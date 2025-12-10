Efemérides: hoy se celebra el Día de la Restauración de la Democracia

En el año 2007, a través de la Ley Nº 26323, el Congreso de la Nación instituyó el 10 de diciembre como Día de la Restauración de la Democracia con el objetivo de conmemorar la vuelta a la democracia sucedida en 1983, cuando asumió la presidencia el Dr. Raúl Alfonsín, y luego de que Argentina transitara la peor Dictadura cívico-militar de su historia durante siete años.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

1830 – Nace la poeta estadounidense Emily Dickinson. Su obra íntima y enigmática transformó la poesía lírica norteamericana.

1901 – Primera entrega de los Premios Nobel en Estocolmo y Oslo, acto que consolidó un referente internacional para la ciencia y la cultura.

1921 – Albert Einstein obtiene el Premio Nobel de Física por sus aportes a la teoría.

1923 – Nace el arquitecto Clorindo Testa, referente del modernismo que dejó obras emblemáticas en Buenos Aires.

1948 – La Asamblea General de la ONU aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos en París, paso clave para los derechos civiles.

Se celebra el Día Internacional de los Derechos de los Animales, que vincula la defensa animal con la ética pública.

1960 – Nace el actor y director Kenneth Branagh, conocido por su trabajo en cine y teatro y por revitalizar textos clásicos.

1967 – Muere el músico estadounidense Otis Redding en un accidente aéreo; su legado influencia el soul y el rock.

1970 – El médico y farmacéutico argentino Luis Federico Leloir obtiene el Premio Nobel de Química por sus estudios.

1971 – Pablo Neruda recibe el Premio Nobel de Literatura, reconocimiento a una obra que entrelaza poesía, política y compromiso social.

1972 – Nace el expiloto argentino Marcos Di Palma, figura del automovilismo nacional con trayectoria en categorías populares.

1983 – Raúl Alfonsín inicia su presidencia y marca el retorno democrático en Argentina tras la dictadura.

2023 – Javier Milei asume la presidencia argentina, un hecho reciente que abrió un nuevo ciclo político y generó debate público sobre políticas económicas e institucionales.