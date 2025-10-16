Efemérides: hoy es el Día Mundial de la Alimentación

Se celebra en conmemoración de la fecha de 1945 en la que se creó la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

1846 – WILLIAM MORTON. El odontólogo estadounidense William Morton utiliza por primera vez en la historia la anestesia por inhalación mediante el uso de éter en cirugía y odontología, con lo que cambió para siempre las intervenciones quirúrgicas. Fue un hito en la historia de la medicina y una de las innovaciones más importantes del siglo XIX.

Día Mundial del Anestesiólogo, del pan y del jefe o jefa.