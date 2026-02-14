Facebook X-twitter Youtube Instagram

febrero 14, 2026

Efemérides: Hoy es el Día de Los Enamorados

El día se celebra a nivel mundial.

San Valentín, también llamado Día de los Enamorados,busca celebrar los vínculos románticos y a las parejas. Se trata de una fiesta que conmemora a este santo, del cual hay pocas certezas. Se cree que todo comenzó cuando el emperador romano Marco Aurelio Claudio (214-270), “El gótico”, decretó la prohibición de que los soldados se casaran. La medida se basó en la idea de que, si no mantenían lazos familiares, tendrían menos miedo de arriesgar su vida y, por consecuencia, serían más valientes.

Durante ese tiempo, un obispo llamado Valentín consideró injusta la prohibición y continuó casando a las parejas en secreto, haciendo caso omiso a los deseos imperiales. Por ello, se convirtió en un mártir: es decir, un religioso (en este caso, cristiano) que fue torturado y asesinado por su culto.

Otras Efemérides

1955 – Nace el actor argentino Guillermo Francella.

1988 – Nace el futbolista argentino Ángel Di María.

1991 – Nace la cantante colombiana Carolina Giraldo Navarro, más conocida como Karol G.

2021 – Muere el abogado y político argentino Carlos Saúl Menem. Fue presidente del país entre 1989 y 1999.

