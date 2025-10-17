Efemérides: hoy el peronismo celebra el Día de la Lealtad

Una manifestación obrera sin antecedentes llena la Plaza de Mayo en reclamo por la libertad de Juan Domingo Perón, que había sido obligado a renunciar a sus cargos (vicepresidente de facto, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión) una semana antes por el gobierno militar y permaneció detenido en la isla Martín García.
Perón fue llevado la noche del 17 de octubre a la Casa de Gobierno, donde tuvo su bautismo como líder de masas en el balcón. La movilización fue vital para que pudiera ganar la interna militar y ser candidato a presidente en 1946. La fecha queda como Día de la Lealtad para los peronistas.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1849 – FRÉDÉRIC CHOPIN. Muere en París, a la edad de 39 años, el compositor y pianistapolaco Frédéric Chopin, considerado uno de los músicos más importantes de la historia de y de los mayores representantes del romanticismo musical.
- 1930 – SUBTE LINEA B. Se inaugura el primer tramo de la Línea B de trenes subterráneos de Buenos Aires entre las actuales estaciones de Federico Lacroze y Callao. Con el correr de los años se extendió hasta unir al barrio de Villa Urquiza con el centro porteño.
- 1951 – EVA PERÓN. La primera dama María Eva Duarte de Perón pronuncia su último discurso desde el balcón de la Casa Rosada ante una multitud reunida en la Plaza de Mayo para conmemorar el “Día de la Lealtad” peronista. En agosto de 1951, debilitada por su enfermedad, Evita había pronunciado un emotivo discurso recordado como “el día del renunciamiento”, en el que desistió de acompañar al presidente Juan Domingo Perón en la fórmula para su reelección.
- 1951 – CANAL SIETE. El estatal Canal 7 realiza la primera transmisión de televisión en la Argentina al difundir el discurso de la primera dama María Eva Duarte de Perón desde Plaza de Mayo con motivo del acto por el Día de la Lealtad peronista.
- 1963 – SERGIO GOYCOCHEA. Nace en la ciudad bonaerense de Zárate el arquero Sergio Goycochea, quien destacó por su gran actuación en la selección argentina subcampeona del Mundial de Fútbol de Italia ´90, en el que detuvo cuatro penales.
- 1972 – MARSHALL B. MATHERS III. Nace en la ciudad de Saint Joseph (Misuri, EEUU) el músico y actor estadounidense Marshall Bruce Mathers III, conocido como Eminem, a quien se considera “el rey del rap”. Vendió más de 100 millones de discos.
- 1979 – TERESA DE CALCUTA. La religiosa católica de origen albanés Teresa de Calcuta recibe el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su labor humanitaria en favor de los pobres, enfermos y desvalidos. En 2016 fue declarada santa por el papa Francisco.
- 1980 – BRUCE SPRINGSTEEN. El cantautor estadounidense Bruce Springsteen publica en Estados Unidos el álbum doble The River, obra clásica del rock y uno de los discos más vendidos del artista popularmente apodado “The boss” (el jefe).
- 2025 – ERRADICACIÓN DE LA POBREZA. Desde 1993 se celebra el Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza, instituido por la Organización de las Naciones Unidas para concientizar acerca de la necesidad de terminar con el “escándalo moral” de la miseria e indigencia que sufren millones de personas en el mundo.