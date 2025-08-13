Efemérides: hoy es el Día Mundial del Zurdo

Se celebra el Día Internacional de la Zurdera, establecido desde 1976 cada 13 de agosto por la Asociación Internacional de Zurdos para concientizar sobre las dificultades que afrontan en un mundo diseñado para personas diestras. Se calcula que en la Argentina son zurdos el doce por ciento de los varones y el 8 por ciento de las mujeres.

