Efemérides: hoy cumple años un genio de la música, Charly García

En 1951, un 23 de octubre nace en Buenos Aires el músico, compositor y cantante Carlos Alberto “Charly” García, una de las figuras más importantes del rock argentino y latinoamericano. Ganó un premio Grammy y seis Carlos Gardel, entre otros galardones. En 2010 fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Nombrado el «padre del rock argentino» junto a Luis Alberto Spinetta, García es aclamado por su extensa obra discográfica, tanto en sus múltiples agrupaciones y como solista, por la complejidad compositiva de su música, abordando múltiples géneros, desde el folk rock, rock progresivo, rock sinfónico, avant garde, new wave, pop rock, pop barroco y synth pop, por su lírica transgresora y crítica hacia la sociedad moderna argentina, en especial durante la era de la dictadura cívico-militar argentina (1976-1983), y por su personalidad rebelde y extravagante, que ha acarreado atención notoria en los medios a lo largo de los años.

Siendo un adolescente, García fundó la banda Sui Generis, junto a su compañero de clase Nito Mestre a fines de los años sesenta. Publicaron tres álbumes de estudio de éxito comercial y crítico; se separaron en 1975 con un concierto en el Luna Park más una película, Adiós Sui Generis (1976). Tras la despedida pasó a formar parte de dos supergrupos: el efímero PorSuiGieco (acústico) y La Máquina de Hacer Pájaros. Con este último publicó dos álbumes que intentaron instaurar el rock progresivo en la escena musical latinoamericana, tendencia que ya había abrazado en el último disco de Sui Generis.

Luego de separarse de ambos proyectos, García se embarcó a Brasil. Regresó a la Argentina en 1978 para presentar otro supergrupo de rock progresivo Serú Girán, que se convertiría en una de las bandas más importantes de la historia argentina, por su calidad musical y letrística, la convocatoria de sus shows y sus solapadas críticas hacia la dictadura de ese momento. Se disolvió en 1982, tras la publicación de cuatro exitosos álbumes de estudio y un último concierto en el estadio Obras Sanitarias.

Luego de componer la banda sonora de la película Pubis angelical (1982), y su propio disco debut, Yendo de la cama al living (1982), aclamado por la crítica, García inició una prolífica carrera solista, componiendo varias canciones generacionales de la música latina y expandiendo las barreras del pop.

Su exitosa trilogía se completó con los discos de new wave Clics modernos (1983) y Piano Bar (1984), catalogados entre los mejores álbumes de la historia del rock argentino por la versión argentina de la revista Rolling Stone.

En años posteriores, García trabajó en los proyectos Tango y Tango 4 junto a Pedro Aznar, y publicó una segunda exitosa trilogía con Parte de la religión (1987), Cómo conseguir chicas (1989) y Filosofía barata y zapatos de goma (1990). Al mismo tiempo, empezó a protagonizar escándalos mediáticos por su personalidad extravagante, y sufrió sus primeros accidentes de salud a causa de su adicción durante la década de los noventa.

Hacia fines de los años 1990 e inicios de los 2000, García entró en su caótica era Say no More, en la que sus discos eran poco aceptados por la crítica, pero sus ventas y conciertos eran un éxito. A partir del lanzamiento de Rock and Roll YO (2003), se tomó un largo hiato, con apariciones esporádicas para rehabilitarse de su adicción. Regresó con su álbum en vivo El concierto subacuático (2010), y con la publicación de Kill gil (2010), Random (2017) y La lógica del escorpión (2024).

Su canción «Rasguña las piedras», grabada por Sui Géneris, fue considerada en 2002 como la tercera mejor canción del rock argentino, y la 53.ª del rock hispanoamericano.

Las siguientes de su autoría también han sido consideradas entre las 100 mejores del rock argentino: «Seminare», «Canción para mi muerte», «Demoliendo hoteles», «Los dinosaurios», «Yo no quiero volverme tan loco», «No llores por mí, Argentina», «Chipi chipi» y «Cerca de la revolución».

En 1985 obtuvo el Premio Konex de Platino, como mejor instrumentista de rock de Argentina en la década de 1975-1984.

Ganó tres veces el Premio Gardel de Oro (2002, 2003 y 2018), el más importante del país en lo musical.

En 2009 recibió el premio Grammy a la Excelencia Musical.

En 2010 fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la legislatura porteña.

En 2013 recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de General San Martín (en el Gran Buenos Aires). En junio de 2025, recibió el doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Buenos Aires, a pedido de la Facultad de Filosofía y Letras.

