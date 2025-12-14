Efemérides: hoy es el Día Mundial del Mono

En el mundo actualmente existen 260 especies de primates.

El Día Mundial del Mono, se celebra para concientizar sobre la importancia de la conservación y en contra de la comercialización y explotación de estos animales.

Otras fechas importantes:

1503: Nació el boticario francés Michel de Nôtre-Dame, más conocido como Nostradamus.

1799: Murió el político estadounidense George Washington. Fue el primer presidente de su país.

1952: Nació la actriz y modelo Graciela Alfano.

2003: Boca Juniors se consagró campeón del mundo al vencer por penales al Milán. En el tiempo reglamentario habían empatado 1 a 1.