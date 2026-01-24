Efemérides. Hoy es el Día Internacional de la Educación

Qué otros acontecimientos sucedieron un día como hoy.

Día Internacional de la Educación

La educación es un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva.

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de enero Día Internacional de la Educación, en celebración del papel que la educación desempeña en la paz y el desarrollo.

Sin una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos y de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, los países no lograrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niños, jóvenes y adultos.

En la actualidad, 250 millones de niños y jóvenes están sin escolarizar y 763 millones de adultos son analfabetos. Su derecho a la educación está siendo violado y es inaceptable. Es hora de transformar la educación. (UNESCO)

Efemérides del 24 de enero: ¿qué pasó un día como hoy?

1902 – Nace el escritor y periodista brasilero Augusto Meyer.

1912 – Nace el músico, actor y humorista argentino Juan Carlos Cambón.

1935 – Se vende por primera vez una cerveza en lata llamada “Krueger’s Cream Ale”.

1941 – Nace el músico y cantante estadounidense Neil Diamond.

1943 – Nace la actriz estadounidense Sharon Tate.

1947 – Nace el músico y cantante argentino Víctor Heredia.

1948 – Nace el músico argentino Óscar Moro. Fue baterista de bandas como Los Gatos y Serú Girán.

1949 – Nace el músico y actor estadounidense John Belushi.

1959 – Nace la actriz alemana Nastassja Kinski.

1960 – Nace el actor y cómico argentino Rodolfo Samsó, más conocido como Alacrán.

1965 – Muere el político, escritor y estadista británico Winston Churchill. Fue Primer Ministro del Reino Unido entre 1940 y 1945 y entre 1951 y 1955.

1967 – Muere el poeta argentino Oliverio Girondo.

1975 – Muere el actor y cómico estadounidense Larry Fine. Fue parte de Los Tres Chiflados.

1977 – Nace el actor argentino Luciano Cáceres.

1984 – Sale a la venta en EE.UU la primera computadora Apple Macintosh.

1987 – Nace el futbolista uruguayo Luis Suárez.

1987 – Nace la actriz argentina Sofía Gala Castiglione.

1989 – Muere ejecutado el asesino en serie estadounidense Ted Bundy.

2006 – Muere el actor estadounidense Chris Penn.

Se celebra el Día Internacional de la Educación.

Se celebra el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes.

1975 – Muere el actor y cómico estadounidense Larry Fine. Fue parte de Los Tres Chiflados.

1977 – Nace el actor argentino Luciano Cáceres.

1984 – Sale a la venta en EE.UU la primera computadora Apple Macintosh.

1987 – Nace el futbolista uruguayo Luis Suárez.

1987 – Nace la actriz argentina Sofía Gala Castiglione.

1989 – Muere ejecutado el asesino en serie estadounidense Ted Bundy.

2006 – Muere el actor estadounidense Chris Penn.

Se celebra el Día Internacional de la Educación.

Se celebra el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes.

(fuente: Unesco, Naciones Unidas, La Nación)