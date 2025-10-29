Efemérides: hoy en Argentina se celebra el Día Nacional del Animal

Es en conmemoración de la fecha del fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín (1850-1926), precursor de la lucha contra las riñas de gallos, la doma de potros, las corridas de toros y el tiro a la paloma.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

1931 – Nace Rómulo Macció, pintor argentino.

1932 – En París, Francia, muere José Félix Uriburu, militar y político argentino. Es recordado por encabezar el primer golpe de Estado del país en 1930, tras derrocar al gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen.

1933 – Nace Willie Nelson en Texas, Estados Unidos. Es uno de los músicos más importantes del país y uno de los mayores exponentes del género country.

1968 – HAIR MUSICAL. En el Biltmore Theatre de Broadway, la “calle de los teatros” de Nueva York, el musical “Hair”, dirigido por Tom O’Horgan, obra reflejo de la contracultura hippy y la revolución sexual. Algunas de sus canciones serían entonadas como himnos pacifistas en manifestaciones en ciudades estadounidenses contra la guerra de Vietnam.

1970 – UMA THURMAN. Nace en la ciudad de Boston (Massachusetts, EEUU) la actriz estadounidense Uma Karuma Thurman, quien ganó popularidad por su actuación en los taquilleros películas “Pulp Fiction” y de la saga “Kill Bill”.

1980 – ALFRED HITCHCOCK. A la edad de 80 añosmuere en la ciudad de Los Ángeles (California, EEUU) el cineasta británico Alfred Hitchcok, maestro del cine de suspenso y el thriller. Fue un innovador en la forma de filmar. Dirigió más de 50 filmes, entre ellos los celebrados “Rebeca” (1940), “Vértigo” (1958) y “Psicosis” (1960).

1985 – MERCURY MR. BAD GUY. Se publica en el Reino Unido el álbum “Mr. Bad Guy”, el primero grabado como solista por Freddie Mercury, ídolo y líder de la banda de rock británica Queen. El disco contiene once canciones, entre ellas “Made in Haven” y “I Was Born to Love You.

1986 – BIBLIOTECA PÚBLICA. Un voraz incendio consume en siete horas alrededor de un 400.000 de libros en la Biblioteca Central de la ciudad de Los Ángeles (California), el peor siniestro de la historia de las bibliotecas públicas de Estados Unidos. El fuego dañó seriamente a otros 700.000 libros y destruyó 5,5 millones de patentes registradas desde 1799.

1990 – DIEGO A. MARADONA. El capitán de la selección argentina, Diego Maradona, gana su segundo Scudetto de la Liga Italiana de Fútbol con el Napoli. Fue en la victoria como local ante el Lazio por 1-0, con gol de Marco Baroni al recoger un centro enviado por el “El diez”.

1992 – RODNEY KING. En la ciudad estadounidense de Los Ángeles mueren 63 personas y otras dos mil resultan heridas en violentos disturbios desatados durante una manifestación contra el racismo luego de que un jurado compuesto por blancos absolviera a los cuatro policías enjuiciados por propinar una brutal paliza al taxista Rodney King, de raza negra, el 3 de marzo de 1991.

2003 – RÍO SALADO. Al cabo de cinco días de intensas lluvias, una crecida del río Salado inunda 43 barrios de la ciudad de Santa Fe y causa la muerte de 23 personas en la capital santafesina. Fue una de las peores inundaciones en la historia de la provincia.

2014 – NORMA PONS. A la edad de 71 años muere en Buenos Aires la actriz y vedette argentina Norma Pons ( Norma Delia Orizi), ganadora de un Konex y un Martín Fierro, entre otros premios. Fue una de las grandes estrellas del teatro de revistas argentino.

2018 – El programa de televisión Los Simpson supera los 635 episodios y se convierte en la serie con más episodios de la televisión norteamericana.

2025 – Se celebra el Día Internacional de la Danza.