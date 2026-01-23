Efemérides. Hoy es el Día Nacional del Músico en memoria del nacimiento de Luis Alberto Spinetta

Qué otros acontecimientos sucedieron un día como hoy.

1950. Nace Spinetta

Luis Alberto Spinetta, el Flaco, como se lo conoció popularmente, nació el 23 de enero de 1950 en el barrio de Belgrano de la Capital Federal. Fue un cantante, guitarrista y compositor argentino que se destacó por la complejidad instrumental y poética de sus obras. Una medida de su influencia es que esta fecha es el Día Nacional del Músico. Spinetta integró bandas de rock que resaltaron por su innovación en el género, como fue el caso de Almendra, Pescado Rabioso e Invisible, pero también tuvo una carrera como solista muy exitosa. Fue autor de canciones como “Rezo por vos”, “Muchacha ojos de papel”, “Todas las hojas son del viento” “Seguir viviendo sin tu amor”, entre muchas otras. En diciembre de 2011 se dio a conocer que el artista tenía cáncer de pulmón. Murió el 8 de febrero de 2012 por el debilitamiento y el desgaste físico que le provocó el tratamiento contra la enfermedad.

1989. El copamiento de La Tablada

Ataque al cuartel de La Tablada. En las primeras horas, se pensó que podía ser un nuevo alzamiento carapintada, tras la sublevación de diciembre de 1988 en Villa Martelli. Los atacantes no eran militares, sino integrantes de una pequeña fuerza de izquierda, el Movimiento Todos por la Patria. Instigados por Enrique Gorriarán Merlo irrumpieron en el cuartel y se desencadenó un combate que se extendió hasta el día siguiente. Murieron 28 atacantes, 9 militares y 2 policías. Tras la rendición, cuatro miembros del MTP desaparecieron. Los sobrevivientes fueron condenados ese mismo 1989 a diversas penas y recuperaron la libertad años más tarde. En 2019, por una de las desapariciones fue condenado el militar que recuperó el cuartel.

EFEMÉRIDES DEL 23 DE ENERO

1783 – Nace el escritor francés Henri Beyle, más conocido como Stendhal.

1832 – Nace el pintor francés Édouard Manet.

1910 – Nace el guitarrista belga-francés Django Reinhardt.

1924 – Nace el actor uruguayo Juan Manuel Tenuta.

1931 – Muere la bailarina rusa Anna Pávlova.

1944 – Muere el pintor noruego Edvard Munch.

1950 – Nace el músico, cantante y poeta argentino Luis Alberto “el Flaco” Spinetta.

1954 – Nace el músico y cantante venezolano-italiano Franco de Vita.

1956 – Nace la cantante y actriz argentina Patricia Sosa.

1962 – Nace la periodista de espectáculos argentina Laura Ubfal.

1963 – Nace el músico argentino Claudio “el Tano” Marciello, integrante de Almafuerte.

1983- El primer episodio de la serie de acción “Brigada A”, que tuvo 5 exitosas temporadas hasta 1987, es emitido por cadena de televisión estadounidense NBC.

1984 – Nace el exfutbolista neerlandés Arjen Robben.

1989 – Muere el pintor y escultor español Salvador Dalí.

1989 – En la Argentina, se produce el copamiento del cuartel de La Tablada.

1998 – Nace el cantante y rapero argentino Valentín Oliva, más conocido como Wos.

2002 – Muere el sociólogo francés Pierre Bourdieu.

2005 – Muere el presentador y cómico estadounidense Johnny Carson.

2007 – Muere el escritor, periodista y poeta polaco Ryszard Kapuściński.

2018 – Muere el poeta e intelectual chileno Nicanor Parra.

2021 – Muere el periodista y escritor estadounidense Larry King.

2021 – Defensa y Justicia vence a Lanús y obtiene la Copa Sudamericana, el primer título de su historia.

TAMBIÉN ES EL DÍA DE…

(fuentes: La Nación, Página 12, Wikipedia)