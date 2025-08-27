Efemérides: hoy se celebra el Día de la Radio

En 1920 los radioaficionados Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica transmiten la ópera Parsifal desde la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires, la primera emisión integral y completa de un programa de radio.
Susini, Romero Carranza, Mujica y Guerrico pasaron a la historia como “los locos de la azotea”.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1828 – ARGENTINA BRASIL. Las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil firman en la ciudad brasileña de Río de Janeiro un tratado que pone fin a la guerra entre ambos y reconoce a la República Oriental del Uruguay como estado soberano.
- 1859 – ORO NEGRO. Por medio de una plataforma de perforación, el empresario estadounidense George Bissell y el explorador Edwin Drake logran extraer petróleo en un yacimiento vecino a la ciudad de Titusville (Pennsylvania, EEUU), el primer pozo petrolífero del mundo. Fue el comienzo de “la fiebre del petróleo” en Estados Unidos.
- 1957 – MORMACK SURF. El carguero estadounidense Mormak Surf, que había partido del puerto santafesino de Rosario, choca en el Río de La Plata con el buque de pasajeros Ciudad de Buenos Aires, que se dirigía a Concepción del Uruguay, siniestro que causó un centenar de muertos en la llamada “tragedia del Río de la Plata”.
- 1990 – STEVIE RAY VAUGHAN. A la edad de 35 años, muere en un accidente de helicóptero en East Troy (Wisconsin, EEUU), el guitarrista, cantante y compositor de blues y rock Stephen “Stevie” Ray Vaughan, ganador de 18 premios, entre ellos seis Grammy. Publicó seis discos de estudio y siete de recitales grabados en vivo.
- 1991 – MARTÍN KARADAGIÁN. Muere en Buenos Aires, a la edad de 69 años, el luchador profesional y actor Martín Karadagián (Martín Karadayijan), creador y protagonista del ciclo de televisión “Titanes en el Ring”, que comenzó en 1962 y tuvo gran impacto popular durante más de una década.
- 1994 – ROBERTO GOYENECHE. Muere en Buenos Aires, a la edad de 68 años, el cantante de tangos Roberto Goyeneche, uno de los intérpretes más destacados en la historia de ese género musical. En 1985 recibió el Premio Konex. Una avenida del barrio porteño de Saavedra lleva su nombre, al igual que la tribuna popular del estadio Ciudad de Vicente López, del Club Atlético Platense, del que el artista era hincha fanático.
- 1994 – BEBA BIDART. A la edad de 70 años, muere en Buenos Aires la actriz, bailarina y cantante de tangos Beba Bidart (Eliane René Schianni Bidart), quien realizó una treintena de grabaciones acompañada por orquestas como la de Francisco Canaro y el Trío Yumba, entre otros. Destacó por sus interpretaciones de Me bautizaron milonga, El firulete y La milonga y yo, con letra de su autoría. Filmó 34 películas.
- 2004 – TRIUNFO HISTÓRICO. La selección argentina de básquetbol derrota al “Dream Team” de Estados Unidos por 87 a 80, con lo que accede al partido final por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.
- 2006 – BOCA JUNIORS. En el estadio Nuevo Gasómetro, el visitante Boca Juniors golea a San Lorenzo por 7-1, con tres goles de Martín Palermo, dos de Rodrigo Palacio, uno de Nery Cardozo y otro de Andrés Franzoia.