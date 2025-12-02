Efemérides: hoy es el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud

Se celebra el conmemoración de la fecha de 1949 en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el convenio para la represión de la trata de personas y su explotación.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1817 – JOSÉ MÁRMOL. El poeta nació en Buenos Aires y es recordado por haber sido el fundador del periódico La Semana. Entre sus obras se destacan Amalia, Los cantos del peregrino y El cruzado.
- 1905 – OSVALDO PUGLIESE. Nació el pianista, compositor y director de orquestas quien fue figura del tango entre cuyas obras se destacan La yumba, Beba, Negracha y Malandraca.
- 1951 – MANUEL UGARTE. Con 76 años muere en Niza el diplomático, político socialista, periodista y escritor Manuel Baldomero Ugarte, quien fue defensor de la causa de la independencia latinoamericana. Fundó y editó el diario La Patria y la revista Vida de hoy.
- 1979 – VIEJO GASÓMETRO. San Lorenzo empata 0-0 con Boca en el último partido disputado en el recordado estadio Gasómetro de Boedo, en avenida La Plata entre las calles Inclán y Las Casas.
- 1987 – LUIS F. LELOIR. A los 81 años muere en Buenos Aires el médico, bioquímico y farmacéutico Luis Federico Leloir, ganador del Premio Nobel de Química de 1970 por sus investigaciones sobre cómo se metabolizan los azúcares en el organismo y el papel que cumplen en la producción de hidratos de carbono.
- 1993 – PABLO ESCOBAR. Es asesinado en Medellín por las fuerzas de seguridad un día después de cumplir 44 años, el narcotraficante y terrorista colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria, líder del Cartel de Medellín en la década de los años 80, responsable de múltiples atentados y asesinatos de periodistas, dirigentes políticos y policías en la “guerra” que le había declarado al Estado.
- 2007 – LANÚS CAMPEÓN. Dirigido por Ramón Cabrero, el Granate se consagra en el Torneo Apertura 2007, su primer campeonato de Primera División, al empatar 1-1 con Boca en el estadio La Bombonera. El ex riverplatense José Sand marcó para el equipo “granate” mientras que Martín Palermo igualó para los boquenses.
- 2009 – LAS PASO. Se sanciona la ley de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), destinada a que cada partido elija a sus candidatos y cumpla requisitos de representatividad para competir en elecciones nacionales.
- 2019 – LIONEL MESSI. Gana por sexta vez el Balón de Oro, con lo que se convierte en el jugador que lo obtiene en más ocasiones, una más que el portugués Cristiano Ronaldo. Ahora, en 2021, logró el séptimo.