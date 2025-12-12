Efemérides: hoy los hinchas de Boca celebran su día

Con el objetivo de rendir homenaje y demostrar su fidelidad a este club, el 12 de diciembre de 2012, los fanáticos realizaron una manifestación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es por ello que hoy festejan su día.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1913 – LA GIOCONDA. En una habitación de un hotel de la ciudad italiana de Florencia es hallada La Gioconda, también conocida como la Mona Lisa, la célebre pintura sobre tabla de Leonardo da Vinci que había sido robada del Museo del Louvre de París dos años antes. La obra había sido robada por el obrero italiano Vincenzo Peruggia cuando trabajaba en el museo parisino. Peruggia fue detenido en Florencia cuando intentaba venderla al anticuario Alfredo Geri, quien alertó a la policía.
- 1915 – FRANK SINATRA. Nace en la ciudad de Hoboken (Nueva Jersey, EEUU) el cantante y actor estadounidense Frank Sinatra, considerado una de las figuras más importantes del siglo XX y uno de los cantantes más populares de todos los tiempos.
- 1980 – LEONARDO DA VINCI. En una subasta en Londres, el magnate petrolero estadounidense Armand Hammer paga 5,6 millones de dólares por el Codex Leicester, como se llama al cuaderno manuscrito de 72 páginas del artista italiano Leonardo Da Vinci. Había estado durante 263 años en manos de los herederos de Thomas Cook, primer conde de Leicester, quien lo compró en Italia en 1717. Bill Gates, cofundador del gigante informático Microsoft, compró en 1994 el manuscrito por 30.8 millones de dólares.
- 2000 – LIBERTAD LAMARQUE. A la edad de 92 años muere en la Ciudad de México la actriz y cantante Libertad Lamarque, calificada como “la reina del tango”, una de las artistas argentinas de mayor trascendencia internacional. Debutó en el cine en 1930, cuando protagonizó el filme mudo Adiós, Argentina, mientras que en 1933 actuó en ¡Tango!, la primera película sonora argentina, junto a Tita Merello.
- 2011 – ALBERTO DE MENDOZA. A la edad de 88 años muere en Madrid el actor argentino Alberto de Mendoza (Alberto Manuel Rodríguez Gallego González de Mendoza), quien filmó más de un centenar de películas. Ganó dos premios Cóndor de Plata, un Konex, un ACE y un Martín Fierro.
- 2015 – ACUERDO DE PARÍS. En la capital de Francia se aprueba el Acuerdo de París dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
- 2023 – DIA DEL XENEIZE. Se celebra el Día del Hincha de Boca Juniors, instituido el 12 de diciembre de 2012 en homenaje a “la 12”, como se llama a la hinchada del equipo “xeneize”.
- 2024 – DIA DE LA NEUTRALIDAD. Se celebra el Día Internacional de la Neutralidad, instituido en 2017 por las Naciones Unidas (ONU) a propuesta de Turkmenistán, reconocido como país permanentemente neutral desde 1995.
- 2024 – MAQUINARIA AGRÍCOLA. Se celebra el Día de la Maquinaria Agrícola en conmemoración del decreto firmado 1951 por el presidente y general Juan Domingo Perón para declarar “de interés nacional” a esa industria.
- 2025 – COBERTURA SANITARIA. Se celebra el Día Internacional de la Cobertura Universal de Salud, declarado en 2012 por las Naciones Unidas para instar a los países a “acelerar los progresos hacia la consecución de la Cobertura Sanitaria Universal” para que “todas las personas, en cualquier lugar, tengan acceso a servicios de salud de calidad y asequibles, como una prioridad para el desarrollo global”.