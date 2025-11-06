Efemérides: hoy se celebra el Día de los Parques Nacionales

Es en conmemoración de la fecha de la donación de terreno en la actual provincia de Río Negro que realizó el geógrafo Francisco. Moreno en 1903 para la creación de reservas naturales.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1820 – BANDERA ARGENTINA. El marino y corsario estadounidense David Jewett, comandante de la fragata argentina Heroína, iza por primera vez la bandera argentina en las islas Malvinas. La izó en Puerto Soledad, en el noreste de la isla Soledad, donde encontró a unos 50 cazadores de ballenas británicos y estadounidenses con naves cuya presencia no había sido autorizada por el Gobierno de Buenos Aires. Jewett se había nacionalizado argentino para combatir al colonialismo en Sudamérica.
- 1903 – FRANCISCO P. MORENO. El explorador, científico y geógrafo Francisco Pascasio Moreno dona al Estado tres leguas cuadradas de bosques para la creación del Parque Nacional del Sur, que luego se convertiría en el actual Parque Nacional Nahuel Huapi en torno a la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche.
- 1929 – JUAN CARLOS GENÉ. Nace en Buenos Aires el actor y dramaturgo Juan Carlos Gené, quien fue presidente y secretario general de la Asociación Argentina de Actores, director general de Canal 7 y del Teatro San Martín de Buenos Aires.
- 1965 – GABO FERRO. Nace en Buenos Aires el músico y cantante Gabriel Fernando “Gabo” Ferro, quien lideró la banda under de hardcore Porco en la década de 1990.
- 1970 – PRIMER CONCIERTO. En la Escuela Secundaria Nipmuc Regional de la ciudad de Mendom (Massachusetts, EEUU), la banda estadounidense de hard rock Aerosmith realiza su primer concierto. La banda, también conocida como la de “los chicos malos de Boston” contribuyó a establecer el hard rock y el pop rock en la década de 1980.
- 1982 – SAN LORENZO. Al cabo de un año en la Primera B, el San Lorenzo de Almagro dirigido por José Yudica regresa a la máxima categoría del fútbol argentino al vencer por 1-0 a El Porvenir con gol de Rubén Darío Insúa de penal. El árbitro Rubén Torres dio por terminado el partido cuando faltaban tres minutos de juego, a raíz de que los hinchas del “Ciclón” invadieron la cancha.
- 1988 – EMMA STONE. Nace en la ciudad de Scottsdale (Arizona, EEUU) la actriz y cantante estadounidense Emma Stone (Emily Jean Stone), quien lleva ganados 32 premios, entre ellos un Óscar y un Globo de Oro.
- 1991 – DISOLUCIÓN KGB. Rusia anuncia la disolución de la KGB (sigla en ruso del Comité para la Seguridad del Estado) el servicio secreto de la disuelta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), famosa durante la Guerra Fría con Estados Unidos y otros países del Occidente capitalista. En reemplazo de la KGB se creó el Servicio de Inteligencia Extranjera ruso.
- 2025 – TRABAJADOR BANCARIO. Se celebra el Día Nacional del Trabajador Bancario en conmemoración de la primera huelga bancaria, realizada en 1924 en rechazo a la jornada laboral de 12 horas