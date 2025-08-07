Efemérides: hoy se celebra el Día de San Cayetano

Se celebra el Día de San Cayetano, a quien millones de fieles acuden cada año a las iglesias para pedirle “paz, pan y trabajo”. En el barrio porteño de Liniers se levanta la iglesia de este presbítero italiano que fue declarado Santo de la Providencia por el papa Clemente X en 1671.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1779 – HOSPITAL DE NIÑOS. El Hospital y Casa de Niños Expósitos, fundado en Buenos Aires por el virrey Juan José de Vértiz el 14 de julio de 1779, recibe a su primer paciente. Con los años fue popularmente llamado Casa Cuna y hoy es el hospital General de Niños Pedro de Elizalde.
- 1876 – MATA HARI. Nace en la ciudad de Leeuwarden (Frisia, Países Bajos) la bailarina y espía neerlandesa Margaretha Geertruida Zelle, más conocida como Mata Hari, agente del espionaje de Alemania durante la Primera Guerra Mundial fusilada por traición en Francia en 1917.
- 1890 – CARLOS PELLEGRINI. El vicepresidente de la Nación, Carlos Pellegrini, asume la jefatura del Estado en reemplazo de Miguel Juárez Celman, quien renunció al cargo como consecuencia de la “Revolución del Parque”, movimiento promovido por Leandro Alem que daría origen a la Unión Cívica Radical.
- 1936 – TEATRO OPERA. Se reinaugura el Teatro Ópera en la avenida Corrientes de Buenos Aires, una de las salas más importantes del circuito cultural porteño cuyos orígenes se remontan a 1870. A lo largo de su historia, allí actuaron Enrico Caruso, Ava Gardner y Édith Piaf, entre otros grandes artistas.
- 1941 – NATALIO BOTANA. A la edad de 52 años muere en la ciudad de San Salvador de Jujuy el empresario periodístico uruguayo Natalio Félix Botana, fundador en 1913 de Crítica, el diario que revolucionó al periodismo gráfico en la Argentina.
- 1942 – CAETANO VELOSO. Nace en la ciudad de Santo Amaro da Purificação (Bahía, Brasil) el músico y cantautor brasileño Caetano Veloso (Caetano Emanuel Vianna Telles Velloso), considerado uno de los artistas más destacados de Brasil y de América Latina. Es hermano de María Bethania, otra gran artista brasileña,
- 1949 – ALFREDO DI STÉFANO. Con la camiseta de River Plate, el delantero Alfredo Di Stéfano juega su último partido en el fútbol argentino. Dijo adiós en el partido que River Plate perdió por 3.2 ante San Lorenzo y en el que marcó los dos goles riverplatenses. Di Stéfano, uno de los grandes de la historia del fútbol mundial, emigró a Millonarios de Colombia en medio de una huelga de jugadores.
- 1960 – LUIS FIRPO. Muere en Buenos Aires, a la edad de 65 años, el boxeador Luis Ángel Firpo, popularmente apodado “El toro salvaje de las Pampas”, a quien se considera el padre del boxeo argentino. En 1923 se enfrentó al estadounidense Jack Dempsey por el título mundial de peso completo, pelea en la que Firpo sacó a su oponente fuera del ring. Pero Firpo perdió luego de que se permitiera a su rival seguir combatiendo.
- 2019 – FABIO ZERPA. A la edad de 90 años muere en Buenos Aires el parapsicólogo y ufólogo uruguayo Fabio Zerpa (Fabio Pedro Alles Zerpa), quien reportó más de 3.000 avistamientos y contactos con OVNIS (Objetos Voladores No Identificados).