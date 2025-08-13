Efemérides: hoy es el Día Mundial del Zurdo

Se celebra el Día Internacional de la Zurdera, establecido desde 1976 cada 13 de agosto por la Asociación Internacional de Zurdos para concientizar sobre las dificultades que afrontan en un mundo diseñado para personas diestras. Se calcula que en la Argentina son zurdos el doce por ciento de los varones y el 8 por ciento de las mujeres.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1899 – ALFRED HITCHCOCK. Nace en el municipio londinense de Leytonstone el director de cine británico Alfred Joseph Hitchcock, pionero en las técnicas características de los géneros cinematográficos del suspense y el thriller psicológico. Dirigió más de 50 películas, entre ellas las célebres Psicosis, Rebeca y La Ventana indiscreta.
- 1924 – ANTONIO ALEGRE. Nace en la ciudad bonaerense de Chacabuco el dirigente deportivo Antonio Alegre, presidente del Club Atlético Boca Juniors durante diez años, entre 1985 y 1995.
- 1926 – FIDEL CASTRO. Nace en la localidad de Birán, en la región oriental de Cuba, el abogado y político Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana que el 1 de enero de 1959 derrocó al dictador Fulgencio Batista. Fue primer ministro hasta 1976, cuando se lo eligió presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, hasta que en 2008 traspasó el gobierno a su hermano Raúl Castro.
- 1961 – MURO DE BERLÍN. Al cabo de poco más de 24 horas de trabajos, la socialista República Democrática de Alemania Oriental termina la construcción y pone en vigencia el Muro de Berlín, que atraviesa la ciudad a lo largo de 45 kilómetros para separarse del sector en manos de la República Federal de Alemania. El Muro de Berlín, que se extendió por otros 151 kilómetros para separar a “las dos Alemanias”, fue el principal símbolo de la Guerra Fría.
- 1946 – HERBERT G. WELLS. Muere en Londres, a la edad de 79 años, el escritor y novelista británico Herbert George Wells, autor de “La guerra de los Mundos” y “La máquina del tiempo”, entre otras obras por la que se lo considera uno de los padres del género de Ciencia Ficción junto con el francés Julio Verne.
- 1978 – RAMÓN DÍAZ. A la edad de 18 años, debuta en la Primera División de River Plate el delantero Ramón Ángel Díaz, en el triunfo por 1-0 ante Colón de Santa Fe con gol de Héctor Sosa, en partido del torneo Metropolitano 1978, En River jugó 195 partidos y convirtió 93 goles. Fue goleador de la selección argentina sub 20 campeona del Mundial de Japón 1979..
- 1989 – HUGO DEL CARRIL. Muere en Buenos Aires, a la edad de 76 años, el actor, cantante y director de cine Hugo del Carril (Piero Bruno Hugo Fontana Bertani), quien filmó 48 películas y se convirtió en la voz de “La marcha peronista”.
- 2014 – SAN LORENZO. Con la dirección técnica de Edgardo Bauza, el Club Atlético San Lorenzo de Almagro gana su primera y hasta ahora única Copa Libertadores de América, al vencer a Nacional de Paraguay por 1 a 0 con gol de penal del paraguayo Néstor Ortigoza. El partido de ida, disputado en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, había sido empatado 1-1.
- 2016 – MICHAEL PHELPS. El nadador estadounidense Michael Phelps se convierte en el mayor medallista olímpico de la historia, al ganar su medalla de oro número 28 en la prueba 4 x 100 metros libres en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. En los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, tras ganar ocho medallas de oro, Phelps se había consagrado como el máximo medallista de oro en una sola edición de los juegos.