Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 31, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 31, 2025

logo el cuco digital

Efemérides: hoy es  día de las embarazadas y las obstetras

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La fecha se conmemora en honor al Cardenal San Ramón Nonato, nacido en el año 1240.

En Argentina, se celebra los 31 de agosto, el día de las embarazadas y las obstetras. La fecha es en conmemoración al nacimiento del Cardenal San Ramón Nonato, quien nació en el año  1240. Nonato, fue extraído del interior del vientre de su madre con vida, pese a que ella llevaba tiempo de fallecida.

Otras efemérides

  • 1938 – Nace el médico argentino Alberto Cormillot.

  • 1951 – La primera dama María Eva Duarte de Perón anuncia su “irrevocable decisión” de no aceptar la candidatura a la vicepresidencia de la Nación en la fórmula para la reelección de su marido y presidente Juan Domingo Perón en los comicios del año siguiente.
  • 1997 – Lady Di, princesa de Gales, muere en un accidente de tránsito.

 Día Internacional de la Solidaridad 

Día Internacional de los Afrodescendientes.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Docentes de la Escuela Normal de Tunuyán, denuncian recibir tratos inapropiados por parte de los directivos y padres de los alumnos

Desesperado pedido de auxilio de la esposa del Oso: teme por su vida y la de sus pequeños hijos

Perdió a su marido en un accidente en Tupungato y ahora se queda sin casa: la Justicia tiene estancada la investigación

Estos son los principales candidatos en el Valle de Uco a concejales para las próximas elecciones de octubre

El caballo Don Nelson fue sacrificado y su propietario lo despidió con emotivas palabras

¡Se terminó la espera! Arranca la Semana Estudiantil en San Carlos: mirá aquí el fixture completo

Detienen a un hombre en Tunuyán: andaba “muy pancho” por la calle y tenía un pedido de captura

Se viene la tormenta de Santa Rosa, pero en lugar de nieve podría caer granizo

Grave accidente en Tunuyán: un conductor alcoholizado chocó contra un acoplado

Robaron una casa en El Cordón del Plata: los delincuentes habrían ingresado por una ventana

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO