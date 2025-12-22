Efemérides: hoy es el Día del Empleado de Farmacia  

La fecha es impulsada por la Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF) y cuenta con el aval de otros organismos como la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA) y el Sindicato de Empleados de Farmacia (SEF). Su formalización se realizó en el año 2012, a partir de la formación del Centro de Auxiliares de Farmacia.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1923 – JOAQUÍN V. GONZÁLEZ. A sus 60 años, muere en Buenos Aires el jurista, historiador y político, quien fue gobernador de La Rioja, su provincia natal, entre 1889 y 1891. Además de haber sido senador y diputado, se destacó por ser quien dispuso la nacionalización de la Universidad de La Plata. Fue además miembro de la Real Academia Española y de la Corte Permanente de Arbitraje Internacional de La Haya.
- 1937 – JANE FONDA. La actriz nació en Nueva York. Brilló en su carrera y fue ganadora de sendos premios Óscar por su actuación en los filmes Mi pasado me condena y El regreso. A su vez, conquistó cuatro Globos de Oro.
- 1937 – BLANCANIEVES Y LOS 7 ENANITOS. Hace su estreno en el Carthay Circle Theatre de Hollywood. Significó el primer largometraje animado de Walt Disney, que estuvo basado en el cuento de los hermanos Grimm publicado en 1812.
- 1940 – FRANK ZAPPA. Nace en Baltimore (Maryland, EEUU) el músico, cantante, guitarrista y director de cine estadounidense, quien produjo más de sesenta álbumes con su banda Mothers of Invention y como solista.
- 1940 – FRANCIS FITZGERALD. Con 44 años muere en Hollywood el novelista y escritor, quien es considerado uno de los grandes autores norteamericanos del siglo XX. Entre sus obras se destacan El gran Gatsby, Suave es la noche y A este lado del paraíso, por citar algunos.
- 1947 – PACO DE LUCÍA. Nace en Algeciras el músico, quien en verdad se llamaba Francisco Sánchez Gómez, y que es considerado el mejor guitarrista de flamenco contemporáneo y uno de los más virtuosos del mundo.
- 1973 – MATÍAS ALMEYDA. En Azul, provincia de Buenos Aires, nace el exmediocampista y actual entrenador que tuvo un destacado paso por River y la Selección Argentina. Además, jugó los Mundiales de Francia 1998 y Corea-Japón 2002. También vistió la camiseta del Sevilla, Lazio, Parma, Inter, Quilmes y Brescia de Italia, entre otros.
- 1975 – PALOMA HERRERA. Nace en Mar del Plata la bailarina, quien se desempeñó como directora del cuerpo estable de ballet del Teatro Colón de Buenos Aires. En 1995, a la edad de 19 años, fue promovida a primera bailarina del American Ballet Theatre estadounidense, con lo que se convirtió en la más joven en lograrlo en toda la historia de esa compañía.
- 1988 – FEDERICO MOURA. A sus 37 años, el compositor, músico y cantante muere en Buenos Aires. Fue líder y vocalista del grupo de rock Virus, que brilló en el siglo pasado.
- 1991 – DISOLUCIÓN DE LA URSS. Los presidentes de once de los quince países de la Unión Soviética (URSS), salvo Georgia y los estados bálticos, ratifican la creación de la Comunidad de Estados Independientes mediante la firma del Protocolo de Almá-Atá (Kazajistán), con lo que se confirma la disolución del mayor bloque socialista del mundo. La disolución de la URSS, que entró en vigor el 25 de diciembre de 1991, también marcó el fin de la Guerra Fría.