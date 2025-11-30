Efemérides: hoy es el Día Nacional del Mate

En 2013, el Congreso de la Nación declaró al mate como “infusión nacional”. El 17 de diciembre de 2014, se dictaminó la ley 27.117 que proclamaba celebrar el 30 de noviembre de cada año como el Día Nacional del Mate. La fecha fue dispuesta en recuerdo del nacimiento de Andrés Guacurarí, un día como hoy, en 1778. Se trata de una figura que fue clave para la producción y distribución de la yerba mate.

También conocido como Comandante Andresito, fue un militar guaraní que ocupó el cargo de uno de los primeros caudillos federales de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entre 1815 y 1819 fue nombrado gobernador de la provincia de Misiones, uno de los territorios claves de la materia prima de esta bebida. Guacurarí fomentó el consumo del mate en todo el país, prohibió el ingreso de yerba mate de Paraguay, con el fin de preservar el mercado interior

