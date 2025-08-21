Efemérides: hoy se celebra el Día de la Futbolista

Conocé los eventos más importantes que han ocurrido un día como hoy en el país y el mundo.

Aunque la fecha se promulgó en 2020, hace referencia a un 21 de agosto de 1971. Ese día, la selección femenina albiceleste tuvo su debut con una goleada 4-0 ante Inglaterra en el Estadio Azteca de México, durante la primera Copa del Mundo femenina de la historia, que fue organizada de manera no oficial 20 años antes de que la FIFA dispusiera su propio torneo. Además, el día guarda un homenaje especial a Elba Selva, quien durante el partido contra Inglaterra anotó cuatro goles y se consolidó como una referente y pionera del fútbol femenino en nuestro país.

Elba Selva metió cuatro goles en el debut del seleccionado argentino femenino ante Inglaterra, jornada que hoy se celebra con el Día de la Futbolista Argentina

Otras efemérides

1862 – EMILIO SALGARI. Nace en la ciudad italiana de Verona el escritor, marino y periodista Emilio Salgari, creador de grandes novelas de aventuras cuyos personajes más populares son el pirata Sandokan y el Corsario Negro, que alimentaron la inaginación de millones de lectores en todo el mundo.

1911 – LA MONA LISA. El italiano Vincenzo Peruggia, exempleado del Museo del Louvre de París, roba de allí la pintura La Mona Lisa (La Gioconda), de Leonardo Da Vinci. La pintura fue recuperada dos años y cuatro meses después con la captura de Peruggia, quien adujo que solo pretendía devolver la obra de Da Vinci a “su verdadera patria”, Italia.

1940 – LEÓN TROTSKI. Un día después de ser herido en un atentado, a la edad de 60 años muere en Ciudad de México el dirigente marxista León Trotski (Lev Davídovich Bronstein), uno de los líderes de la Revolución Rusa. Estaba exiliado y perseguido por el régimen soviético de Josef Stalin, quien había ordenado su asesinato.

1946 – VOTO FEMENINO. La Cámara de Senadores aprueba el proyecto del Poder Ejecutivo sobre voto femenino, que fue promulgado como ley 13.010 el 23 de septiembre de 1946. En las elecciones de 1951 las mujeres argentinas votaron por primera vez.

1971 – ELBA SELVA. La delantera Elba Selva marca todos los goles de la victoria de la selección argentina por 4-0 ante Inglaterra en el estadio Azteca de Ciudad de México en partido del Mundial de Fútbol Femenino de 1971, el primero disputado por el combinado

“albiceleste”. En conmemoración de la goleada y en honor a Selva , desde 2019 se celebra el Día de la Futbolista Argentina.

1984 – BOCA JUNIORS. El Barcelona español golea por 9 a 1 a Boca Juniors en partido por la Copa Joan Gamper disputado en el estadio Camp Nou, la derrota más abultada en la historia del equipo xeneize. El “gol del honor” boquense lo marcó el uruguayo Fernando Morena de penal, cuando el Barcelona ya ganaba 7 a 0.

1986 – USAIN BOLT. Nace en el distrito de Trelawny (Jamaica), el exatleta jamaiquino Usain Bolt, ganador de once títulos mundiales y ocho olímpicos como velocista. Bolt es uno de los siete atletas que han ganado títulos en todas las categorías del atletismo.

1997 – BE HERE NOW. La banda de rock inglesa Oasis, ícono del subgénero Britpop, publica Be here now, su tercer disco, que en las primeras 24 horas después de su lanzamiento vendió 520.000 copias. Oasis lleva vendidos más de 18 millones de discos.

2015 – DANIEL RABINOVICH. A la edad de 71 años muere en Buenos Aires el escribano, actor y humorista Daniel Rabinovich, cofundador Les Luthiers y uno de sus miembros más populares. Actuó en siete películas y trabajó en ocho programas de televisión.

2023 – VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. Se celebra el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo instituido por la Organización de las Naciones Unidas en homenaje y apoyo a las personas damnificadas por actos terroristas.

Fuente: TyC Sport y LaNación