Efemérides: hoy se celebra el Día de la Virgen del Carmen de Cuyo Patrona y Generala del Ejercito de los Andes

El día de la Virgen del Carmen de Cuyo se celebra el 8 de septiembre en Mendoza, donde es Patrona y Generala del Ejército de los Andes, así como Patrona de la Educación.

Don José de San Martín declaró Generala del Ejército de los Andes a la Virgen del Carmen de Cuyo, a la que entregó su bastón de mando. La corona le fue ofrecida en ceremonia el 8 de septiembre de 1911, fecha que más tarde se decretaría como Fiesta Patronal de la Provincia.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

1938 – AGUSTÍN MAGALDI. A los 39 años muere en Buenos Aires el cantante de tangos Agustín Magaldi, uno de los más populares de la historia del género, a quien se recuerda por haber apadrinado la carrera artística de María Eva Duarte.

1966 – STAR TREK. La cadena estadounidense de televisión NBC emite el primer episodio de la serie Star Trek, que se convertiría en una de las más populares del siglo XX y en clásico de la ciencia ficción llevado al cine. La saga continúa hoy con nuevas series, filmes y juegos de video sobre los avatares de la Federación de Planetas Unidos.

1978 – TORRE NILSSON. A la edad de 54 años muere en Buenos Aires el guionista, realizador y productor cinematográfico Leopoldo Torre Nilsson, uno de los más representativos del cine argentino. Filmó más de 30 películas, entre ellas las celebradas Un guapo del 900, El santo de la espada y Boquitas pintadas.

1990 – MARÍA S. MORALES. La estudiante María Soledad Morales, de 17 años, es asesinada en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, crimen que causó un fuerte impacto en la opinión pública de todo el país. En 1998, por el femicidio fue condenado su novio, Luis Tula, a nueve años de prisión, mientras que Guillermo Luque, hijo del diputado Ángel Luque, recibió una pena de 21 años.

1990 – GABRIELA SABATINI. La tenista argentina Gabriela Sabatini gana el Abierto de Estados Unidos 1990 al vencer a la alemana Steffi Graf, por entonces número uno del mundo. “Gaby” Sabatini es la única tenista argentina ganadora del Abierto de Estados Unidos.

1998 – MARCELO BIELSA. El entrenador Marcelo Bielsa asume la dirección de la selección argentina en reemplazo de Daniel Passarella. Bielsa dirigió 85 partidos con una marca de 56 triunfos,18 empates y 11 derrotas. En febrero de 1999, dirigió su primer partido con victoria argentina ante Venezuela por 2-0 con goles de Walter Samuel y Marcelo Gallardo.

2002 – WALTER OLMOS. A los 20 años de edad muere de un disparo en la cabeza el cantante de cuarteto Walter Olmos en un confuso episodio ocurrido en Buenos Aires, cuando festejaba con familiares y amigos su último concierto. Olmos era considerado una de las promesas del cuarteto tras el fallecimiento del popular Rodrigo Bueno

2019 – CAMILO SESTO. Muere en Madrid, a la edad de 72 años, el cantante y compositor español Camilo Sesto (Camilo Blanes Cortés), una de las voces más representativas de la balada romántica y la música pop de España. Fue además muy popular en varios países de América Latina. Vendió más de 70 millones de discos.

2022 4 DÍA DE LA ALFABETIZACIÓN. Se celebra el Día Internacional de la Alfabetización, instituido en 1966 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para promover el derecho a la educación y afrontar los desafíos en la lucha contra el analfabetismo.

2024 – DÍA DEL AGRICULTOR. Se celebra el Día Nacional del Agricultor en conmemoración de la fecha de fundación de Esperanza, la primera colonia agrícola de la Argentina, situada a 38 kilómetros de la ciudad de Santa Fe.

2024 – DÍA DEL PERIODISTA. Se celebra el Día Internacional del Periodista en homenaje al periodista checo Julius Fucik, ejecutado por el régimen nazi en Berlín el 8 de septiembre de 1943.