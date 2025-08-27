Efemérides: hoy se celebra el Día de la Radio

En 1920 los radioaficionados Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica transmiten la ópera Parsifal desde la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires, la primera emisión integral y completa de un programa de radio.

Susini, Romero Carranza, Mujica y Guerrico pasaron a la historia como “los locos de la azotea”.

