de 5 millones eran víctimas de la explotación sexual forzada; y poco más de 4 millones (16 por ciento del total) del trabajo forzoso impuesto por las autoridades del Estado.

Matrimonio forzado

Se calcula que 15,4 millones de personas eran víctimas de un matrimonio forzado en un momento dado en 2016. De este total, 6,5 millones de casos ocurrieron en los últimos cinco años (2012-2016) y el resto tuvo lugar antes de este período pero siguieron atrapadas en esa situación. Más de una tercera parte de todas las víctimas del matrimonio forzado eran niños al momento del matrimonio, y casi todos de sexo femenino.

Trabajo infantil

Además, alrededor de 152 millones de niños están sujetos a trabajo infantil, de los que lo que 88 millones son varones y 64 niñas. El mayor número de niños entre 5 y 17 años víctimas del trabajo infantil se encuentra en África (72,1 millones), seguida por Asia y el Pacífico (62 millones), las Américas (10,7 millones), Europa y Asia Central (5,5 millones) y los Estados Árabes (1,2 millones). Aproximadamente una tercera parte de los niños, entre 5 y 14 años, en trabajo infantil está fuera del sistema escolar, 38 por ciento de los niños entre 5 y 14 años que realizan trabajos peligrosos y casi dos terceras partes de los que tienen entre 15 y 17 años trabajan más de 43 horas por semana.

Fuente: Naciones Unidas

Otras efemérides

● 1905. Nace Osvaldo Pugliese, uno de los máximos exponentes del tango. Formó su propio conjunto con el violinista Elvino Vardaro y más tarde colaboró con la orquesta de Alfredo Gobbi hijo. En los 40 ya tenía su propia orquesta. Militó en el comunismo y por eso sufrió persecución durante el primer peronismo y la Libertadora. En 1985 fue homenajeado por su 80º cumpleaños con un concierto en el Teatro Colón. Murió en 1995, pocos meses antes de cumplir 90 años.

● 1923. En Nueva York nace María Callas, uno de los mitos de la ópera del siglo XX. Regresó con su madre a Grecia en los años 30. Allí estudió canto. Su carrera tomó impulso después de la guerra. Fue la gran soprano de la era discográfica a partir de los años 50, por lo general en compañía del tenor Giuseppe Di Stefano. Algunas de sus grabaciones de entonces son de referencia, como Tosca de Puccini. Su vida trascendió los escenarios por su romance con Aristóteles Onassis. Actuó en Medea, de Pier Paolo Pasolini, donde no canta. Su último concierto fue en 1974. Murió en París en 1977.

● 1979. San Lorenzo recibe a Boca en el Gasómetro, su estadio de avenida La Plata. El partido termina 0 a 0 y el local desaprovecha un penal. Es el último encuentro que se juega en el estadio de Boedo, inaugurado en 1916. Será cerrado y desmantelado, y en su lugar habrá un supermercado. Los hinchas bregan por volver a ocupar ese predio.

● 1985. Muere el jockey Irineo Leguisamo los 82 años. Había nacido en Salto, Uruguay. Logró 3204 victorias en 12.734 carreras. Se retiró en 1973, después de 57 años de actividad. Fue amigo de Carlos Gardel, quien popularizó el tango “Leguisamo solo”, escrito en 1925 por Modesto Papavero.

● 1986. Ramón Camps, símbolo del terrorismo de Estado, es condenado a 25 años de prisión tras haber sido hallado culpable de 73 casos de tormentos seguidos de muerte. La Cámara Federal también lo destituye. No se beneficiará de la ley de Obediencia Debida, porque tenía capacidad de mando, a diferencia de su segundo, Miguel Etchecolatz, que había recibido una condena a 23 años y se beneficia de esa norma, lo mismo que el médico policial Jorge Bergez, condenado a seis años. El ex jefe de Policía Bonarense y responsable de hechos como la Noche de los Lápices, será indultado por Carlos Menem en 1990.

● 1993. La policía colombiana encuentra en Medellín a Pablo Escobar Gaviria y lo mata cuando trata de huir. El narcotraficante más famoso del mundo se había fugado en junio de 1992 de la cárcel de Envigado y era buscado desde entonces. Un día antes del operativo que acabó con su vida había cumplido 44 años. Bajo su mando, el Cartel de Medellín se convirtió una organización con manejos de cientos y cientos de millones de dólares.

● 2000. The Smashing Pumpkins, una de las bandas más convocantes de los años 90, da su último concierto en la sala Metro de Chicago, tras lo cual se disuelve. La crisis interna lleva a la ruptura, si bien el grupo vuelve a armarse en 2006. Machina II/The Friends & Enemies of Modern Music, su último disco de esa etapa, se había lanzado tres meses e incluyó algo novedoso: se pudo bajar gratis a través de Internet.

● 2010. La FIFA otorga la sede de la Copa del Mundo de 2018 a Rusia y la de 2022 a Qatar. Es la primera vez que el ente rector del fútbol decide dos sedes mundialistas en un mismo congreso. La designación de Qatar generará una investigación que llevará a un escándalo: el FIFAgate, por el cual varios dirigentes serán detenidos por orden del FBI, acusados de corrupción en la elección de la sede. El terremoto que causa el FIFAgate terminará con la presidencia de Joseph Blatter.