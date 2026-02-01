Efemérides: hoy es el Día del Trabajador Vitivinícola

Se celebra el Día del Trabajador Vitivinícola por disposición del convenio colectivo firmado en 1991 en Mendoza, cuyo artículo 26 declara al 1 de febrero como festivo para quienes trabajan en viñedos y bodegas.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1810 – CORREO DE COMERCIO. Se publicó en Buenos Aires la primera edición del periódico Correo de Comercio, fundado y dirigido por el abogado Manuel Belgrano, que reflejó el pensamiento de la Revolución del 25 de Mayo de 1810.
- 1901 – CLARK GABLE. Nació en la villa de Cádiz (Ohio, EEUU) el actor estadounidense Clark Gable, uno de los mejores artistas del cine clásico de Hollywood. Protagonizó la célebre película “Lo que el viento se llevó”. Ganó el Óscar de 1935 al mejor actor por su labor en el filme “It happened one night”.
- 1931 – SEVERINO DI GIOVANNI. En la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires fue fusilado el periodista y obrero gráfico anarquista italiano Severino Di Giovanni, luego de un juicio sumario en el que se lo acusó de atentados contra sedes bancarias y contra la embajada de Estados Unidos. Fue fusilado por orden de la dictadura militar a pesar de que no regía la pena de muerte. El teniente Juan Carlos Franco fue su defensor oficial, lo que le costó la baja del Ejército, encarcelamiento y el destierro.
- 1941 – EQUIPO ROSARINO. Ante 15.000 espectadores, un combinado de jugadores de Newell´s Old Boys y de Rosario Central goleó al Flamengo de Brasil por 7 a 0. Fue en uno de los partidos del Torneo Internacional Nocturno, organizado para el receso de verano, que además disputaron el brasileño Fluminense, San Lorenzo, Huracán e Independiente, que se quedó con el título. El combinado rosarino quedó segundo.
- 1969 – GABRIEL BATISTUTA. Nació en la ciudad santafesina de Reconquista el exfutbolista Gabriel Omar Batistuta, apodado “Batigol”, quien inició su carrera en Newell’s Old Boys, pasó por River Plate y brilló en Boca Juniors, el Fiorentina italiano y la selección argentina. Con 10 goles es el jugador argentino con más tantos anotados en torneos mundiales.
- 1978 – JORGE CAFRUNE. A la edad de 40 años murió arrollado por una camioneta en la ciudad bonaerense de Benavídez el cantante Jorge Cafrune, una de las grandes figuras del folclore y la cultura argentina. La camioneta era conducida por el joven Héctor Emilio Díaz y se sospechó que fue un asesinato ordenado por la dictadura, pero el hecho nunca fue invetigado.
- 2002 – CORRALITO FINANCIERO. La Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la retención de depósitos bancarios dictada en 2001, más conocida como “corralito financiero”. El 2 de diciembre de 2002 se dispuso la devolución de depósitos por unos 21.000 millones de pesos junto con restricciones en el mercado cambiario, aunque persistieron las demandas por fondos colocados en dólares.
- 2003 – TRANSBORDADOR COLUMBIA. A su reingreso a la atmósfera terrestre estalló el transbordador espacial Columbia, lo que causó la muerte de sus siete tripulantes. Fue el primer transbordador espacial de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y había despegado por primera vez en abril de 1981. .