Efemérides: hoy es el Día Mundial del Ambiente

Desde 1972 se celebra y fue instituido por las Naciones Unidas para sensibilizar a la población mundial sobre la necesidad de aplicar medidas de protección ambiental.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1888 – TERREMOTO DEL PLATA. En el Río de La Plata se registra un terremoto de 5,5 grados de intensidad en la escala de Richter, en una zona situada a 41 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y a 15 de la uruguaya de Colonia del Sacramento.
- 1898 – GARCÍA LORCA. Nace en el pueblo de Fuente Vaqueros (Granada, España) el poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, el de mayor influencia y popularidad de la literatura hispana del siglo XX.
- 1941- MARTHA ARGERICH. Nace en Buenos Aires la pianista Martha Argerich, ganadora de tres Premios Grammy y dos Konex. Se la considera como una de las mejores pianistas del mundo por sus interpretaciones de obras de grandes maestros de la música clásica como Frédéric Chopin, Franz Liszt y Johann Bach, entre otros.
- 1943 – HERMES BINNER. Nace en la ciudad santafesina de Rafaela el médico y político Hermes Binner, el primer gobernador socialista de una provincia argentina. Presidió el Partido Socialista entre 2012 y 2016, luego de haber gobernado a la provincia de Santa Fe (2007-2011).
- 1986 – DIEGO A. MARADONA. El capitán de la selección argentina Diego Armando Maradona convierte su primer gol en el Mundial de México 1986 en el empate 1 a 1 con Italia, en partido disputado en la ciudad mexicana de Puebla. Fue el primero de los cinco goles que marcó Maradona, quien fue elegido el mejor jugador de ese torneo, que ganó Argentina.
- 2002 – DEE DEE RAMONE. A la edad de 50 años muere en el distrito de Hollywood (California, EEUU) el compositor y bajista estadounidense Douglas Glenn Colvin, más conocido por el nombre artístico Dee Dee Ramone, cofundador de la banda de punk rock The Ramones, con la que grabó once discos.
- 2006 – SERGIO AGÜERO. El Atlético de Madrid español presenta al delantero argentino Sergio “Kun” Agüero en un acto al que asistió más de un millar de hinchas del club “colchonero”. El “Kun” jugó 234 partidos y convirtió 101 goles con la camiseta del equipo madrileño.
- 2012 – RAY BRADBURY. Muere en la ciudad de Los Ángeles (California, EEUU), a la edad de 91 años, el escritor estadounidense Ray Bradbury, destacado cultor de los géneros fantástico, terror y ciencia ficción. Es el autor de las celebradas novelas de ciencia ficción “Fahrenheit 451”, “Crónicas marcianas” y “El hombre ilustrado”.