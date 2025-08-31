Efemérides: hoy es  día de las embarazadas y las obstetras

La fecha se conmemora en honor al Cardenal San Ramón Nonato, nacido en el año 1240.

En Argentina, se celebra los 31 de agosto, el día de las embarazadas y las obstetras. La fecha es en conmemoración al nacimiento del Cardenal San Ramón Nonato, quien nació en el año 1240. Nonato, fue extraído del interior del vientre de su madre con vida, pese a que ella llevaba tiempo de fallecida.

Otras efemérides

1938 – Nace el médico argentino Alberto Cormillot.

1951 – La primera dama María Eva Duarte de Perón anuncia su “irrevocable decisión” de no aceptar la candidatura a la vicepresidencia de la Nación en la fórmula para la reelección de su marido y presidente Juan Domingo Perón en los comicios del año siguiente.

1997 – Lady Di, princesa de Gales, muere en un accidente de tránsito.

Día Internacional de la Solidaridad

Día Internacional de los Afrodescendientes.