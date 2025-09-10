Efemérides: hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio

Fue instituido por la Organización Mundial de la Salud. En los últimos 45 años las tasas de suicidio han aumentado en un 60% a nivel mundial, advirtió el organismo sanitario.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1814 – PROVINCIA DE CORRIENTES. El director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gervasio Antonio de Posadas, crea por decreto a la provincia de Corrientes, que incluía a territorios de la actual Misiones. Corrientes es una de las 14 provincias originales de la Confederación Argentina.
- 1833 – JUAN JOSÉ PASO. A la edad de 75 años muere en Buenos Aires el doctor en leyes y político Juan José Paso (Juan José Esteban del Passo), quien fue secretario de la Primera Junta de Gobierno autónomo de España en 1810. Paso formó parte de los triunviratos de las Provincias Unidas del Río de la Plata constituidos en 1811 y 1812.
- 1911 – NELLY OMAR. Nace en la ciudad bonaerense de Guaminí la actriz y cantante de folclore y tangos Nelly Omar (Nilda Elvira Vattuone), ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires por su larga carrera artística. Fue también declarada embajadora del Tango.
- 1943 – JORGE PINCHEVSKY. Nace en la ciudad santafesina de Rosario el violinista de música clásica, folclore, tango y rock Jorge Pinchevsky, el violinista con mayor renombre en el rock argentino. Formó parte en bandas pioneras del rock argentino, como La Cofradía de la Flor Solar y Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll.
- 1945 – JOSÉ FELICIANO. Nace en el pueblo portorriqueño de Lares el músico y cantautor José Feliciano (José Monserrate Feliciano García), quien grabó más de 600 canciones y vendió más de 50 millones de discos. Se lo señala como el primer hispanoamericano en entrar al mercado de la música en inglés. Fue pionero en incluir en sus discos algún dueto con otros artistas.
- 1950 – JOE PERRY. Nace en la ciudad de Lawrence (Massachusetts, EEUU) el músico y compositor estadounidense Joe Perry (Anthony Joseph Pereira) guitarrista de la banda de hard rock Aerosmith, con la que vendió más de 200 millones de discos.
- 1975 – KISS ALIVE. La banda de rock estadounidense Kiss lanza Alive!, su primer disco de un recital en vivo que lo lanzaría a la fama mundial. Es el cuarto álbum de Kiss, considerado un hito en las ventas de álbumes de rock grabados en vivo.
- 1981 – GUERNICA DE PICASSO. Expuesto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York desde 1939, el cuadro Guernica, del pintor español Pablo Picasso, regresa a una España que recuperó la democracia al cabo de 35 años de dictadura franquista. Se expuso primero en el Casón del Buen Retiro de Madrid hasta 1992, cuando pasó al también madrileño Museo Reina Sofía, donde se está en la actualidad.
- 2006 – MICHAEL SCHUMACHER. El piloto alemán de automovilismo Michael Schumacher, siete veces campeón de Fórmula 1, anuncia su retiro luego de ganar en Monza el Gran Premio de Italia con la escudería Ferrari. Faltaban tres carreras para concluir el campeonato de 2006. En la siguiente temporada Schumacher fue sustituido por el finés Kimi Raikkonen.