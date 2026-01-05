Efemérides: hoy en Mendoza es el Día de la Bandera Provincial

La ley provincial N° 8557 instituye el 5 de enero como día de la Bandera Provincial en concordancia con la fecha que fijó el General San Martín para la bendición de la bandera de Los Andes y entrega del bastón de mando del Ejército a la Virgen del Carmen de Cuyo, el 5 de enero de 1817.

La Bandera de la Provincia de Mendoza es una fiel reproducción, en sus dimensiones, colores y figuras heráldicas, de la bandera del Ejército de los Andes que diseñó Don José de San Martín con motivo de las campañas libertadoras a Chile y Perú.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

1969 – MARILYN MANSON. Nace en la ciudad de Canton (Ohio, EEUU) el compositor, cantante, actor y cineasta estadounidense Marilyn Manson (Brian Hugh Warner), quien ganó popularidad en la década de 1990 por su personalidad e imagen controvertidas. Formó su nombre artístico al unir el de la actriz Marilyn Monroe y el criminal Charles Manson.

2003 – FÉLIX LOUSTAU. Muere en Buenos Aires, a la edad de 80 años, el exfutbolista Félix Loustau, quien en la década de 1940 formó parte de la delantera de “La máquina” de River Plate junto a Juan Carlos Muñoz, José Manuel Moreno, Ángel Labruna y Adolfo Pedernera.

1965 – ELEONORA CASSANO. Nace en el barrio porteño de Boedo la bailarina Eleonora Cassano, una de las fundadoras del ballet argentino y partenaire estable de Julio Bocca, con quien comenzó a trabajar en el Teatro Colón de Buenos Aires.

1855 – KING GILLETTE. Nace en la ciudad de Fond du Lac (Wisconsin, EEUU) el empresario estadounidense King Camp Gillette, inventor de la máquina de afeitar con hoja delgada fabricada en acero estampado y desechable.

1932 – UMBERTO ECO. Nace en la ciudad italiana de Alessandria el semiólogo, filósofo y escritor Humberto Eco, autor de numerosos ensayos filosóficos y de la novela El nombre de la rosa (1980), en la que se basó la película homónima (1986) dirigida por el cineasta francés Jean-Jacques Annaud y protagonizada por el actor británico Sean Connery.

1976 – LOCO GATTI. Unión de Santa Fe transfiere al arquero Hugo Orlando Gatti a Boca Juniors, que le pagó 600.000 pesos por el pase. El “Loco” Gatti, que había jugado en River Plate, fue ídolo y dueño del arco “xeneize” durante doce años.

1975 – BRADLEY COOPER. Nace en la ciudad de Filadelfia (Pensilvania, EEUU) el actor, guionista, cantautor y productor estadounidense Bradley Cooper, quien alcanzó la fama por su actuación en los filmes The hangover y The rocker. Lleva filmadas más de 40 películas.

1939 – LISANDRO DE LA TORRE. A la edad de 70 años se suicida en Buenos Aires el abogado, escritor y exlegislador santafesino Lisandro De la Torre, primer presidente del Partido Demócrata Progresista y fundador del periódico La República. Desde su banca de senador por Santa Fe denunció corrupción y monopolio en el comercio de carne vacuna al Reino Unido.

1931 – ROBERT DUVALL. Nace en la ciudad de San Diego (California, EEUU) el actor y director de cine estadounidense Robert Duvall, ganador de un premio Óscar, un Emmy y cuatro Globo de Oro. Filmó más de 60 películas.