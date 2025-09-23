Efemérides: hoy celebra el El Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas

Fue instituido en 1999 en conmemoración de la fecha de 1913 en la que se promulgó en la Argentina la primera ley en el mundo contra la prostitución infantil, impulsada por el diputado socialista Alfredo Palacios. Se calcula que en el mundo hay casi dos millones de víctimas de trata y explotación sexual, delitos de magnitud equiparable al tráfico ilegal de drogas y de armas.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

1953 – ALFREDO DI STÉFANO. El delantero argentino Alfredo Di Stéfano es presentado en el Real Madrid español en partido con el Nancy francés, que ganó por 4-2. La “saeta rubia”, como se lo apodó, anotó el segundo gol “merengue”, el último de ese partido. Llegó a ser uno de los máximos goleadores del equipo español y fue presidente honorario del club desde 2000 hasta su fallecimiento, en 2014.

1778 – MARIANO MORENO. Nace en Buenos Aires el abogado y periodista Mariano Moreno, uno de los principales ideólogos e impulsores de la Revolución de Mayo de 1810 y secretario de la Primera Junta de gobierno del Virreinato del Río de la Plata que marcó la autonomía de la corona española.

1850 – JOSÉ G. ARTIGAS. Muere en Asunción del Paraguay, a la edad de 86 años, el militar y estadista José Gervasio Artigas, de destacada participación en la guerra de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata e impulsor del federalismo.

1973 – PABLO NERUDA. Muere en Santiago de Chile, a la edad de 69 años, el poeta y político chileno Pablo Neruda (Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto), ganador del Premio Nobel de Literatura de 1971. El escritor colombiano Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura 1982, se refirió a Neruda como “el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma”.

1988 – JUAN M. DEL POTRO. Nace en la ciudad bonaerense de Tandil el tenista Juan Manuel del Potro, quien alcanzó el tercer puesto en la clasificación mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales. Ganó la Copa Davis de 2016, la primera y única conquistada hasta ahora por Argentina. Obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y la de plata en los de Río de Janeiro 2016.

1949 – BRUCE SPRINGSTEEN. Nace en la ciudad de Long Branch (Nueva Jersey, EEUU) el músico y cantante estadounidense Bruce Springsteen, apodado “the boss” (el jefe), quien lleva ganados 20 premios Grammy, dos Globo de Oro y un Óscar. Vendió más de 120 millones de discos.

1973 – JUAN D. PERÓN. El ex presidente y general Juan Domingo Perón gana las elecciones presidenciales con el 61,85% de los votos con la fórmula del Frente Justicialista de Liberación Nacional (FREJULI), que llevaba a su esposa, María Estela Martínez, como vicepresidenta. Perón accedía así a su tercer mandato presidencial luego de 18 años en el exilio tras su derrocamiento en el golpe cívico militar de septiembre de 1955.

1939 – SIGMUND FREUD. Muere en Londres, a los 83 años de edad, el médico neurólogo austríaco Sigmund Freud, considerado “el padre del psicoanálisis”, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX