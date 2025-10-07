Efemérides: hoy saluda a tu calvo favorito, que es el Día Mundial de los Pelados

Se celebra el Día Mundial de los Calvos para concientizar sobre la salud del cuero cabelludo y reflexionar sobre una opción estética que ha evolucionado en las últimas décadas.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1849 – EDGAR ALLAN POE. Muere en la ciudad de Baltimore (Maryland, EEUU), a la edad de 40 años, el escritor y periodista estadounidense Edgar Allan Poe, considerado el inventor del cuento policial, el renovador del género gótico y uno de los maestros universales del relato corto.
- 1930 – CARLOS MUGICA. Nace en Buenos Aires el religioso católico Carlos Mugica, referente del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y de los llamados “curas villeros”.
- 1939 – ENRIQUE PINTI. Nace en Buenos Aires el actor, humorista, escritor y director teatral Enrique Pinti, considerado uno de los precursores del stand up en la Argentina. Ganó cuatro premios Martín Fierro.
- 1952 – CÓDIGO DE BARRAS. La oficina de patentes de Estados Unidos concede a los inventores Joseph Woodland, Jordin Johanson y Bernard Silver la primera patente del sistema de codificación de información o código de barras. Al principio se usó para identificar vagones de ferrocarril. En 1966 comenzó a usarse comercialmente.
- 1952 – VLADIMIR PUTIN. Nace en la ciudad de San Petersburgo el abogado Vladimir Putin, presidente de Rusia desde 2012. Fue miembro de la agencia de espionaje KGB y surgió en la política de la mano del expresidente Boris Yeltsin luego de la disolución de la Unión Soviética.
- 1968 – THOM YORKE. Nace en el distrito inglés de Wellingborough el músico, cantautor y guitarrista británico Thom Yorke, vocalista y compositor principal de la banda de rock alternativo Radiohead. Es uno de los músicos británicos más influyentes.
- 1975 – OMAR NARVAEZ. Nace en la ciudad chubutense de Trelew el boxeador Omar Andrés Narváez, campeón mundial de la categoría mosca y supermosca entre 2002 y 2014, con 29 defensas exitosas del título.
- 1989 – INDULTOS. El presidente Carlos Menem firma una serie de polémicos indultos a militares acusados de crímenes de lesa humanidad y a exguerrilleros. También indulta los jefes militares condenados por la conducción de la guerra de las Malvinas y a los “carapintadas” de los tres alzamientos contra el Gobierno de Raúl Alfonsín.
- 1993 – DIEGO A. MARADONA. Tras su paso por el fútbol de España e Italia, el astro Diego Maradona regresa al fútbol argentino con la camiseta de Newell´s Old Boys, en un partido amistoso con el Emelec ecuatoriano en el estadio Marcelo Bielsa con victoria por 1-0 gracias a un golazo del “Diez”.
- 2010 – VARGAS LLOSA. La Academia sueca concede el Premio Nobel de Literatura al escritor peruano Mario Vargas Llosa, que se convierte en el primero en lengua castellana en recibir el galardón en veinte años. Vargas Llosa también recibió en Premio Cervantes (1994) y el Príncipe de Asturias de las Letras (1986).
- 2015 – BLATTER PLATINI. El Comité de Ética de la Asociación Internacional de Federaciones de Fútbol suspende por 90 días al presidente de la organización, Joseph Blatter, y al vicepresidente, Michel Platini, por presuntos casos de corrupción en el llamado “Fifagate”. Luego ambos recibieron ocho años de inhabilitación para ejercer como dirigentes de fútbol.