Efemérides: hoy es el Día Internacional Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Fue declarado por las Naciones Unidas para concientizar sobre la necesidad de erradicar “una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores”.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 2016 – FIDEL CASTRO. A la edad de 90 años muere en La Habana el abogado y político marxista Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana que depuso al dictador Fulgencio Batista, el 1 de enero de 1959.
- 2004 – FERNANDO REDONDO. El mediocampista Fernando Redondo anuncia su retiro definitivo del fútbol. Debutó a los 16 años en Argentinos Juniors y se convirtió en uno de los mejores “número 5” de la historia. Brilló en el Real Madrid español, donde ganó seis títulos, entre ellos la Copa Intercontinental de 1998. En 1985 ganó el Campeonato Sudamericano con la selección argentina sub 17 y jugó cinco partidos para la selección mayor.
- 1956 – YATE GRANMA. Un grupo de exiliados cubanos encabezado por Fidel Castro y su hermano Raúl y acompañado por el médico argentino Ernesto “Che” Guevara parte en el yate Granma desde el puerto mexicano de Tuxpan hacia Cuba en lo que constituye el comienzo de la Revolución Cubana.
- 1976 – THE BAND. En el Winterland Ballroom de la ciudad de San Francisco (California EEUU), la famosa banda canadiense de rock The Band brinda su último concierto, que fue filmado por el cineasta estadounidense Martín Scorsese para la película The last waltz (El último vals).
- 1885 – NICOLÁS AVELLANEDA. En pleno océano Atlántico, cuando viajaba en barco hacia Francia, muere a la edad de 48 años el abogado, periodista y político tucumano Nicolás Avellaneda, Presidente de la República entre 1874 y 1880, quien promovió la inmigración y la universidad pública.
- 1562 – LOPE DE VEGA. Nace en Madrid el prolífico escritor, poeta y dramaturgo español Lope de Vega Carpio, figuras del Siglo de Oro del arte y las letras de España. Se le atribuyen unos 3.000 sonetos, siete novelas, nueve epopeyas, tres poemas didácticos y varios centenares de comedias.
- 1977 – WILLY CAÑAS. Nace en la localidad bonaerense de Tapiales el extenista y entrenador Guillermo “Willy” Cañas, ganador de siete títulos de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). En 2005 alcanzó el octavo puesto en el ranking mundial de la ATP.
- 2024 – MARINO MERCANTE. Se celebra el Día del Marino Mercante en conmemoración de la fecha de 1799 en la que se fundó la Escuela Nacional de Naútica por iniciativa de Manuel Belgrano.