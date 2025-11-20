Efemérides: hoy se celebra el Día de la Soberanía Nacional

Se celebra el Día de la Soberanía Nacional en conmemoración de la batalla de la Vuelta de Obligado, librada en el paraje homónimo del río Paraná, cerca de la ciudad bonaerense de San Pedro, en 1845.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1845 – VUELTA DE OBLIGADO. Tropas enviadas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas y comandadas por el general Lucio Norberto Mansilla libran la batalla de la Vuelta de Obligado contra una escuadra invasora anglo-francesa en el río Paraná, cerca de la actual ciudad bonaerense de San Pedro.
- 1910 – LEÓN TOLSTOI. A la edad de 82 años muere en la localidad rusa de Astapovo el conde León Tolstoi, uno de los novelistas más importantes de la literatura universal. Las novelas Guerra y paz y Ana Karénina, sus obras más famosas, son consideradas como la cúspide del realismo ruso. Fue nominado al Premio Nobel de Literatura todos los años desde 1902 a 1906 y al Nobel de la Paz en 1901, 1902 y 1910.
- 1932 – RIVER PLATE. El Club Atlético River Plate gana su primer campeonato en la era profesional del fútbol argentino, al vencer por 3 a 0 a Independiente en partido disputado en el estadio de San Lorenzo de Almagro y con goles de Bernabé Ferreyra, Carlos Peucelle y Ricardo Zatelli.
- 1934 – MACAYA MÁRQUEZ. Nace en Buenos Aires el periodista deportivo y comentarista Enrique Macaya Márquez, quien a lo largo de su carrera cubrió 16 campeonatos mundiales de fútbol, desde el de Suecia 1958 al de Rusia 2018.
- 1945 – JUICIO DE NUREMBERG. Comienza en la ciudad alemana de Nuremberg el proceso por el cual un tribunal militar formado por los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial juzgará a 24 jerarcas nazis por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 1 de septiembre de 1939 hasta la caída del régimen de Adolfo Hitler, en mayo de 1945.
- 1951 – LEÓN GIECO. Nace en la comuna santafesina de Cañada Rosquín el músico y cantautor León Gieco (Raúl Alberto Antonio Gieco), una de las figuras más importantes del rock nacional y de la música popular argentina.
- 1962 – GERARDO MARTINO. Nace en la ciudad santafesina de Rosario el ex futbolista y entrenador Gerardo Martino, actual director técnico de la selección de México. Es el jugador con más partidos jugados (505) con la camiseta de Newell´s Old Boys, donde brilló, anotó 35 goles y fue campeón en la temporada 1987/88. Fue DT de las selecciones de Argentina, Paraguay y del Barcelona español.
- 2006 – ROBERT ALTMAN. Muere en la ciudad de Los Ángeles (California, EEUU), a la edad de 81 años, el cineasta estadounidense Robert Altman, ganador de un premio Óscar honorífico y de un Globo de Oro, por la película Gosford Park. Autor de los célebres filmes Crímenes de medianoche, Las reglas del juego y M.A.S.H.